Pets caem na folia em evento recheado de informações e diversão

Por Tainá Hurtado*

Com entrada gratuita, Eu Amo Meu Cão, terá a terceira edição neste sábado (3/2), das 14h às 18h, com uma vasta programação para os pets e os tutores aproveitarem e se divertirem juntos. Estreando o evento, às 14h30, a equipe Rangaut fará uma aula-show sobre os benefícios da alimentação natural para os animais de estimação.



Logo em seguida, o adestrador e apresentador Alexandre Rossi, presente na primeira edição do evento, em 2016, conduzirá um talk sobre bem-estar e comportamento canino, ensinando os limites que se deve ter na relação com o pet, dicas de comportamento e como aproveitar ainda mais seu animalzinho. “A gente, muitas vezes, trata os pets como um bebê, e tem coisas que fazem bem e tem outras que acabam não fazendo”, adiante Alexandre sobre o que será falado no talk.

Finalizando a programação, às 17h, os pets e tutores terão uma passarela para desfilarem e se jogarem em roupas, acessórios e maquiagens carnavalescas. Simultaneamente a essas atividades, o evento contará com um feirinha com acessórios, alimentos, produtos e serviços especializados para os animais. Para manter o conforto e o proveito dos pets, bebedouros e saquinhos serão distribuídos pelo espaço do Brasília Shopping.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte