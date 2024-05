Atriz famosa mostra os prejuízos com enchentes no RS

A atriz gaúcha Carol Bresolin usou as redes sociais para compartilhar a situação de algumas cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). Emocionada, ela falou sobre as pessoas em abrigos e os estragos causados nas residências.

Em suas postagens, Carol monstrou os destroços de uma casa em Roca Sales, completamente coberta por lama. "Para vocês terem ideia da situação das casas", escreveu na legenda. “É péssima a situação, mas é muito bom ver a felicidade das pessoas quando recebem ajuda. As pessoas estão precisando de atenção. Tem lugares que estão totalmente sem comunicação”, relatou.

Atualmente em Encantado, no interior do estado, Carol já prestou auxílio levando fraldas geriátricas, produtos de limpeza, roupas de cama e outros itens para asilos na região. A atriz pretendia estender a ajuda a áreas de difícil acesso, mas foi impedida pelas condições climáticas.

“Está chovendo muito e está muito frio. A gente tinha conseguido uma 4x4 [carro com tração nas quatro rodas] para ir em lugares muito específicos. Montamos kits enormes para essas pessoas, com tudo o que elas precisam, inclusive remédios. Mas, aqui na região, teve muito desmoronamento e ainda está tendo. Com a chuva, vai ter ainda mais e esse caminho está muito perigoso. Então, a gente vai ter que adiar isso [entregas dos kits] neste momento”, disse.

Situação no RS

Segundo o mais recente boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira (10), o número de vítimas fatais em decorrência dos temporais aumentou para 113. Além disso, há 756 feridos, 146 desaparecidos e cerca de 406,7 mil desabrigados no estado.