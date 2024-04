Um toque de luz: veja como iluminar as áreas da casa

Diferentes maneiras de iluminar um espaço, com luminárias e temperaturas variadas, vêm ganhando destaque nos projetos de interiores. Segundo o arquiteto Diego Aquino, a iluminação desempenha um papel crucial para criar ambientes, podendo afetar no bem-estar, no conforto e na produtividade das pessoas. "Ela é capaz de mudar o nosso humor, moldar nossas emoções e ajudar nas horas do descanso ou do trabalho", afirma o profissional.

De acordo com a designer de interiores Aline Silva, a iluminação é como "a maquiagem do espaço", que pode destacar o que há de melhor, como elementos de design, criar ambientes acolhedores e melhorar ambientes. "É assim que a iluminação molda a sensação de um lugar, tornando-o mais acolhedor, funcional e agradável para quem o utiliza."

A depender do objetivo do espaço, a iluminação adequada é fundamental para atingir a funcionalidade desejada. "Podemos acender luzes mais fracas para criar um momento mais íntimo; podemos ter luzes focais que nos ajudarão na hora do trabalho e do estudo; luzes que vão ajudar na hora da maquiagem ou na hora de fazer a barba", exemplifica o arquiteto Diego Aquino.

A iluminação linear é perfeita para quem deseja ter espaços da casa com efeitos visuais diferentes e únicos (foto: Reprodução/Pinterest/ HomeInspo)

Os tipos

A iluminação direta é ideal para tarefas que exigem foco, como estudo ou trabalho, pois a luz é emitida diretamente para a área desejada. São ideais para escritórios, na maioria das vezes entre as temperaturas 4000K a 5000K. Já a indireta produz uma iluminação suave, criando uma atmosfera relaxante e acolhedora. "A luz é direcionada para superfícies reflexivas antes de ser refletida de volta para o ambiente", detalha Aline Silva.

Usada para iluminar espaços maiores de forma confortável, suave, uniforme e sem sombras, como, por exemplo, a sala de estar, a iluminação difusa é espalhada uniformemente por uma superfície translúcida. De acordo com Aline, para atingir o conforto, o melhor é usar temperaturas mais quentes entre 2700K e 3000K, chegando a até 4000K.

Para quem quer criar efeitos visuais interessantes ou destacar linhas arquitetônicas, a luz emitida ao longo de uma linha ou uma superfície linear é perfeita para atingir esses resultados. "Oferece flexibilidade de design e adaptação para uma variedade de espaços e estilos", completa Aline Silva.

Para o arquiteto Diego Aquino, as opções de iluminação são várias e abrangem todos os gostos. "Temos sancas, perfis de LED, spots, trilhos, fitas coloridas, permitindo uma grande variedade de modificações e criatividade", afirma.

Luminárias

Uma forma de garantir um diferencial na iluminação é fazer uma boa escolha e um bom uso de luminárias, que podem mudar a estética de um ambiente. "Luminárias e pendentes mais bonitos podem trazer elegância e criatividade para o espaço", aconselha Diego.

Segundo a designer de interiores Aline Silva, os pendentes são ótimos para destacar áreas específicas, porém as possibilidades de luminárias para diferentes objetivos são inúmeras. Luminárias de mesa são ideais para criar uma iluminação direcional com um foco específico. Já as de piso são perfeitas para criar uma iluminação ambiental.

"Arandelas, para iluminação suave e decorativa; fitas de LED, para iluminação decorativa e discretas; e luminárias de teto embutidas, para iluminação geral uniforme", complementa Aline. "Ao combinar esses tipos de luminárias de forma harmoniosa e estratégica, é possível criar um ambiente acolhedor e convidativo."

Temperaturas

Um fator que pode fazer grande diferença na ambientação de um lugar é a temperatura da iluminação. Comumente são divididas entre iluminação branca, geralmente acima de 4000K, e mais alaranjada, tipicamente entre 2700K e 3000K. Segundo Aline, a maior diferença entre as duas é a atmosfera que elas criam. "A iluminação branca é mais brilhante e energizante, enquanto a alaranjada é mais suave e acolhedora", afirma.

Segundo a designer de interiores, a iluminação quente vem sendo cada vez mais usada nos projetos de interiores devido a sua capacidade de criar um ambiente mais intimista, acolhedor e relaxante. "Além disso, a iluminação quente realça texturas e cores, proporcionando uma experiência visual mais agradável." Para ela, essa iluminação é ideal para locais em que se busca uma sensação de aconchego, como espaços residenciais, restaurantes e hotéis.

A iluminação quente, em tons mais alaranjados, cria ambientes confortáveis e aconchegantes (foto: Reprodução/Pinterest/ Emiliavähäsarja)



De acordo com o arquiteto Diego Aquino, essa tonalidade também é muito procurada devido a sua semelhança com a luz diurna. "A iluminação quente (temperaturas de 3000K para baixo) está em alta, pois se assemelha à luz emitida pelo Sol, aquela luz gostosa e confortável que buscamos diariamente", conta ele.

Já a iluminação mais branca é perfeita para lugares que exigem mais visibilidade, concentração e foco, como escritórios, cozinhas e banheiros. "Luzes brancas, com temperaturas de 4000K para cima, são ótimas para maquiagem, momentos de estudo e trabalho", afirma Diego Aquino.

Dicas preciosas

Agora que você já sabe os tipos e as temperaturas de iluminação, junto com a designer de interiores Aline Silva, a Revista separou dicas para inovar na iluminação da casa e dar um toque a mais de personalidade, aconchego e beleza para os espaços.

Use iluminação LED regulável para ajustar a intensidade da luz, de acordo com cada ambiente. Assim, você pode criar atmosferas diferentes com poucos cliques.

Destaque elementos decorativos, como obras de arte, plantas, etc., com focos de luz, criando pontos de interesse. Aquele objeto bonito e esquecido na prateleira pode ganhar outro visual, garantindo um charme a mais para o lugar.

Combine diferentes tipos de luminárias para criar camadas de luz. Escolha luminárias decorativas com designs interessantes, pois, assim, além de cumprirem a função original, garantirão um toque de elegância no ambiente.

Aproveite a luz natural e complemente com iluminação artificial suave. Grandes janelas são ótimas aliadas para garantir uma iluminação leve, bonita e funcional.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte