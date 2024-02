Manter as vacinas do pet em dia pode salvar a vida do animal e do tutor

O mundo animal tem diferentes tipos de doenças contagiosas que podem afetar gravemente os pets, porém muitas delas têm como principal forma de prevenção a vacinação. “Vacinar os animais de estimação é uma parte essencial do cuidado responsável com os nossos pets”, afirma a veterinária Tatiana Santos.

Para ela, as vacinas são de extrema importância para proteger os pets e a comunidade no geral, pois muitas das doenças contagiosa podem se espalhar rapidamente entre animais não vacinados, aumentando a exposição dos bichinhos e dos humanos. “Ao vacinar os animais, ajudamos a proteger a saúde de toda a comunidade, incluindo animais selvagens e até mesmo os seres humanos”, diz a veterinária.

Além de um risco para a saúde dos pets, negligenciar a vacinação dos animais de estimação representa uma ameaça para a saúde pública, pois aumenta a possibilidade de transmissão de doenças zoonóticas, patologias transmitidas aos humanos. “Algumas enfermidades que afetam os animais podem ser transmitidas às pessoas através da mordida ou do arranhão de um animal infectado”, explica Tatiana.

As zoonoses são doenças que afetam os animais e podem ser transmitidas aos seres humanos, afetando gravemente a saúde de ambos. (foto: Unsplash/ Jonasvincent)

Segundo a profissional, uma das principais zoonoses é a leptospirose, doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados, como ratos. “A vacinação contra a leptospirose ajuda a prevenir a infecção tanto nos animais quanto nos humanos”, afirma. Outra enfermidade prevenida pela imunização é a raiva, que afeta o sistema nervoso central, é causada por um vírus e transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através da mordida.

Onde e quando vacinar

De acordo com a veterinária Iamylle Carmo, o ideal é que a vacinação seja feita com o veterinário responsável pelo pet para garantir a qualidade e a eficácia da imunização. “Para as vacinas serem de boa qualidade elas requerem que a compra seja realizada por um profissional credenciado ou CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária)”, afirma. Ela explica que, para garantir a eficácia, a vacina precisa ser mantida a uma temperatura específica, o que é fiscalizado em consultórios e clínicas de profissionais credenciados.

Mantendo a vacinação do pet em dia, os riscos de contaminação por essas e outras doenças que atingem os animais diminuem significativamente. A veterinária Tatiana Santos ensina que, a partir dos 45 dias de vida, o filhote pode iniciar a imunização, tendo dois reforços com intervalos de 21 a 30 dias. Após as primeiras vacinas, o reforço é de uma dose, aplicada anualmente.

A vacinação é um ato de amor e cuidado com o seu animalzinho, afinal ninguém quer vê-lo sofrendo por doenças que podem ser evitadas. Para Tatiana , as vacinas são a principal forma de prevenção de patologias, desde as mais leves até as mais graves. “Assim como os seres humanos, os animais também podem ser afetados por uma variedade de doenças contagiosas, algumas das quais podem ser até fatais”, declara.

Principais vacinas

São inúmeras as doenças do mundo animal, mas também são vários os tipos de vacinas que protegem os pets. “Elas são separadas em essenciais, aquelas que são obrigatórias, e não essenciais, que são complementares”, explica a veterinária Iamylle Carmo. Para não ficar em dúvida, a Revista separou os principais imunizantes que os animais devem tomar.

1. Vacinas múltiplas V4 ou V5 : importante para garantir a saúde do bichano, a V4 protege contra rinotraqueíte viral felina, calicivirose felina, panleucopenia felina e clamidiose. A V5 abrange também a imunização contra a leucemia felina, doença que afeta o sistema imunológico do gato, deixando-o mais suscetível a outras doenças e infecções.

2. Raiva: obrigatória para cães e gatos, essa vacina é fundamental para a manutenção da saúde dos pets e da sociedade. “A vacina contra a raiva é essencial para prevenir a transmissão desta doença fatal tanto para os animais quanto para os humanos", diz a veterinária Tatiana Santos.

Para especialistas, a vacinação dos pets é uma das melhores formas de prevenção de doenças contagiosas. (foto: Reprodução/Unsplash/ Mufidmajnun)

3. Vacina múltipla (V8 ou V10): considerada essencial para a vida dos cachorros, age na proteção contra várias doenças contagiosas, como cinomose, hepatite infecciosa canina, parainfluenza canina, outras cepas de adenovírus e coronavírus. “A vacina V10 cobre ainda mais cepas de leptospirose, adicionando uma camada extra de proteção contra essa doença bacteriana”, afirma Tatiana.

4. Bordetella bronchiseptica: protege contra a tosse de canis, doença altamente contagiosa que consiste em uma infecção respiratória canina, com sintomas similares aos de uma gripe humana. Por ser transmitida principalmente entre um cão saudável e um infectado, para a veterinária Iamylle Carmos, os principais cachorros que precisam tomar esse imunizante são os que possuem contato com outros. “Caso o pet more em algum lugar com outros cães, ele tem mais riscos de desenvolver tosse dos canis”, explica.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte