A poucos dias do verão, saiba quais serão as tendências da estação

Praia, amigos, mar, piscina e drinques. O verão está chegando e, com ele, a época mais esperada pelo brasileiro. Afinal, as férias aparecem e a oportunidade de desbravar novos lugares e experiências também surgem. É hora de ficar por dentro dos principais sucessos da estação. Da moda aos penteados do momento, da decoração da própria casa às melhores bebidas, as tendências chegam com o pé na porta.

Mas por que uma tendência nasce? Como ela surge? E como identificá-la da melhor maneira? Paulo Almeida, professor de empreendedorismo e gestão em comunicação na Universidade de Brasília (UnB) e de laboratório de inovação na Faculdade Senac-DF, afirma que o ciclo de vida de uma tendência pode variar, mas geralmente segue um padrão que inclui o surgimento, a popularização, o pico e, eventualmente, o declínio. Segundo ele, há algumas características que podemos observar no surgimento de uma tendência, entre elas, mudanças culturais, sociais, inovações tecnológicas, ou até mesmo reinterpretação de algo já existente.

"O handcraft, por exemplo, já foi muito usado em estações anteriores, mas, agora, looks com tramas, rendas ou feitos em crochê certamente voltaram e brilharão no verão 2024. Outro fator que dita tendências ou reforça cultura e identidade é a mídia. E quando falamos desse aspecto, precisamos incluir celebridades, influenciadores digitais, líderes de opinião e comunidades específicas", explica Paulo.

Geralmente, na visão do professor, eles são os primeiros a adotar ou até a criar uma tendência e fortalecer essa popularização. Quando a tendência é aceita pelo público em geral, pode se tornar um símbolo de status, identidade ou simplesmente uma moda passageira. A partir daí, ela caminha para a última fase. Quando essa sensação atinge seu ponto máximo de popularidade, ela se torna onipresente e pode ser vista em todos os lugares.

Nesse estágio, a saturação pode levar a uma perda de autenticidade, pois a tendência perde seu apelo exclusivo. "As pessoas podem ficar saturadas e cansadas de ver a mesma coisa repetidamente. Então, surgem outras inovações. Novas ideias, estilos ou conceitos começam. É importante notar que nem todas as tendências seguem esse ciclo de forma linear ou completa. Algumas podem ter ciclos mais curtos, enquanto outras podem permanecer relevantes por um período mais longo. Além disso, em alguns casos, uma tendência pode ressurgir após um período de obscuridade, graças a uma reinvenção ou a uma nostalgia", finaliza. Confira o que será tendência neste verão.

Sucesso na moda

No verão de 2024, a moda masculina mergulha em uma atmosfera de elegância descontraída, combinando tecidos texturizados e leves para criar peças que refletem um minimalismo refinado. "A influência do minimalismo é evidente, destacando a simplicidade como elemento-chave. A tendência rústico chique e o estilo old money coexistem harmoniosamente, trazendo uma mistura de tradição e contemporaneidade", ressalta a produtora e designer de moda Krystie Ribeiro Lima.

Desta vez, o destaque recai sobre a inovação, como a "button less polo", uma camisa polo sem botões no colarinho, que incorpora modernidade ao clássico. Segundo Krystie, as camisas polo de formato tradicional, presentes no estilo old money, surpreendem com tecidos maquinetados, enquanto o tricô, o crochê e o canelado adicionam textura e dimensão às peças.

E claro, os dias quentes exigem aqueles materiais mais confortáveis para aguentar o clima. As camisas de linho misturado com algodão e elastano oferecem essa alternativa, enquanto as linhas verticais conferem um toque de sofisticação. "Os Jerseys, inspirados em uniformes esportivos, trazem uma vibe dinâmica ao guarda-roupa masculino", detalha Krystie.

Outras boas opções são o o uso de laise, renda e crochê em camisas, pois destacam-se pela delicadeza, dando um ar mais refinado ao look. Bermudas, camisas e shorts em tecido anarruga (enrugado) surgem como escolhas ideais para um visual fresco e despojado. A cartela de cores inclui brancos, beges, azuis claros e tons de marrom, utilizados em elegantes combinações de tom sobre tom. Os verdes escuros acrescentam um toque de natureza à paleta.

Mantendo-se em alta, as calças chino e de alfaiataria oferecem opções versáteis, enquanto os tênis brancos de couro ou lona e as papetes garantem conforto e estilo. Os shorts para praia e piscina continuam a ser peças-chave, acompanhados por jaquetas de tecidos leves e blazers sem forro para looks casuais e minimalistas.

Pensando no mar

Para o verão de 2024, a moda praia masculina promete uma fusão de estilos vibrantes e ousados. Os shorts surgem como peças-chave, incorporando diversas estampas. Os modelos com tie die são uma aposta moderna, trazendo uma atmosfera descontraída e psicodélica à beira-mar. "Os shorts resort ganham destaque, apresentando estampas tropicais repletas de folhas, flores e frutos, capturando a essência exuberante do ambiente tropical brasileiro", acrescenta a produtora.

A tendência dos microshorts promete conquistar os mais ousados, com estampas que variam de doces a bichinhos, desenhos animados e paletas de cores intensas. Essa opção, na avaliação de Krystie, revela uma abordagem divertida e irreverente, ideal para quem busca se destacar na areia com um toque de originalidade.

Quanto às sungas, a diversidade também marca presença. A de recorte cavado, evidenciando uma proposta mais contemporânea, é uma escolha para quem deseja explorar uma silhueta mais definida. A sunga tradicional, com 13cm de lateral, mantém um equilíbrio entre conforto e estilo clássico. "Por fim, a sunga boxer, com 18cm de lateral, oferece uma opção mais alongada, proporcionando cobertura adicional sem perder a modernidade", completa.

Sob o olhar delas





No verão de 2024, a moda feminina promete exibir uma elegância contemporânea, destacando-se por uma paleta de cores refrescante. A tendência inclui tons neutros, como bege e branco, harmonizados com a suavidade dos tons pastéis. Os acessórios ganham destaque com toques vibrantes de vermelho e rosa dessaturado, enquanto os looks monocromáticos e o estilo tom sobre tom evidenciam a sofisticação.

Para um toque de glamour, peças metalizadas em dourado e prateado surgem tanto em roupas quanto em acessórios coloridos. Estampas florais, xadrez Vichy e listras em diferentes espessuras e cores oferecem opções versáteis para expressar personalidade. Rendas e transparências em tule adicionam um toque romântico, enquanto o linho em modelagens amplas proporciona conforto e elegância. As assimetrias nas roupas, aliadas ao charme do nap dress (vestidos soltinhos), dão uma abordagem moderna à moda feminina.

Quanto aos materiais em destaque, Krystie cita crochê e tecidos elásticos com acabamento brilhante. Estampas de animal print, cores vibrantes e neon, estampa boho, de folhagens, aplicações de pedrarias, miçangas e conchas, bem como transparências em tule, marcarão presença em maiôs, saídas de praia e kimonos.

Os maiôs com recortes, assim como tops com mula manca (um ombro só), prometem ser escolhas modernas e estilosas para quem busca inovação na moda praia. Para completar o look e garantir proteção contra o sol, chapéus e bonés serão acessórios indispensáveis, unindo moda e funcionalidade.

Cores e sapatos

Quanto aos calçados, o chinelo flatform, os saltos anabela e os tamancos dominam, proporcionando opções para todos os estilos. Sapatilhas, especialmente aquelas que evocam o estilo old money, complementam looks com graciosidade.

Nos acessórios, bolsas de palha em todos os tamanhos. Scrunchies e faixas de cabelo estão de volta, adicionando um toque retrô e descontraído às produções femininas, destacando a atemporalidade da moda.

Combinações de tonalidades de bege, branco e marrom, em referência ao conforto, em combinações com cores mais vibrantes, que evocam a alegria. No Brasil, a grande aposta é o laranja, aliado a outras cores vibrantes.

Os fios de veraneio

Para além das vestimentas, os desfiles das semanas de moda também são ditadores do que estará em alta na cabeça. Este ano, os diferentes tipos de franjas e os cortes texturizados apareceram de forma significativa.

Sabrina Lavalle, cabeleireira sócia-proprietária do Lavalle Salão Feminino e especialista em cor e corte, aponta que, para o verão 2024, os cortes que estrelam são aqueles que revelam texturas, sendo o curtinho a principal tendência. Mas, para quem tem medo da tesoura, a especialista ressalta que há outras opções supermodernas.

French bob, corte estilo chanel com base reta e franja acima ou abaixo da sobrancelha; short wolf cut, que tem como base um mullet bem desfiado — este aparece na tendência complementado com franjas despojadas e repicadas —; pixie e bixie também estarão em alta. Para quem prefere fios mais alongados, há variações do bixie não tão curtas.

O long bob, que tem como principal característica os bicos alongados na parte da frente, é uma sugestão de Sabrina àqueles que não pretendem radicalizar. Segundo ela, o corte é adequado para todos os formatos de rostos e tipos de cabelos.

De comprimento médio, o corte shaggy hair é mais uma opção. "A principal característica é que os fios são cortados em camadas e bem repicados na frente, é um cabelo despojado, irregular e com movimento, combina com aquela franja cortininha."

O corte borboleta, que foi um grande sucesso em 2023, continuará em alta. Os fios cortados em camadas une textura e movimento. O corte é a opção perfeita para quem quer um cabelo longo com bastante movimento.

A melhor parte em meio a tantas tendências para experimentar, é que todas estão voltadas para o conceito de que devemos usar aquilo que nos faz bem, sem precisar de encaixe em padrões. Todos cortes citados pela especialista podem ser feitos em todos os tipos e texturas de fios. Sabrina ressalta que, nas cacheadas, o volumão com bastante movimento é a grande tendência do momento.

















Tons quentes

Sabrina aponta que os iluminados de forma mais natural, com pouco contraste, como morena iluminada, chocolate, loiro mel, tons de ruivo, loiro dourado e amanteigado, constituirão a paleta da estação.

Os coloridos fantasia — rosa, azul, rose gold, roxo e as cores vibrantes — também ganharão espaço nesta estação de variadas formas, como em mechas multicoloridas, em cor global, em efeito de ombré hair ou com a raiz esfumada.

"Finalmente chegamos ao melhor momento de todos os tempos para os cabelos. Realçar a beleza natural dos fios é a maior tendência. Optar por cortes que valorizam o seus fios sem a necessidade de alisar os cabelos com escovas ou chapinhas é sempre a melhor opção", declara a cabeleireira.

E por último, mas não menos importante, os cuidados. Durante o verão, Sabrina recomenda o uso de protetor solar específico para cabelos para manter os fios saudáveis e, também, por ajudar a manter as cores vibrantes, evitando o desbotamento. "Os fios necessitam de uma atenção especial nesta época, sendo assim, eu sempre recomendo manter a rotina de tratamentos alternando entre nutrição, hidratação e reconstrução, sempre seguindo as indicações de um especialista na área para manter a saúde dos fios."

As makes da estação

Jacqueline Ferreira, especialista em maquiagens nacionais e proprietária da loja Já Que Amou (@jaqueamou), conta que as tendências de maquiagem também costumam ser lançadas nas semanas de moda ao redor do mundo, especialmente nas que acontecem em Nova York, Londres, Milão e Paris. A especialista explica que as referências são muito importantes quando pensamos em cores e estilos de maquiagem, mas ressalta que não podemos esquecer que vivemos num país tropical, onde o clima interfere, e muito, na escolha do que usamos sobre a pele.

A maquiadora Jacqueline Ferreira produziu uma automake na estética cleangirl (foto: Arquivo pessoal )

De acordo com a maquiadora, a estética clean girl, pele natural, com viço e que transmite ar de saúde e bem-estar, continuará em evidência. Jacqueline ensina que, para os olhos, o delineado gatinho já não ocupa a primeira posição. "Esperamos delineados de traço contínuo, em que a pálpebra é bem demarcada na linha dos cílios superiores e continua a marcação na linha d'água, rente aos cílios inferiores."

Os delineados gráficos e as sombras monocromáticas, especialmente de cores marcantes como azul, amarelo e roxo, também são apostas, e combinam bem com uma pele mais leve. Na boca, a maquiadora conta que o lápis delineador de lábios será o melhor amigo durante a estação, aliado a um gloss, que poderá ser incolor, com tom ou brilho. "Os batons matte são muito secos para serem usados no verão, mas caso queira usá-los, passe um balm sem cor antes, essa dica vai te ajudar a deixar os lábios menos ressecados."

Já o blush, segundo a maquiadora, vem com tudo, principalmente com a técnica sunkissed, que consiste em passar blush nas bochechas alongando para as têmporas e aplicando uma leve camada por cima do nariz. "Como se você tivesse passado a manhã na praia e acabou não retocando o protetor solar", compara.

Neiva Boccardi Agustini, master em make up e especialista em coloração pessoal e estética facial, explica que o fato de os estilos e as tendências de maquiagem serem mais leves, naturais e iluminados para 2024 facilitará a reprodução. "Peles bem iluminadas e naturais serão mais solicitadas, cores alegres e iluminadas nas sombras estão de volta. A proposta é mais leve e sutil, sem grandes marcações, portanto todas poderemos fazer o uso sem nos preocuparmos com correções de formato, uma vez que essa preparação exige uma ajudinha profissional."

A especialista ressalta a importância de entender que cada maquiagem deve ser específica para a pele maquiada. "Por exemplo, numa pele mais oleosa devem ser usados produtos à base de água para deixar a pele mais radiante e com aspecto de tratada."





A preparação da pele deve ser um ponto especial neste verão. Muita hidratação ajudará no viço e garantirá a duração da make. O protetor solar não poderá ser esquecido em hipótese alguma. "Devemos lembrar que a maquiagem é uma brincadeira de luz e sombras e deve ser usada como uma ferramenta para que você se sinta mais você. Ou seja, cores e estilos só farão sentido se você sentir que elas te ajudarão a expressar a imagem que você deseja ter", finaliza Jacqueline.

De unhas feitas

Fugindo do conceito de unhas extremamente decoradas, a francesinha atemporal será trend (foto: Fotos: ReproduçãoPinterest )

Se nas vestimentas e no cabelo as passarelas ditam o que estará em alta, no universo das unhas não poderia ser diferente. Vanda da Silva, manicure da Lord Perfumaria, e a nail designer Nayara Barros apontam as principais tendências para o verão 2024.

Para quem não costuma frequentar os salões para cuidar das unhas cotidianamente, é normal achar estranho que existam tendências na área, afinal, fazer as unhas não é só sobre lixar e passar um esmalte? Na verdade, não. Para além dos cuidados de higiene e a gama de cores de esmaltes, há também os formatos e as infinitas artes que podem ser criadas no pequeno espaço.

Nayara explica que as tendências existem, sim, no universo das unhas, mas que o percentual de adesão pelas clientes varia de estado para estado, não sendo, na maioria das vezes, um padrão nacional. Ela conta que, atualmente, em seu espaço, as clientes têm optado por tons mais sutis e artes minimalistas, como a atemporal francesinha, e o formato mais escolhido é o almond ou amendoado. "Elas não estão mais usando unhas grandes como antes, não querem unhas tão decoradas."

Vanda aponta que os tons vibrantes, que quase sempre compõem a paleta do verão, aparecerão nos tons de esmalte. Rosa, alaranjado e amarelo limão são as apostas que ganharão destaque em meio às artes minimalistas. A manicure explica que, assim como a pele, durante a estação as unhas exigem cuidados para se manterem bonitas e saudáveis. Hidratação, com consumo adequado de água, e uso de cremes específicos para as mãos, além de esfoliação e hidratação com parafina, são sugeridos.

Rosa, alaranjado e amarelo limão são as apostas que ganharão destaque em meio às artes minimalistas. (foto: ReproduçãoPinterest)

Amante da estação

Letícia está se programando para curtir o verão ao ar livre (foto: Minervino Júnior/CB)

Letícia Beatriz Moraes, 21 anos, estudante de educação física na Universidade de Brasília, é mais uma dos vários brasilienses amantes do verão. Para ela, os dias de calor, que classifica como agradáveis, são um convite para a prática de atividades ao ar livre sob o tom de azul vivo do céu. Mas não somente as tardes de altas temperaturas a agradam. Os dias chuvosos não ficam para trás, é de praxe aproveitá-los em casa, assistindo à televisão na companhia de um balde de pipoca.

Vibrante, quente e harmoniosa, é assim que ela define a estação. Vibrante e quente pelos intensos raios solares e harmoniosa pela amálgama das densas chuvas com os raios de sol que emanam calor. "Sentir a brisa suave, mesmo com o clima quente, debaixo de uma árvore, com um céu simplesmente incrível, renova as energias."

Antenada nas tendências, Letícia conta que tem noção dos tons que a favorecem e sabe sua paleta de cores ideal para cada estação. "Em todas as estações, eu tenho peças-chaves para compor meus looks. Em dias chuvosos, tons mais neutros, e nos dias ensolarados, cores vibrantes. Assim, consigo mesclar as tendências com os meus gostos."

Para aproveitar o verão de 2024, a lista de atividades já está quase pronta. A estudante pretende aproveitar o sol para pegar um bronze na beira do lago; fazer piqueniques com as amigas no Morro da Asa Delta, no Lago Sul; jogar vôlei de praia no Parque da Cidade e praticar stand up e caiaque no lago. "Quero muito ir em cachoeiras neste verão, já tenho o lugar para passar o carnaval, mas quero muito ir à praia, também."

Ambiente decorado

Não se engane, além das roupas, bebidas e beleza, o lar também vira objeto de mudança neste período. A designer de interiores Aline Silva acredita que vários itens serão inseridos nesse contexto de atualização e novidades. "As tendências passam por sustentabilidade e eco-friendly, com maior foco em materiais sustentáveis, cores naturais e neutras, bem como paletas de cores inspiradas na natureza", detalha.

Cozinha

A cozinha mistura estilos, como a combinação de elementos modernos e rústicos (foto: Arquivo pessoal )

Devem incluir designes mais sustentáveis, materiais eco-friendly e uma mistura de estilos, como a combinação de elementos modernos e rústicos. De acordo com Aline, a utilização de tecnologia inteligente para eletrodomésticos e sistemas de iluminação também pode ser uma característica predominante, tornando as cozinhas mais eficientes e conectadas. Cores neutras e tons naturais continuam populares, proporcionando um ambiente acolhedor e atemporal.

Banheiro

O uso de materiais naturais como pedras e madeiras, será indispensável nos banheiros, neste verão (foto: Sidekix Media/ Unsplash)

Podem apresentar detalhes personalizados, como azulejos decorativos ou paredes texturizadas, adicionando um toque único. O uso de materiais naturais, como pedras e madeiras, será indispensável para trazer sensação de conforto e sofisticação. A transição suave entre espaços molhados e secos será uma consideração importante, com o uso de boxes de chuveiro sem barreiras e soluções de piso contínuo. "Também pode-se incorporar nesse ambiente, elementos de plantas e acessórios que remetem à natureza; integrados para criar uma atmosfera mais orgânica. A busca por praticidade continuará com a inclusão de armazenamento embutido e móveis que otimizam o espaço, mantendo a funcionalidade como foco principal", complementa.

Quarto

Cores suaves, elementos naturais e móveis sustentáveis são tendências esperadas para a decoração de quartos (foto: Alexandra Gorn/ Unsplash)

Cores suaves, elementos naturais, móveis sustentáveis, toques personalizados, integração de tecnologia, minimalismo funcional, têxteis aconchegantes e iluminação versátil são tendências esperadas para a decoração de quartos em 2024. Além disso, espera-se que a organização eficiente do espaço seja valorizada, com ênfase em soluções de armazenamento inteligentes. O design modular e a flexibilidade para adaptar o ambiente às necessidades individuais também ganham destaque. "O uso criativo de espelhos para ampliar visualmente o espaço e a busca por materiais de alta qualidade que transmitem sensações de luxo e conforto são outras possíveis tendências", acentua Aline.

Preservando os móveis

1) Evite a exposição prolongada ao sol, para prevenir desbotamento, e proteja contra a umidade, para evitar danos por mofo.

2) Utilize descansos para prevenir arranhões e faça pequenos reparos quando necessário.

3) Aplique polimento e produtos de hidratação, especialmente em materiais como madeira.

4) Alterne a disposição dos móveis periodicamente e considere o uso de capas protetoras.

5) Limpe os estofados regularmente, controle a umidade e preste atenção aos detalhes, como

puxadores e dobradiças.

6) Evite sobrecarregar as prateleiras, respeitando as orientações de peso.

Fonte: Aline Silva, designer de interiores da Interioras Design

Água de coco ou cervejinha?

E para acompanhar bem o verão, nada melhor do que boas bebidas para ajudar com o calor. De acordo com Marcelo Henrique, sócio e mixologista da empresa Duo Design Drinks, a expectativa é de que os drinques da categoria spritz tenham maior saída na estação. Por serem servidos em taças maiores e com bastante gelo, as bebidas dessa categoria tendem a ser mais refrescantes, além de possuírem uma pegada low alcohol, tornando-se mais confortável para o consumo consciente.

“O grande atrativo desses drinques é o sucesso que eles fizeram no verão europeu em 2023, com novas receitas e sabores com notas mediterrâneas bem acentuadas, que influencia diretamente nas tendências que chegarão ao Brasil em 2024, devido à alta frequência de turistas brasileiros nessas regiões”, completa Marcelo.

E não se preocupe, eles não são tão elaborados ao ponto de não conseguir fazer em casa, por exemplo. Marcelo disponibilizou dois drinques clássicos e dois autorais para ajudar aqueles que não conseguirão dar um pulinho no bar nessas férias.

Clássicos

Gin tônica

Você vai precisar de uma taça bowl, uma dose do gin de sua preferência, metade de um limão, bastante gelo e água tônica.

Modo de preparar

Encha a taça com bastante gelo. Adicione o gin e o limão. Complete com água tônica e misture bem. Finalize com uma rodela fina de limão na lateral da taça.

Ramazzotti Spritz

Ramazzotti Spritz (Clássico da Coquetelaria Italiana) Virou febre na itália no verão de 2023) (foto: Arquivo pessoal )

Você vai precisar de uma taça para spritz (550ml), aperitivo Ramazzotti Rosato, manjericão, limão siciliano, gelo e água tônica.

Modo de Preparar

Coloque duas doses (100ml) de aperitivo Ramazzotti Rosato na taça. Ponha de 12 a 15 folhas de manjericão e o suco de metade de um limão siciliano. Encha a taça com bastante gelo e complete com água tônica. Misture bem até gelar. Finalize com uma rodela de limão siciliano e um ramo de manjericão.

Autorais

Tropical gin

Tropical Gin (Autoral Duo Design Drinks) (foto: Arquivo pessoal)

Você vai precisar de um par de coqueteleira, uma taça bowl, um gin de sua preferência, xarope de maracujá, geleia de laranja, alecrim, gelo, água tônica, laranja Bahia e um sachê de chá de laranja com canela.

Modo de preparar

Coloque a geleia de laranja, o gin, o xarope de maracujá e um raminho de alecrim na coqueteleira, adicione algumas pedras de gelo e bata bem para dissolver a geleia. Passe tudo para a taça bowl e encha de gelo. Complete com água tônica. Finalize com uma rodela de laranja Bahia e o chá de infusão.

Mediterrâneo Spritz

Mediterrâneo Spritz (Autoral Duo Design Drinks) (foto: Arquivo pessoal )

Você vai precisar de uma taça de vinho, licor de limoncello, limão siciliano, alecrim, água tônica e gelo.

Modo de preparar

Adicione 70ml de licor limoncello na taça. Adicione o suco de metade do limão siciliano. Encha a taça com bastante gelo. Complete com água tônica. Finalize com uma rodela fina de limão e um ramo de alecrim.