Decoração materna: o estilo de cada mãe dentro do lar

Dividir a casa com a mãe é saber que muito do que existe no lar diz respeito à personalidade e ao estilo dela. Nesses elementos e detalhes, é possível perceber o quanto ela adora vários tipos de decoração. E dentro do universo do projeto de interiores, há vários tipos de mães, que apresentam sua singularidade ao mundo pela forma como cuidam e zelam do próprio espaço, criando para si mesmas um ambiente de segurança, conforto e originalidade.

Na maternidade, seja em qualquer fase ou idade, uma pausa para relaxar é algo quase unânime e sempre bem-vindo. "Imagine um cantinho aconchegante em um canto tranquilo da casa, talvez com uma poltrona macia revestida de linho ou seda, perfeita para os dias quentes de Brasília. Adicione uma pequena biblioteca com seus livros favoritos e uma janela com vista para o jardim, criando um refúgio ideal para momentos de serenidade", descreve o arquiteto Diego Aquino.

Segundo o profissional, esse espaço pode ser equipado com uma mesa lateral para um café pela manhã, ou uma taça de vinho ao entardecer. Assentos confortáveis e tecidos que não só refletem a personalidade da mãe, mas também oferecem versatilidade são uma ótima alternativa para compor esse cenário de tranquilidade e descanso.

"Não se esqueça de um sistema de ar-condicionado, considerando o clima crescente de Brasília, e tente maximizar a luz natural, talvez com grandes janelas que também ofereçam uma vista encantadora para o exterior", aconselha o especialista.

A contemporânea

Além daquele cantinho para dar uma pausa nos afazeres do lar, o estilo contemporâneo, algo mais voltado para a modernidade, faz parte dessa nova leva de tendências decorativas. Segundo Diego, a mãe moderna tem buscado espaços multifuncionais, que podem ajudar na dinâmica de atividades em casa.

"Um home office pode servir de sala de estudos, enquanto a varanda pode se transformar em um café matinal tranquilo ou um local para práticas de ioga. Cozinhas equipadas com eletrodomésticos modernos podem simplificar a rotina diária, e armários espaçosos são indispensáveis para manter tudo organizado", destaca.

De acordo com a designer de interiores Aline Silva, a mãe contemporânea pode aproveitar a tecnologia para tornar o espaço ainda mais funcional e relaxante. Por exemplo, incorporando dispositivos inteligentes, como um sistema de iluminação controlado por voz ou um alto-falante para reproduzir música relaxante. Isso não apenas adiciona conveniência, mas também um toque moderno ao cantinho de descanso.

Por fim, ela ainda pode personalizar o espaço de acordo com suas próprias preferências e necessidades, adicionando elementos que reflitam sua personalidade e estilo de vida. "Obras de arte contemporâneas, acessórios de design ou, até mesmo, itens funcionais, como um organizador de controle remoto ou um carregador sem fio para dispositivos eletrônicos. O objetivo é criar um espaço que seja não apenas relaxante, mas também inspirador e alinhado com o estilo de vida contemporâneo da mãe", ressalta Aline.

A amante de plantas

Praticamente todas as casas têm em algum canto uma planta que seja. Seja no quintal, seja perto da varanda, elas estão presentes em diversos cômodos. Algumas são especialmente adequadas para ambientes internos devido à sua facilidade de cuidado, conforme explica Diego Aquino. "Recomendo o Ficus lyrata para um toque de verde vibrante, a resiliente jiboia, a elegante espada-de-são jorge e a exótica costela-de-adão, todas perfeitas para adicionar vida e cor a qualquer espaço", acrescenta.

No entanto, as plantas precisam de uma atenção simples, mas especial, para que continuem dando vida ao lar. Uma boa exposição à luz solar indireta e regas regulares ajudam nesse cuidado diário. O amor e a atenção, tal como o de uma mãe, são cruciais para mantê-las florescendo. Posicione-as em locais onde possam aproveitar a luz natural, como perto de janelas ou em varandas iluminadas.

Espécies preferidas

Suculentas: pequenas, fáceis de cuidar e com uma grande variedade de formas e cores.

Samambaias: pendentes que adicionam um toque de frescor e movimento ao espaço.

Calatheas: de folhagem exuberante e padrões decorativos que adicionam uma sensação tropical ao ambiente.

Pothos: também conhecida como jiboia, é uma planta pendente fácil de cuidar e adiciona uma vibração natural ao espaço.

Peperômias: pequenas e compactas, com folhas decorativas que vêm em uma variedade de cores e padrões.

Ambientes adequados

- Suculentas e cactos: ensolarados.

- Samambaias e calatheas: luz indireta e umidade moderada.

- Orquídeas: luz indireta e umidade moderada.

- Zamioculcas e espada-de-São-Jorge: tolerantes a condições de luz variadas.

- Palmeiras de interior: Luz indireta e umidade moderada.

“Ao escolher o local para suas plantas, leve em consideração a luz disponível, a umidade e a temperatura do ambiente”, finaliza Aline Silva, designer de interiores da Interioras Design.