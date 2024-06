Mais pele à vista: incluindo peças transparentes no look

Muito vistas em tapetes vermelhos e posts no instagram, as peças transparentes parecem uma tendência difícil de trazer para a vida real. Seja por medo de mostrar demais, seja por não saber como combinar, algumas pessoas são resistentes aos looks transparentes e desconhecem seu potencial. No entanto, como explica a personal stylist Karla Beatriz, a transparência é, na verdade, bastante versátil.

"Essa tendência traz consigo uma ideia de liberdade dos corpos e dos comportamentos. Ela é facilmente incorporada ao dia a dia nas mais diversas ocasiões, até mesmo no ambiente profissional", afirma. Segunda a personal, hoje a moda está cada vez mais democrática e acessível, permitindo mais possibilidades e combinações. "A atenção deve ser na escolha do material e no modo de uso, conforme o que cada ambiente dita."

A atriz Zendaya apostou na terceira peça para a composição do look com transparência (foto: Reprodução/Pinterest)

A transparência pode aparecer em camisetas, blusas de segunda pele, mangas bufantes, croppeds, saias volumosas e vestidos. "Além disso, pode ser usada como aplicações em mangas ou detalhes nos bustos, o que torna a peça ainda mais estilosa", observa Julianna Magdalena, editora de moda e especialista em fashion weeks e moda italiana. "Os tecidos mais utilizados são malha de tule e organza. Porém, o chiffon soft e o crepe também podem ser usados", complementa.

Descolado e sensual

Convencionalmente, as peças transparentes são usadas para compor looks ousados e cheios de personalidade. "Elas são um excelente artifício para criar uma imagem mais sensual e descolada, sem perder a sofisticação", acredita Karla. Para construir esse visual, é importante saber coordenar a transparência com outros tipos de peças do guarda-roupa. "Dá para usar uma sandália de tiras e salto fino, uma saia mais curta e um decote", sugere Julianna.

Tanto como sobreposição, quanto como segunda pele, a transparência funciona muito bem (foto: Reprodução/Instagram)

"Para um toque ainda mais ousado, você pode apostar também em fazer uma dobradinha de pele à mostra, usando lingerie, corsets, que estão muito em alta, ou um decote mais aprofundado ", continua a editora de moda. As especialistas explicam, ainda, que, quase sempre, composições desse tipo são mais adequadas para ocasiões noturnas e descontraídas. "Geralmente é usada na balada, no barzinho ou em um date que você queira chegar com uma presença mais imponente", enumera Julianna.

De maneira ousada, a transparência marca presença em baladas, bares e shows (foto: Reprodução/Pinterest)

Além disso, olhando para as ruas de grandes metrópoles, onde tudo é muito rápido e efervescente, é impossível não perceber o destaque do uso da transparência. "Em cidades em que a gente tem uma moda descolada, mais jovem e desconstruída, percebemos o uso dessa peça em diversos detalhes", garante Julianna. Por isso, as peças transparentes têm marcado presença no universo do streetwear. "Nesse caso, a gente tem a mescla de estilos. Junto com a transparência, temos o uso de jeans, do tênis, da terceira peça e de muita pele à mostra."

Formal e discreto

Para utilizar peças transparentes em locais que exigem mais discrição, como festas familiares ou ambientes de trabalho, combinar os itens do jeito certo é indispensável. Tudo depende do que o indivíduo quer passar, quais combinações vai fazer e o local onde ele vai estar. "Isso é o mais importante, saber como utilizar a transparência com outros itens do closet", ensina Julianna.

A trend também é uma opção para visuais mais discretos (foto: Reprodução/Pinterest)

Aqui, o equilíbrio é essencial. "Uma dica é colocar uma camiseta por baixo de uma blusa transparente e combinar com uma peça de modelagem mais ampla", observa Karla. "Se você vai colocar algo transparente na parte de cima, é possível usar uma terceira peça, como um blazer oversized em um tom mais neutro, uma calça de alfaiataria bem ajustada e acessórios dourados ou prateados", acrescenta Julianna.

De forma natural e sutil, a transparência também pode aparecer em ambientes mais formais (foto: Reprodução/Pinterest)

Por fim, é importante saber que, para toda situação, ter segurança para incluir um elemento novo no seu vestir é sempre fundamental. Nesse contexto, ter um estilo pessoal bem definido é um divisor de águas. "Você precisa ter atitude para sustentar um look que tem peças transparentes na composição. Isso é inegociável", afirma Julianna. Sem a confiança necessária, perceber a força e a atitude que a transparência transmite é impossível.

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte