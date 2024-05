Potentes e elegantes: confira como usar e combinar os macacões

No dia a dia, nada melhor do que ter uma leva de opções de roupas rápidas de vestir. Macacões e macaquinhos são exemplos de itens que não podem faltar no armário de quem quer agilidade e simplicidade. "Eu diria que a praticidade é uma característica forte de uma peça única como macacão. Naqueles dias de preguiça fashion, é uma ótima opção, não precisa pensar muito", explica a consultora de imagem e estilo especializada em diversidade estética Bruna Stefani.

Além disso, a versatilidade dessas roupas permite usá-las nos mais diferentes ambientes, basta adicionar acessórios, como jóias ou terceiras peças. Confira como explorar toda a potência dos macacões e macaquinhos.

Primeiro passo

Para escolher o macacão ou macaquinho perfeito, é preciso ficar atento a alguns detalhes. A modelagem é um dos pontos mais cruciais na hora de adquirir a peça. "Existem os jeans, num estilo mais descolado e jovial; há os de estilo militar, que vão transmitir mais arrojo", exemplifica Bruna.

De acordo com a consultora, existem outros que imitam um terninho, de blazer e calça, que, com certeza, transmitirá autoridade e maturidade, por causa das linhas retas. "Se for estampado, passará mais criatividade ou suavidade, tudo vai depender das linhas e das formas de cada macacão", completa Bruna.

Cor e tecido

Quando se pensa em peças mais casuais, viscose e malhas são boas opções. Para quem quer modelos utilitários, o jeans é perfeito. "Os tecidos mais sofisticados podem ser feitos com materiais nobres, como o linho e a seda", explica a consultora de imagem e designer Luiza Marangon.

Segundo Luiza, os tecidos de festa podem trazer uma comunicação mais glamourosa com o uso de paetês e acabamento brilhante, ou trazer uma leveza visual com tecidos mais fluidos, como os crepes esvoaçantes.

Artistas como Preta Gil sempre são vistas com essas peças versáteis (foto: Reprodução/Instagram/@pretagil)

Ressaltando a imagem

Os macacões e macaquinhos podem auxiliar na exaltação das características individuais, mas é preciso tomar alguns cuidados. Para alongar a silhueta, as peças de cor única são perfeitas, principalmente as de calça comprida. "As peças com comprimento capri ou pantacourt tendem a alongar menos em relação ao longo", cita Luiza. Além disso, combinados com um calçado do mesmo tom da pele ou da mesma cor da calça do macacão criam uma ilusão de ótica de pernas mais alongadas.

Segundo a consultora de moda Talitha Oliveira, o uso da peça vai depender do biotipo da pessoa. "Macacão com a calça pantalona, se for usado com uma sandália baixa, pode achatar a silhueta. Dependendo da modelagem, se o macaquinho não for acinturado, pode aumentar a circunferência do abdômen", exemplifica.

Ambientes e combinações

Para aquelas pessoas que querem realmente uma peça para vários momentos — e não para uma ocasião específica —, escolher uma versão de formalidade intermediária é interessante. "Nem casual demais, nem formal demais, assim podemos mudar a comunicação da composição visual por meio dos acessórios e dos calçados", explica Luiza Marangon.

As peças, de diversos comprimentos e estilos, podem ser usadas em vários ambientes. Em dias quentes e para saídas durante o dia, macaquinhos com shorts ou com short saia, caem bem. Podem ser combinados com sandálias abertas, joias e óculos de sol.

Para o escritório, calçar um sapato fechado é o indicado. "O importante é ter bom senso, dependendo do local do trabalho, se for escritório, o ideal é usar os macacões sem muitos decotes nas costas", pontua Talitha. Outra recomendação para tornar o look mais formal para o expediente, é adicionar um blazer e um salto scarpin.

Lenços podem ser usados amarrados na cintura ou por cima da terceira peça para trazer a sensação de estar vestindo uma calça e não um macacão. "Outra opção é acrescentar elementos pesados, como cintos com rebites, botas tratoradas, para trazer um ar mais cool", completa Bruna.

Peças versáteis e elegantes são vistas em peso em desfiles (foto: Reprodução/Pinterest/@ninaesthy)

Para ocasiões chiques, o salto é um coringa. "Adicionando o salto alto, esse macacão poderá facilmente ir a eventos que exigem um maior grau de formalidade, as joias também são muito bem-vindas aqui", afirma Luiza. Já os loafers e mocassins adicionam elegância ao look sem perder o conforto. "Funcionam muito bem com acessórios metalizados e até um mix de prata e dourado, para as mais ousadas", finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte