Sereia corporativa: conheça tendência que tem adentrado escritórios

Adotada pelo público consumidor da moda e, principalmente, pelas redes sociais, uma tendência tem se mostrado pulsante dentro do modelo underground do lançamento de tendências. No antigo Twitter (ou X), no Pinterest, no TikTok e nos escritórios, um sereísmo dark vem trazendo de volta o conjunto de peças do guarda-roupas das secretárias dos anos 1990. Tal qual Shalom Harlow no desfile para a Dolce & Gabbana verão de 1995, uma sereia e uma secretária. Há quem diga que Gisele Bündchen foi a precursora da ideia inicial da estética office siren, mas ela traz imagens mais remotas do imaginário. Com olhos marcados, óculos bayonetta e saias lápis, uma figura sensual surge nos corredores, próximas à máquina de impressão, tomando um café, olhando por baixo da armação de grau.

Um dos questionamentos nas próprias redes, porém, é que estejamos falando de uma forma fantasiosa que foge ao ambiente laboral. Afinal, como encontrar praticidade quando se faz menção à sensualidade dentro do código de vestimenta profissional? A Revista do Correio coletou com profissionais da área sugestões e detalhes sobre essa tendência.

A recuperação do típico outfit da silhueta ajustada ao corpo em blazers, camisa listrada e saia com corte sereia conta a história das mulheres no mercado de trabalho e suas necessidades. Para o estilista e diretor criativo Fernando Lackman, a tendência traz elementos de uma estética em alta na década de 1990 e nos anos 2000, traduzindo a personalidade de uma mulher que estava buscando entrar no mercado de trabalho e impressionar. No entanto, a abertura do mercado colocava muitas delas em cargos específicos. "Quando a gente pensa hoje que há mulheres trabalhando em diversos setores, assumindo vários tipos de cargos, é difícil relembrar que, antigamente, pensava-se que as mulheres serviam apenas para cargos de secretária ou de assessora", afirma.

O stylist explica que essas mulheres tinham um código de conduta e vestuário, entretanto, peças como blazer e camisa nos tamanhos comuns acabava escondendo parcialmente a beleza delas. A partir disso, surgiu o interesse feminino em ousar com essas peças, e adaptar o código de vestuário do universo laboral — e até então masculino — à beleza feminina. "Nesse ato, elas passam a usar peças um pouco mais justas, ou abrir um botão a mais na camisa, usam um blazer mais justo e saias que contornam o corpo." Um exemplo de corpos femininos adentrando o ambiente de trabalho de forma ousada seria o desfile da Chanel de primavera verão de 1992. Gravatas, saias lápis e blazers no formato do corpo das modelos cruzaram as passarelas, estrelando essa estética.

Para a especialista em gerenciamento de imagem pessoal e estilo, Fabiana Mendes, embora atualmente o office siren não seja uma tendência tão comum em desfiles de moda, ele tem ganhado popularidade entre algumas marcas de renome, como Miu Miu, e entre o público que busca uma moda mais adaptada ao ambiente de trabalho e que reflita os valores de bem-estar e autenticidade. "Ela surge nessa tendência de ode à estranheza. A sereia é frequentemente vista como uma representação de alguém encantador e perigoso", esclarece Fabiana.

Entre os elementos sugeridos pela especialista para entrar na estética, estão a maquiagem com olhos marcados, além de estampas clássicas, como xadrez e príncipe de Gales. Vestidos elegantes não ficam fora das possibilidades, assim como a calça alfaiataria. "Esse visual pode ser útil e apropriado para o ambiente de trabalho, desde que as peças escolhidas sejam adequadas ao dress code da empresa, até porque ele surge como uma extensão natural da cultura corporativa que valoriza a autenticidade", acrescentou.

Lackman explica que a tendência pode ser uma contracultura no ambiente laboral, uma resposta à movimentação na qual, por medo do assédio no ambiente de trabalho, algo muito comum nas últimas décadas, as mulheres preferiram usar roupas mais largas e confortáveis para evitarem passar por situações que poderiam constrangê-las ou atrair os olhares masculinos. "Agora, elas querem se mostrar com o direito de fazer o que querem, sem que ninguém mexa com elas. Socialmente, isso é muito importante" afirmou. Segundo o diretor criativo, a melhor forma de encontrar as peças dessa tendência seria por meio do mercado de segunda mão. Em brechós, acha-se com maior facilidade as peças usadas nos anos 1990 e 2000.

A saia lápis, uma das peças chave, precisa se aliar à meia-calça fio 60. "O ideal nessa construção é adicionar o sapato de salto alto e bico fino, especialmente os scarpins" sugere o stylist. Uma possível substituta da saia lápis seria o modelo de cetim com a modelagem à la sereia, além dos blazers com a cintura marcada, com o adicional de um cinto largo, em caso de não encontrar um blazer mais ajustado ao corpo, que também pode conferir o formato de ampulheta marcando a cintura.





