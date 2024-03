Para aprimorar o look e adicionar elegância às peças de roupa, os acessórios são essenciais. Brincos, pulseiras, colares e braceletes podem dar um up em uma composição básica. "A recomendação é sempre estar atento à mensagem que se quer passar. Esses acessórios de corpo geralmente chamam muita atenção, que traduzem uma força muito grande de personalidade", explica Juliana Magdalena, editora de moda e especialista em semanas de moda.

Assim, para usar todo o poder dos acessórios, é necessário atentar para a combinação e o evento em que eles serão utilizados. "Eu não gosto muito de limitar as pessoas sobre o vestir delas. Apenas um ponto a se prestar atenção é o local onde você vai utilizar esses acessórios, principalmente se for um ambiente de trabalho que tem um dress code um pouco mais rígido", alerta Juliana. Para ajudar nas escolhas, a Revista separou uma série de instruções de uso dessas peças.

O mix de colares prateados e dourados gera uma combinação divertida e sofisticada (foto: Reprodução/Pinterest/@stacegonzz)

Braceletes

Conhecidos como um tipo de pulseira mais sólido, resistente e maior, os braceletes são bastante usados em looks despojados. Esses acessórios podem ser utilizados tanto no pulso quanto na parte superior dos braços, na altura do peito. "Aqueles braceletes superiores chamam muita atenção, ficam muito bonitos e são muito charmosos. São excelentes para looks em que você tem uma pele mais à mostra, uma blusa de alça, um vestido. Para o verão, fica bem bacana", cita Juliana Magdalena.

Além disso, é possível combiná-los com outros acessórios. "As melhores peças para usar com o bracelete são os brincos e os colares. Então, fica bem interessante se você conseguir montar ali um conjunto na mesma pegada, tanto de metal quanto de texturas", recomenda.

Pulseiras, colares e brincos

Acessórios comuns, como pulseiras, colares e brincos, são clássicos na composição de looks. A escolha das peças vai depender, principalmente, do estilo pessoal. "Acessórios coloridos ou em grande quantidade dão ideia de criatividade; os pequenos e finos transmitem delicadeza; modelos assimétricos, modernidade; e assim por diante", explica a consultora de imagem e estilo Juliana Ronconi. "Além disso, metais sempre vão parecer mais sofisticados que materiais derivados de plástico, por exemplo", completa.

Body Chain

Os body chains, também conhecidos como colares do corpo, são peças que se tornaram populares em 2012. De origem indiana, podem vir de diversas formas, envolvendo desde o pescoço até a cintura. Os acessórios fazem sucesso durante o verão e são bastante usados com maiôs, biquínis e croppeds. "Existem modelos que destacam mais o peito, os ombros ou até as costas, que são opções interessantes. O modelo que desce em linha reta do colo até a barriga cria uma linha vertical no tronco, que dá um efeito visual de alongamento que muita gente gosta", cita Juliana Ronconi.

A peça também pode ser utilizado por cima da roupa, como um cordão de corpo, sem problema nenhum. "Existem vários modelos de body chain, e é válido usá-lo por cima de uma roupa mais justinha, para quem não quer mostrar a pele. Esse é um acessório que vai destacar a parte do corpo em que ele for mais trabalhado, onde tiver contas ou pingentes, por exemplo", completa a consultora.

Assim, pode ser usado por cima de vestidos, para dar um toque a mais no look, ou até com roupas sociais. "É um acessório que carrega muita sensualidade. Pode ser um contraponto bem interessante coordenado com peças com outra pegada, como uma calça mais larga ou um blazer com corte masculino", ressalta.

Além disso, para combinar com outros acessórios, a consultora alerta para alguns cuidados. "É um acessório que chama a atenção, então, para um visual harmônico, é melhor deixá-lo brilhar e escolher peças menores para as outras partes do corpo, em cores e texturas parecidas", recomenda.

Body Chains são versáteis e podem vir em diversos modelos (foto: Reprodução/Pinterest/@flowersandfolk)

Misturando acessórios

Uma dúvida muito comum na hora de escolher os acessórios é a mistura de peças de tons diferentes. "Para harmonizar, é legal escolher peças com a mesma textura, prata brilhante com dourado brilhante ou prata fosco com dourado fosco, ou fazer uma composição de peças parecidas em tons diferentes, um mix de colares ou de pulseiras em dourado e prateado, por exemplo", explica Juliana Ronconi. Existem acessórios que já trazem os dois metais juntos, o que facilita para quem quer fazer essa combinação, mas não sabe muito bem por onde começar.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte