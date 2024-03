Veja como transformar um apartamento alugado em um lar

Comprar um imóvel próprio é um objetivo que muitas pessoas desejam alcançar. Entretanto, antes disso, muitos passos devem ser dados para que esse sonho vire uma realidade. Muitas vezes, parte do processo é morar por algum tempo em um lugar alugado, que, apesar de não ser seu de fato, durante o período de moradia, pode e deve se tornar um lar.

Muita gente ao ir morar de aluguel em um apartamento, por exemplo, ficam com o receio de fazer algumas mudanças no imóvel. Porém, existem objetos, dicas e diversas maneiras de transformar a casa de outro alguém em um lar aconchegante e funcional. “O imóvel é seu lar por um tempo, então é importante que ele se adapte à sua necessidade diária para que sua estadia seja a melhor possível”, afirma o arquiteto Rick Hudson.

Ao pegar o apartamento, é possível fazer negociações com o proprietário para que o lugar se adeque melhor às necessidades do inquilino, como mudanças nos pontos elétricos, troca de piso, novas bancadas e outras mudanças mais “drásticas”, que podem ser acordadas. “A decoração de interiores não trata apenas de estética, mas também de funcionalidade, o que permite que as rotinas de casa e de trabalho fiquem muito mais práticas” diz Rick.

Cores podem transitar entre as paredes e o teto, garantindo originalidade e criatividade. Outra aposta são tapetes divertidos e diferentes, que levam um charme a mais para a decoração (foto: Reprodução Pinterest/Daphneruivo)

Entretanto, naturalmente um lugar alugado não permite reformas grandes e mudanças radicais, mas, ainda assim, dá para transformar o espaço com detalhes. Segundo a arquiteta Raquel Maciel, é possível complementar o ambiente aproveitando aquilo que ele já oferece, como um móvel, uma parede diferente ou um ambiente versátil. “É muito importante ficar atento ao que tem no apartamento, o que se pode aproveitar, para que essa intervenção seja a menor e com o menor custo”, explica.

Pequenos elementos como mantas e almofadas podem dar um charme a mais para o sofá sem graça do apartamento ou, então, um tapete diferente pode levar um toque de cor e elegância para o ambiente. Para Raquel, outra mudança fácil de fazer é trocar a cortina por uma que lhe agrade mais. Lembre-se de guardar a cortina velha para colocá-la de volta no momento da devolução do apartamento. “Existem muitas coisas que, hoje, a gente tem a possibilidade de comprar sem fazer um investimento no imóvel”, afirma a arquiteta.

Investir em móveis dobráveis, versáteis e com mais de uma função é outra dica dada por Rick Hudson para aproveitar um mesmo objeto em diferentes espaços e ocasiões. “Para armazenamento e exposição de objetos, opte por prateleiras e nichos que se adaptam em diversos locais”, afirma. Além disso, esses móveis poderão ser muito úteis para compor próximos lares.

Outra maneira fácil de dar um toque de personalidade, beleza e aconchego é utilizar plantas na decoração. Versáteis e bonitas, elas podem ser colocadas de diferentes formas e em diferentes lugares. Sabendo os cuidados necessários e a quantidade de luz do ambiente, você pode se jogar nas opções de espécies e de tipos de vasos. “Tem vasos de piso, de pendurar na parede ou até no teto; vasinhos pequenos para colocar em cima de um rack ou de uma mesinha”, exemplifica Raquel.

Com os cuidados necessários, as plantas podem ser uma ótima aposta para garantir leveza e vida para o ambiente. (foto: Unsplash/ Timothybuck)

Iluminação

Um elemento que faz grande diferença na atmosfera do espaço é a iluminação. Geralmente, os apartamentos vêm com uma iluminação branca, que, segundo Raquel, se trocada por uma mais quente, antes de 3 mil Kelvin, pode transformar o lugar, deixando-o mais acolhedor e aconchegante. “A iluminação é um item indispensável também para o conforto”, declara.

Para isso, de acordo com Rick, o ideal é escolher abajures, peças de piso e que liguem diretamente na tomada, dispensando a necessidade de eletricistas. “Luminárias que utilizam pilhas, baterias e energia solar também são bem-vindas para mudar a atmosfera do ambiente com apenas um clique”, complementa.

Uma iluminação mais quente pode ser a chave para o conforto e aconchego do apartamento (foto: Reprodução Pinterest/ Kim)

Paredes

Apesar de muitas pessoas ficarem receosas, as paredes podem ser a melhor forma de decorar o apartamento de diferentes maneiras e sem grandes investimentos. “Eu sempre começo pela pintura ou pelo papel de parede porque é fácil, tem um resultado imediato e pode ser desfeito no final", conta Rick Hudson.

Independentemente do que você faça ou deixe de fazer no apartamento, será exigido a repintura completa para a devolução, por isso, não deixe de se jogar nas possibilidades que uma parede em branco pode dar. As cores de tinta são inúmeras e possibilitam diversas aplicações. “Um efeito de cor, colocar algum ponto de destaque, criar ambientes por meio da limitação do uso de cor na parede ou até mesmo no teto”, exemplifica a arquiteta Raquel Maciel.

Rápido, prático e fácil de ser desfeito, pintar paredes é a melhor aposta de mudança em um apartamento alugado. As possibilidades de texturas e cores são inúmeras para transformar o ambiente (foto: Reprodução Pinterest/LexiMang)

“As tintas e os papéis de parede permitem mudanças significativas sem nenhuma obra, em pouquíssimas horas e com custos acessíveis”, complementa Rick. Além das cores, os papéis de parede podem garantir texturas, como cimento queimado, ferrugem, jeans, veludo, mármore e até mais rústicas, com pó de pedra natural, brilho e glitter.

Para o arquiteto, uma parede vazia pode ser a oportunidade de criar uma paginação de elementos, pendurando quadros, imagens, esculturas e diferentes objetos. “Na internet, é fácil encontrar inspirações de paredes decoradas com mais ou menos itens, para termos como base antes de começar a decorar a nossa própria”, aconselha.

Objetos com história e afeto

Para compor o imóvel, é válido colocar objetos que lhe representam e fazem parte da sua história, como quadros, fotos, adornos de viagens, um presente de um amigo e outros inúmeros elementos. “Às vezes, objetos antigos, como vasos, jarras e baús que estão guardados, podem virar um adorno lindo e cheio de histórias para contar às visitas”, afirma Rick Hudson.

Grandes paredes podem ser a oportunidade de criar decorações originais com quadros, fotografias, pintura, esculturas e variados objetos (foto: Reprodução/Unsplash/Stephwilson)

Segundo ele, objetos que podem não servir como decoração só precisam ser colocados de outra maneira para serem tão admirados e apreciados como um quadro de museu. “Coloque a fotografia numa moldura bonita, faça uma redoma de vidro para aquela boneca antiga da sua avó, ou então pendure aquela tapeçaria que sua tia tricotou à mão numa parede da casa”, exemplifica. “A forma como você expõe a peça muda completamente o valor dela para você e para quem a vê.”

Por fim, não se prenda à ideia de que não vale a pena decorar um lugar que não lhe pertence de verdade, pois enquanto você estiver morando nele é essencial se sentir confortável no ambiente. Por isso, não deixe de se jogar nas cores, nas texturas e nos objetos possíveis para decorar o lar e deixá-lo com a sua cara pelo tempo em que ele lhe pertencer.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte