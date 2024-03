Ombrelones: saiba como ter uma sombra charmosa na área externa do lar

Versáteis, funcionais e perfeitos para dar um toque de elegância às áreas externas da casa, os ombrelones vêm sendo cada vez mais usados em projetos de arquitetura de exteriores. “Um ombrelone é um sombreiro mais versátil e resistente, de grande porte, geralmente usado em áreas externas para proporcionar sombra em espaços maiores, como jardins, varandas ou áreas de lazer”, explica a designer de interiores Luciana Câmara.

Maior e mais resistente que um guarda sol normal, o ombrelone é sinônimo de versatilidade e funcionalidade. De acordo com Luciana, esse acessório é perfeito para áreas externas, mas é necessário avaliar o espaço que será utilizado para que seja usado de forma estratégica e harmoniosa. “Considerando a incidência do sol ao longo do dia e a disposição do mobiliário para garantir uma experiência confortável”, detalha.

Combinado com o designer do restante do local, o ombrelone garante charme e estilo ao espaço, proporcionando uma área sombreada aconchegante. (foto: Divulgação/Luciana Câmara)

Segundo a arquiteta Helena da Costa, é necessário integrar o ombrelone ao design geral do espaço exterior. “Isso pode incluir a escolha de um modelo que complemente o estilo arquitetônico e a paleta de cores existentes, posicionando-o de forma a proporcionar sombra sem obstruir a circulação ou a vista, e complementando-o com mobiliário e acessórios adequados”, diz.

De acordo com Helena, para não errar na escolha do tamanho, basta analisar a área que se deseja cobrir e o número de pessoas que se pretende abrigar sob ele. “Uma boa prática é calcular o diâmetro necessário com base na área a ser coberta e adicionar um pouco de folga para garantir uma cobertura adequada”, aconselha.

Manutenção e material

Os materiais mais comuns para a confecção da haste do ombrelone são o alumínio e a madeira. Segundo as especialistas, para fazer a escolha certa em relação ao material, é necessário avaliar as preferências pessoais, as condições climáticas e o design do ambiente em que será usado.

“Tanto a madeira quanto o alumínio são excelentes materiais, cada um com suas vantagens em termos de durabilidade, estética e resistência ao clima”, afirma a designer de interiores Luciana Câmara. Para ela, a madeira traz mais elegância para o ambiente, porém exige mais manutenção em relação ao alumínio. “Os de alumínio trazem mais modernidade e também são mais leves e práticos para serem transportados”, compara.

Além dos materiais, os tipos de ombrelones podem variar em relação à área de cobertura. Os principais são o central, ideal para se colocar no meio da mesa e entre cadeiras ou espreguiçadeiras; o lateral, que produz uma área sombreada maior; e o reclinável, que permite ajustar o ângulo da sombra de acordo com a posição do sol. “Cada tipo é projetado para atender às necessidades específicas de diferentes espaços e estilos de design”, explica Helena.

Os ombrelones proporcionam uma área de sombra maior em comparação ao guarda-sol, com mais estilo e originalidade (foto: Divulgação/ Helena da Costa)

Escolhido o ombrelone que irá compor sua casa, é necessário tomar alguns cuidados de manutenção para garantir a qualidade e a funcionalidade do produto. Segundo a arquiteta, é importante proteger o acessório de condições climáticas extremas, como ventos fortes e tempestades, e limpá-lo regularmente. “É recomendável guardar o ombrelone em um local coberto durante os períodos em que não estiver em uso para prolongar sua vida útil.”

Elemento charmoso

De acordo com Luciana Câmara, o uso de ombrelones vem aumentando em projetos de design de interiores e exteriores devido à sua versatilidade e beleza. “São uma opção funcional para criar espaços confortáveis e protegidos do sol em áreas externas, além de agregar beleza à estética dos ambientes”.

Perfeitos para áreas externas, os ombrelones garantem praticidade e elegância ao ambiente (foto: Reprodução/Freepik)

Proporcionando áreas de sombra maiores que um guarda-sol, os ombrelones também têm um design mais charmoso e resistente que agrega o visual do espaço. “Sua estrutura robusta e seu design atraente fazem dele não apenas um elemento prático, mas também um destaque estético”, explica Helena. “As pessoas buscam criar espaços ao ar livre mais confortáveis e funcionais.”

