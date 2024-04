Brasília recebe a terceira edição do Fórum Mundial Niemeyer

Brasília será a sede da terceira edição do Fórum Mundial Niemeyer, entre 29 de abril e 3 de maio, no Instituto Serzedello Corrêa. Com o tema central A Revolução Pós - Desafios e Metas para um Mundo Sustentável, o evento, que conta com mais de 50 palestrantes internacionais, tem como intuito promover práticas e ações de relevância e responsabilidade em âmbito mundial nas áreas de arquitetura, urbanismo, ciência, cultura e humanidades.

O evento é liderado por Paulo Niemeyer, renomado arquiteto e artista com mais de 20 anos de experiência na área, e bisneto de Oscar Niemeyer, arquiteto que ajudou a construir Brasília. O fórum busca reunir pessoas e instituições de excelência para discutir propostas, projetos e práticas efetivas para um mundo mais justo, solidário e humano por meio de uma verdadeira imersão em três dias de palestras e talks interativos.

A capital federal recebe o evento pela primeira vez. Em 2018, o fórum ocorreu no Rio de Janeiro, e em 2019, em São Paulo.

Entre os destaques da programação estão as palestras internacionais, onde serão abordadas estratégias inovadoras para transformar desafios urbanos em oportunidades. Também haverá debates práticos, nos quais os participantes terão a oportunidade de se envolver em discussões promovendo a aplicação de ideias em soluções concretas. O fórum abordará uma ampla gama de tópicos, desde geopolítica internacional até desafios específicos do planejamento urbano.



O evento conta ainda com a iniciativa da criação da Carta Niemeyer, um documento que deverá ser apresentado à ONU-Habitat, comprometendo-se a moldar o futuro das cidades de maneira sustentável e inclusiva.

Serviço

3º Fórum Mundial Niemeyer (FMN)



Data: de 29 de abril a 3 de maio

Local: Instituto Serzedello Corrêa – SCES Trecho 3 Pólo 8, 4

Investimento: Gratuito partir do dia 30 de abril, com retirada de cortesias pelo Sympla

Mais informações: http://forummundialniemeyer.org/