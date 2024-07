Veja por que suar não contribui para o emagrecimento

Muitos acreditam que mais transpiração significa maior eliminação de calorias, ajudando no emagrecimento, mas essa ideia é um mito. A nutróloga Gisele Figueiredo, do Hospital Vera Cruz, em Campinas, esclarece que suar não está diretamente ligada à redução significativa de massa corporal.

De fato, o suor é simplesmente uma resposta do corpo para regular a temperatura. “Quando estamos em um ambiente quente ou nos exercitando, o corpo transpira para resfriá-lo. Na verdade, perdemos calorias durante a realização do exercício físico. A intensidade, a duração e o tipo de exercício determinam quantas calorias são queimadas. O suor é apenas resultado deste processo, mas sem relação com a intensidade do exercício ou da quantidade de calorias queimadas”, explica.

Prejuízos da desidratação

A “perda de peso” observada por meio do suor corresponde à água e a minerais, não à gordura. Assim que reidratar com líquidos, esse peso retornará. “Utilizar roupas quentes durante o exercício pode levar à desidratação, a tonturas, ao mal-estar, à fraqueza, a câimbras e à insolação. A insolação é uma emergência médica e pode incluir sintomas como pele quente e seca, confusão, convulsões e perda de consciência”, salienta a médica.

Quando uma pessoa sua excessivamente, há chances de sofrer desidratação, especialmente se não estiver ingerindo líquidos suficientes. “Sinais de desidratação incluem sede extrema, boca seca, urina escura, tontura e confusão. Existem algumas situações como hipotensão e hipoglicemia que podem levar à sudorese, necessitando de atenção e intervenção”, diz.

É essencial saber quando repor líquidos para manter a hidratação adequada durante a atividade física (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

Reposição de líquido

Saber quando repor líquidos é muito importante para manter a hidratação durante a atividade física. “Uma dica é para se pesar antes e depois do exercício para determinar a quantidade de líquido perdido. Cada 0,5 kg de peso perdido corresponde a aproximadamente 500 ml de água perdida. Por exemplo, se perdeu 1kg durante o exercício, deve beber 1 litro de água para reidratar-se”, sugere Gisele Figueiredo. Bebidas esportivas que repõem eletrólitos podem ser benéficas em casos de exercícios prolongados.

Relação entre calorias e gordura

De acordo com Gisele Figueiredo, nem toda queima de calorias resulta em perda de gordura. “A perda de gordura depende de vários fatores, incluindo a quantidade de calorias consumidas em relação às calorias gastas, o tipo de atividade física e a composição da dieta. Para a queima de gordura, é necessário déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que gasta”, explica.

A médica explica que a perda de calorias por meio do suor não é um método eficaz para emagrecimento ou queima de gordura. “Focar em uma dieta balanceada e exercícios regulares é a abordagem recomendada para perda de peso saudável e sustentável”, conclui.

Por Fabíola Gaspari