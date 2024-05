A busca pelo prático: itens em barra chamam atenção dos consumidores

Muito procurados por pessoas que buscam alternativas sustentáveis, os produtos em barra aparecem como uma opção prática e com um ótimo custo-benefício. Cada vez mais populares, há vários tipos de cosméticos na forma sólida no mercado. Além do famoso sabonete em barra, agora xampus e condicionadores são vistos com mais frequência nessa composição, e podem trazer uma série de benefícios quando comparados aos itens líquidos.

A farmacêutica Fernanda Sanches, especialista em cosmetologia, explica que os produtos de beleza líquidos, geralmente, contêm um alto percentual de água, o que exige o uso maior de conservantes, além de embalagens mais robustas, normalmente de plástico. "Em contraste, os produtos sólidos são formulados sem ou com pouca água, permitindo uma maior concentração de ingredientes ativos", compara Fernanda, que também é criadora da marca Cosmobeauty e Biomarine.

Essa grande concentração potencializa a eficácia e reduz a necessidade de conservantes químicos. Além disso, a praticidade e a economia são pontos que chamam a atenção no produto. "Não há muito desperdício porque não derrama, não tem aquele problema de romper a embalagem ou colocar uma quantidade grande na mão e não ter como voltar para o pote", exemplifica a tricologista formada em estética e cosmética Edna Braga.

O transporte também é mais simples. A barra ocupa menos espaço, assim é possível levar de forma descomplicada para qualquer compromisso, como academia e clube. "Por serem sólidos e compactos, são ideais para levar em viagens, sem o risco de vazar ou exceder limites de líquidos permitidos em bagagens de mão em voos", acrescenta Fernanda.

De acordo com a empresária fundadora da Benvi Natural, Jessica Alves, outra qualidade considerável é a durabilidade. "A sua alta concentração permite que durem mais que as versões líquidas, proporcionando um melhor custo-benefício."

Aliados do meio ambiente

A sustentabilidade também é um benefício do item, visto que, em sua maioria, são embalados em materiais biodegradáveis ou recicláveis. Mesmo com todo esse potencial, a popularização desse produto vem em passos lentos. "Penso que tem que ser mais explorado pela indústria cosmética e também pela parte de marketing das empresas, pois ainda há pessoas que não conhecem", acredita Edna.

Segundo Jessica, apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem ou terem testado os cosméticos sólidos, a expectativa é de crescimento. "A tendência é que sua adoção aumente à medida que mais consumidores buscam reduzir o impacto ambiental de suas rotinas de cuidados pessoais", afirma.

Além disso, é comum que os produtos em barra contenham ingredientes mais naturais, proporcionando um tratamento suave e saudável para pele e cabelos. "No entanto, é importante verificar cada produto, pois não é uma regra. É possível formular um item em barra com ingredientes sintéticos agressivos para a pele e cabelos", alerta Jessica. "Essa associação acabou sendo comum, pois as marcas naturais foram pioneiras na fabricação dos cosméticos em barra", esclarece.

Conhecendo o produto

À primeira vista, o consumidor que nunca experimentou os cosméticos em barra pode estranhar a experiência. "Existe um receio que seja mais difícil, mas é bem comum, após o uso, ficar claro que o produto sólido vai trabalhar em sinergia com a água do banho", afirma Jessica. O valor também pode assustar o cliente, mas Jessica confirma que o custo-benefício é real, pela durabilidade a longo prazo.

A questão da qualidade também é uma das principais objeções dos consumidores, mas a evolução da tecnologia proporcionou produtos sólidos tão eficientes quanto os líquidos. "A adaptação aos cosméticos em barra pode levar algum tempo, mas incentivamos os clientes a experimentarem e a verem por si mesmos os benefícios, tanto em termos de desempenho quanto de seu impacto positivo no ambiente", finaliza Jessica.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte