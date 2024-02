Looks para a folia: veja como ousar e brilhar sem medo neste carnaval

Por Tainá Hurtado* e Gabriela Sena*

Chegou a hora de se preparar com estilo e inovação para a época mais colorida do ano. O carnaval 2024 vem com novas tendências e possibilidades para você se jogar na folia sem abrir mão do conforto e das suas preferências. Para o estilista e figurinista Pipo Acebedo (@pipoacebedo), um look com um toque da sua personalidade é o maior diferencial na hora de compor as combinações carnavalescas. “Vista-se de você e seja feliz”, aconselha.

Não é novidade para ninguém que o carnaval é a festa ideal para apostar em looks com excesso de informação. Assim, o estilo maximalista está sempre em alta nessa época do ano. “Maximalismo e carnaval andam juntos o tempo inteiro e pra todo lado! Por isso, não economize nas cores, nos brilhos, nas franjas e no paetê”, declara a estilista e costureira Yaisa Bispo (@yaisabispo).

Crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. Brasília DF. Revista. Editorial moda e beleza/Carnval. (foto: <<<>>> )

Segundo Pipo, o maximalismo pode ser mais ou menos ousado, dependendo da preferência de quem usa. “Peças extravagantes podem ser usadas de forma isolada para quem não gosta de chamar tanta atenção. Aqueles que desejam se destacar, podem e devem fazer misturas de peças máxi”, afirma.

Combinadas com acessórios chamativos, roupas estampadas proporcionam um look divertido (foto: Carlos Vieira CB/DA Press. )

Símbolos do carnaval, as cores fortes e vibrantes trazem alegria e identidade à folia. Para Yaisa, os tons alegres de rosa, laranja, amarelo e vermelho são as cores do verão 2024 e devem seguir como tendência para o carnaval. “Essas cores trazem a luz e a energia do sol para os looks”, declara a costureira.

As possibilidades de uso das paletas são infinitas, podendo ou não haver combinação de tons. “Os looks monocromáticos estão em alta, então apostar em combinações de cor única é certeza de acerto”, pontua Pipo. A mistura de cores, no entanto, também é sempre uma pedida para o carnaval.

Aqui, não é necessário se preocupar em ser discreto e seguir regras e padrões de harmonia. “É o momento do ano que não tem regra para se vestir. A ideia do carnaval é se expressar através dos looks, maquiagens e adereços, então a maior tendência de todas é seguir a sua própria identidade”, enfatiza Yaisa.

Tendências e novidades

Para Yaisa, a tendência que mais vai fazer sucesso no carnaval 2024 são peças feitas com miçangas. Podendo ser confeccionadas em casa ou compradas prontas, esses itens tornam qualquer look único. “Elas podem trazer um ar mais divertido se a escolha for pingentes coloridos e de diferentes formatos”, explica.

“Se a ideia for algo mais elegante e glamouroso, o ideal é optar por miçangas de acrílico transparente ou pérolas”, continua a estilista. É possível pendurar essas pedrarias complementando peças de roupa comuns, ou fazer tops, por exemplo, inteiramente compostos por miçangas e correntes.

Os tops de miçanga são uma novidade que tem feito muito sucesso. Essas peças são versáteis e trazem um ar moderno para o visual (foto: Arquivo pessoal: @gabriellabuzzi)

Outra tendência muito observada desde as festas de fim de ano é o uso de roupas e peças metálicas. Segundo Yaisa, por ser uma textura diferente do que costumamos usar no dia a dia, o metalizado vem muito forte para este carnaval. “Além disso, muitos tecidos metalizados se destacam por terem elastano em sua composição. Assim, eles trazem conforto e estilo ao mesmo tempo”, declara.

Para Pipo, as roupas metalizadas, em combinação com pérolas e outros elementos, dão o toque final para o visual. “Acredito que podem e devem ser usadas juntamente com pedrarias. Isso vai trazer mais brilho para seu look! Não tenha medo de errar”, declara.

Fantasias divertidas em grupo ou em dupla, explosão de brilho e looks com texturas diferentes como franjas e paetês também são queridinhos para o carnaval. O uso de biquínis coloridos em formatos diferentes, como frutas, flores e corações são indicados para quem não quer passar calor e curtir com muito estilo. “Escolha aquele que seja mais sua vibe e se jogue”, diz Yaisa.

Como se produzir

Se preparar para o carnaval não é sinônimo de gastar muito. De acordo com Pipo, o upcycling, termo utilizado para descrever a reutilização de peças, é uma ótima aposta para quem está com o orçamento apertado. “Transformar e dar novas formas para peças que não compõem mais seu guarda-roupa é super legal. Transforme uma camisa em vestido, um vestido em saia e top, meia calça em top, abuse da criatividade”, pontua.

Dessa forma, é muito válido improvisar e customizar. “Em um sutiã antigo você pode colar pedrarias ou pompons feitos de lã, criando uma peça super original para os bloquinhos”, conta Yaisa. “Em um maiô dá para fazer desenhos com tintas e, para uma peça cheia de movimento, aplicar franjas”, continua a especialista.

Valorize os acessórios! Os itens que dão volume e movimento para os looks são os mais interessantes para essa época do ano. “Aposte em tiaras cheias de elementos: flores, pedrarias, frutas, borboletas. Tudo o que sua imaginação permitir! Brincos grandes e divertidos também são indispensáveis para um look completo”, declara Yaisa.

No carnaval, acessórios como tiaras, brincos e colares fazem toda a diferença e são protagonistas na composição de looks criativos (foto: Fotos: Carlos Vieira CB/DA Press.)

Se você tiver mais tempo para investir na montagem do look, criar acessórios do zero pode ser uma alternativa útil. Utilizando materiais simples como fitilhos e folhas de EVA, você pode compor seu visual com itens feitos à mão. “Os adereços de ombros e braços, por exemplo, podem ser facilmente feitos em casa com fita de cetim e um pouco de cola quente”, sugere Yaisa .

Além de ter como vantagem o custo muito menor, acessórios handmade e looks de upcycling são únicos e podem proporcionar um processo de produção muito divertido. “Pesquise na internet referências de customizações, use sua criatividade e arrase no seu look de carnaval no precinho”, completa a costureira.

As ombreiras estão em alta para o carnaval deste ano e podem ser produzidas em casa com diferentes materiais (foto: Carlos Vieira CB/DA Press. )

Conheça a Endossa

Para você que quer mais praticidade e não está tão afim de colocar a mão na massa, existem alguns estabelecimentos onde você pode encontrar as tendências do Carnaval. A Endossa (@endossabsb), com unidades na 306 sul, 310 norte e 301 do sudoeste, é uma ótima possibilidade para quem procura opções variadas e com qualidade. Para a folia, a loja está com novidades diárias das suas marcas parceiras.

Criada em 2008 em São Paulo e tendo sua primeira unidade em Brasília aberta em 2012, na 306 sul, a Endossa foi a primeira loja colaborativa do Brasil. Com um conceito único e inovador, a loja funciona no sistema colaborativo, em que empreendedores de pequenos negócios comercializam seus produtos e serviços em uma loja física sem ter que investir em um ponto próprio.

Segunda a sócia da loja, Luana Freitas, o objetivo da loja é ampliar as possibilidades de pequenos empreendedores independentes da cidade, incentivando o comércio local. “O intuito é fornecer um lugar para que as marcas que já vendem seus produtos, online ou em feiras, possam compartilhar uma loja física a preços acessíveis e, assim, otimizar suas vendas”, explica.

Com uma variedade de preços e produtos, como roupas, acessórios, itens de decoração e artesanato, a endossa possui um sistema online de acompanhamento de vendas e um atendimento inteligente e especial para os clientes, o que garante uma experiência de qualidade. Além disso, a loja está sempre promovendo iniciativas coletivas, que agregam as marcas e aos clientes.

Em clima de Carnaval, a Endossa fechou uma parceria com o Calango Careta, bloquinho de carnaval independente de Brasília, com quase 10 anos de atividade nas ruas da cidade. A iniciativa consiste em uma vaquinha online, disponível no Instagram (@calangocareta), em que o valor da sua contribuição é convertido em mimos que podem ser retirados em qualquer unidade da Endossa em seu horário de funcionamento.

Segurança, praticidade e conforto



Alvo de polêmicas nos anos 2000, as pochetes voltaram com tudo e com inúmeras variações de uso e estilos. No carnaval, esse acessório é um dos mais requisitados entre os amantes da folia por conta de sua praticidade, suas possibilidades de utilidade e seu estilo garantido.

Item essencial para compor o look carnavalesco, a pochete pode ser de grande ajuda durante a festa (foto: Carlos Vieira CB/DA Press. )

Podendo ser usado transversalmente, na lateral do ombro ou na cintura, a pochete garante conforto e segurança para você curtir o Carnaval sem se preocupar com os seus pertences. Prática, estilosa e compacta, esse acessório é a chave para compor seu look e guardar suas coisas com segurança.

O seu único problema é que para aqueles que gostam de sair preparados para tudo, a pochete tem um tamanho reduzido que precisa ser usado estrategicamente. Por isso, a revista separou os itens indispensáveis para você levar para os bloquinhos e curtir a folia.

Documentos

Celular

Gloss

Glitter ou pedrinhas

Álcool em gel

Protetor solar

Elástico de cabelo

Chiclete

Preservativo

*Estagiárias sob a supervisão de Sibele Negromonte