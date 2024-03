Na área da beleza, os produtos se reinventam, tornando a rotina de cuidados com a pele mais prática. Os itens em bastões, ou sticks, são exemplo dessa inovação. Presentes em várias marcas, eles têm a seu favor agilidade na aplicação, e alguns ainda podem ser usados em mais de uma área do rosto. "Esse tipo de produto apresenta uma facilidade para o dia a dia", explica a diretora Categorias Make do Grupo Boticário, Mirele Agustinho Martinez.

Assim, principalmente no trabalho de maquiadoras ou para quem se maquia cotidianamente, esses itens são muito bem-vindos. "Se algum tempo atrás, a moda era uma rotina maximizada, com bastante produtos, hoje, os multifuncionais tomam lugar de protagonismo, é uma tendência natural. Carregamos menos produtos e resolvemos a rotina rapidamente", afirma Mirele.

A popularização do produto não é à toa, diversas marcas aderiram a essa versão — protetores solares, batons e bases estão cada vez mais presentes nas prateleiras de lojas de cosméticos. O custo-benefício é um dos fatores de atração. "Esse tipo de forma farmacêutica, por ter mais consistência, também permite que se administre em quantidades menores e sem desperdício", explica a farmacêutica Gyzelle Nascimento. "Além disso, fórmulas em bastão são fáceis de aplicar sobre a pele e não requerem o uso de pincéis ou esponjas, por exemplo", completa.

Utilizando na make

No caso de produtos para maquiagem, a dica é começar pelos tipos multifuncionais. "Começar com itens versáteis, como batom, blush e sombra em um só item, aplicar o produto diretamente na pele e, em seguida, esfumar com os dedos para obter um acabamento natural e uniforme", recomenda Patrícia Lima, fundadora e CEO da Simple Organic. Pela característica de uma aplicação mais uniforme e controlada, o resultado pode ser uma maquiagem com aspecto natural e suave, perfeita para quem não gosta de makes pesadas.

Muitos produtos têm função de hidratação, proteção solar e de pigmentação para maquiagem, como protetores solares em bastão com cor, que podem servir como base também. Assim, na hora da escolha, é importante olhar todas as funções do produto e também verificar a lista de ingredientes, ou seja, ler os rótulos com atenção.

Além disso, é sempre importante utilizar a criatividade, para entender o que é melhor em cada rotina. "Nós só vamos saber o que melhor se aplica às nossas necessidades testando. De pouquinho em pouquinho, você vai descobrindo o que faz mais sentido e qual o resultado mais lhe agrada", explica Mirele Agustinho.

De acordo com ela, com alguns itens é possível criar uma make elaborada. "É possível fazer com apenas cinco itens, por exemplo. Uma base de alta cobertura pode entrar com a sua função original e ser usada em uma construção de camadas, fazendo o papel de corretivo, se necessário", recomenda. O contorno pode ser usado como base para sombra, e um batom mate fazer o papel de sombra colorida. O iluminador também pode ser aplicado como sombra, e a máscara de cílios, com a ajuda de um pincel, se transforma em delineador.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte