Natureza no lar! Ambientes biofílicos entram no universo de decoração

Nos últimos anos, a busca pela natureza se intensificou. Talvez, em razão do período pandêmico, esse impulso pelo externo tenha aflorado. Tanto desejo fez com que as pessoas inserissem elementos naturais dentro da própria casa, como uma espécie de descanso para a alma. Chamado de ambiente biofílico, transformar o lar em um espaço vivo virou mais que tendência.

Para trazer bem-estar e conforto, pensado com componentes voltados à natureza. De acordo com a arquiteta e urbanista Stefanie Paes, um ambiente biofílico nada mais é do que uma área que está diretamente ligada com a vida dos ancestrais.

Além dos componentes naturais, pensar na iluminação do espaço também é fundamental para uma casa com qualidades biofílicas (foto: Patrick Perkins/ Unsplash)

"Você consegue visualizar de forma muito clara, observando dois cenários: um ambiente neutro, sem cores, sem tons de madeira, e o outro seria um ambiente com cor, com madeira, com pedra natural. Em qual deles você se sentiria melhor?", analisa a especialista.

Segundo a arquiteta, são muitos os benefícios relacionados a esse tipo de projeto: melhorar a saúde; reduzir o estresse; aumentar a concentração e a produtividade. O conforto no geral, no ar, na iluminação, além de criar um ambiente agradável e amigável.

No início, o indivíduo pode começar a incluir a biofilia no lar incorporando elementos, materiais e formas naturais, que geram conexão com a natureza. "Com isso, você trará mais conforto, a sensação de bem-estar, o ambiente será mais sustentável, e te trará a sentimento de pertencimento, entre outros impactos positivos à saúde mental e física", detalha Stefanie.

Impactos

Na visão da designer de interiores Leillane Santos, a biofilia tem um efeito superpositivo na qualidade de vida humana, pois contribui significativamente para melhoria da produtividade, concentração e satisfação das pessoas que ali habitam. Além disso, proporciona características mais sustentáveis, onde o contato com a natureza permite uma fuga da rotina acelerada, trazendo paz e relaxamento.

"Para cuidar de um lar com design biofílico, é superimportante escolher plantas adequadas para o ambiente, garantir boa iluminação natural, fazer o uso de materiais sustentáveis e criar espaços que possam gerar conexão com a natureza, seja por meio de janelas, varandas ou jardins internos", descreve a profissional.

Neste começo, caso queira introduzir ao lar elementos voltados a um ambiente biofílico, algumas ponderações são cruciais para um projeto diferencial. Introduzir plantas naturais faz parte desse roteiro inicial.

"Mas, se você é daquelas pessoas que não têm muita familiaridade com plantas, faça o uso daquelas que necessitam de pouco cuidado, como, por exemplo, a Aspargo Pluma, que tem um cultivo bem fácil. Basta colocar em um local onde terá contato com o sol, pode ser plantada em jardim ou em vasos. Cactos e suculentas precisam de pouca água e podem ficar expostos ao sol também", acrescenta Leillane.

Mais recomendações

E além dos componentes naturais, pensar na iluminação do espaço também é fundamental para uma casa com qualidades biofílicas. Por isso, é importante posicionar os móveis de forma que eles não impeçam a entrada máxima de luz natural dentro do lar. Fazer uso de cortinas leves por meio da trama de tecido é uma boa alternativa, de acordo com a designer de interiores.

Chamado de ambiente biofílico, transformar a casa em um espaço vivo virou mais que tendência (foto: Rayson Tan/ Unsplash)

"Faça o uso de materiais como madeira, pedra natural e outros itens que vão te ajudar a ter uma conexão maior com a natureza. Sendo possível, crie jardins internos, seja em uma varanda ou até mesmo em vasos de plantas em algum canto onde muitas vezes está sem uso", aconselha.



Nas paredes de casa, artes inspiradas na natureza, fotografias, peças e esculturas orgânicas que trazem aconchego para o ambiente são opções para aqueles que precisam de mais do que plantas para se sentirem bem dentro de casa. Uma ótima pedida para os que buscam no lar um encontro com novas energias.