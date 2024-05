Susana Vieira abre o jogo e dá detalhes inéditos sobre namoro virtual

Reprodução/Instagram Susana Vieira

Susana Vieira abriu o jogo sobre sua vida amorosa. No auge de seus 81 anos, a atriz veterana da Globo comentou acera do namoro virtual, e longe dos holofotes, no qual tornou público nos últimos meses.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista fez suspense em torno da identidade do felizardo. "Estou ótima e namorando online. Claro que eu vejo a pessoa de vez em quando, mas é mais virtual, porque mora em São Paulo", disse.

Susana Vieira, inclusive, nos últimos dias lançou seu livro autobiográfico, Senhora do Meu Destino, escrita em parceria com o especialista em teledramaturgia Mauro Alencar, onde partilhou de fatos inéditos e curiosos sore sua carreira e vida pessoal.

Para quem não sabe, Susana Vieira já foi casada com o diretor Régis Cardoso, entre 1961 e 1972. Posteriormente, ela casou-se com o ator Rubens de Falco (1931-2008), em 1978. Em 1986, selou a união com o empresário Carson Gardeazabal, e se divorciaram em 2003. Entre 2009 e 2012, se envolveu com o ilusionista Sandro Pedroso, mas se separaram no ano seguinte.

