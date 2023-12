Cura pelas mãos: quiropraxia animal ganha espaço no mundo dos pets

A quiropraxia é uma prática manual que vem ganhando destaque pela sua eficiência e rapidez no alívio de dores. Por meio das mãos, o profissional busca ajustar ou tratar alterações musculares, vertebrais ou do sistema nervoso. Essa abordagem, muitas vezes questionada pela segurança, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma prática legítima. Além de tratar humanos, pode ser aplicada em animais.

Ana Paula de Castro ressalta o alívio que a prática proporciona aos pets com dores (foto: Arquivo Pessoal )

Segundo a médica veterinária Ana Paula de Castro, a terapia é indicada para todos os animais nas diversas idades, inclusive filhotes. "A quiropraxia ajuda muitos pacientes que sofrem com dores crônicas, tensões musculares e ansiedade", explica a profissional. Apenas é necessário ficar em alerta quando o pet tiver um temperamento agressivo, problemas de articulações ou cirurgias recentes — nesses casos, pode haver contraindicação.

Essa técnica pode ser utilizada em conjunto com outros tratamentos, como fisioterapia e acupuntura, e garantir uma recuperação mais eficiente do problema de saúde. Porém, é sempre recomendado consultar um médico veterinário antes de combinar as terapias.

Por dentro da sessão

Segundo Ana Paula, o procedimento começa em um exame quiroprático no qual são detectadas subluxações: desarranjos articulares que podem atrapalhar transmissões de impulsos nervosos, impossibilitando a comunicação e os processos de reparação do corpo. "Esse procedimento é feito por meio da palpação. As subluxações quiropráticas são diferentes das detectadas por meio de exames ortopédicos convencionais", detalha.

As sessões, em geral, duram em torno de meia hora, dependendo do temperamento do animal e da forma como ele reage aos movimentos. "Na maioria das vezes, são sessões únicas, mas alguns pacientes necessitam de sessões mais frequentes por apresentarem lesões crônicas ou padrões que estejam frequentemente necessitando da terapia", completa a médica veterinária Lídia Dornelas. Segundo a profissional, os animais, em média, realizam sessões a cada dois a seis meses, dependendo da necessidade individual. Lídia completa que, antes da sessão, não é preciso nenhuma preparação.

A veterinária explica que a sessão é feita por meio dessa apalpação inicial e, depois, é realizado o ajuste ou "trust", como também é conhecido. "Esse é um movimento de baixa amplitude e alta velocidade, que gera a estimulação do sistema nervoso para a devida contração muscular, possibilitando ganho de mobilidade natural da estrutura ajustada", explica a profissional.

Depois da sessão, Lídia Dornelas recomenda manter o pet em um ambiente tranquilo e seguro, e oferecer sempre água fresca. "Ele pode ficar sonolento depois da sessão devido à estimulação do sistema nervoso parassimpático, fase de relaxamento do corpo, que seria o momento de autocura", ressalta.

Lídia Dornelas aplica quiropraxia em paciente (foto: Fotos: Arquivo Pessoal)

A prática proporciona bem-estar, qualidade de vida e imunidade para os pets. É uma alternativa interessante para aqueles que desejam uma terapia natural, sem uso de medicamentos. Também estimula o processo de autorregulação do corpo, ou seja, o organismo passa a funcionar com a vitalidade natural. "Além disso, auxilia na melhora da ansiedade e do estresse", completa Lídia.