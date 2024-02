Da piscina para a balada: veja como usar biquínis e maiôs em diferentes ocasiões

No verão, os biquínis e os maiôs exercem papel de protagonismo. E se reinam absolutos na praia e na piscina, é possível utilizar essas peças também em festas e eventos — basta combiná-las levando em consideração o modelo e a ocasião. "Conseguimos criar vários looks utilizando essas roupas e levar para outros ambientes do nosso cotidiano. Para isso, temos que ter peças assertivas, que supram as nossas necessidades do dia a dia e que transmitam o nossa personalidade" explica a consultora de imagem e colorista Anna Gabriella Carvalho.

Complementos como a terceira peça, chapéu e bolsa de palha atribuem, de forma simples, charme ao visual (foto: Reprodução/Pinterest/@yummymam)

Outros elementos clássicos do verão também podem ser usados para compor looks versáteis e estilosos, como saídas de praia, chapéus, bolsas de palha e acessórios clássicos, a exemplo de brincos e colares. Fazendo boas combinações com essas peças, é possível criar composições elegantes, mesmo com itens usualmente vistos em espaços mais descontraídos.

Como combinar

As roupas de praia podem ser usadas em conjunto com calças e shorts, substituindo outras peças. "Podemos vestir o maiô como se fosse um body, e a parte de cima, dependendo do modelo do biquíni, como um cropped", exemplifica Anna. A consultora indica compor os trajes com short jeans largo, saia envelope, midi ou longa, em cores neutras e do tamanho certo para o corpo, nada muito apertado.

De acordo com o estilista e designer de estampas Marlon Leal, as peças de alfaiataria também são interessantes para compor esse tipo de look. "Podemos misturar as peças na técnica high-low, unindo peças de moda praia (low) com estruturadas de alfaiataria (high)", ensina. Assim, utilizando a tática que combina opostas, peças básicas com sofisticadas, é possível criar um look casual e, ao mesmo tempo, elegante. "Vai muito bem um top de biquíni com uma calça pantalona e salto alto, ou um maiô com bermuda de alfaiataria, chapéu de palha e óculos escuro, por exemplo", cita Marlon.

A combinação de shorts soltinhos e um maiô colado é coringa na composição de looks (foto: Reprodução/Pinterest/@girlsharestipsofficial)

São coringas as combinações de peças de traje de banho com as de estilo clássico, como saias longas de cintura baixa com calcinha de biquíni com amarração de laço na lateral aparecendo, por exemplo. Além disso, itens típicos de praia, como saídas de chemise, camisa oversize usada como vestido, ou saia pareô, tecido aberto que se fecha com um nó na cintura, podem ser usados com muita personalidade. "Esses trajes podem ser incorporados a peças estruturadas, dando um toque summer girl ao look de sair", sugere Marlon.

Os calçados, como rasteiras, papetes e tênis, também são peças para investir nessa composição do look. "Os acessórios são o que complementam qualquer composição, não seria diferente na moda praia. Para deixar o look ainda mais interessante e divertido, lenços amarrados em bolsas, chapéus ou cabelo, brincos, colares e pulseiras de acrílico dão um charme a mais." diz Anna Gabriella.

O uso da terceira peça e de lenços é muito bem-vindo na composição de looks com peças de moda praia (foto: Reprodução/Instagram/@brunamarquize)

No trabalho

No ambiente do trabalho, peças como body em conjunto com um blazer ou com um colete de alfaiataria também podem ser usadas, mas tomando alguns cuidados. "Questões como o corte do maiô, se o tecido não é muito fino, muito decotado ou sem muitos recortes precisam ser analisadas", ressalta Anna. A consultora de moda também sugere o uso de acessórios em dourado para transmitir uma imagem de modernidade e elegância. Além disso, a adoção de uma terceira peça, como kimono, parka e casaco, pode ajudar a compor o look.

Look da modelo Laura Jade é um exemplo de inspiração para uma composição com maiô e calça de alfaiataria (foto: Reprodução/Instagram/@laurajadestone)

As diversas amarrações que podem ser feitas com biquínis e maiôs, dependendo do modelo, deixam o look mais interessante e multifuncional. Segundo Marlon Leal, tiras transpassadas no abdômen em diferentes espessuras e o laço em si, forte tendência que ressurge na moda em 2024, são opções coringas. "Saídas de praia como o pareô também podem ser amarrados de diversas maneiras, criando kimonos e até saias para composição dos looks", completa Marlon.

Com a parte de cima dos biquínis, é possível brincar e criar vários tipos de amarração, cruzando entre os seios ou transformando em uma versão de tomara que caia, assim como fez a atriz Isis Valverde (foto: Reprodução/Instagram/@isisvalverde)

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte