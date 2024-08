A calça capri está de volta e é sinônimo de versatilidade e estilo

O retorno da estética dos anos 2000 está em alta e, por isso, símbolos da moda dessa época têm ganhado destaque. Seguindo a volta das calças de cintura baixa e as calças cargos, o modelo capri não poderia ficar de fora. Transitando entre ambientes de trabalho até ocasiões despojadas, a peça voltou a dominar passarelas, celebridades e o cotidiano da moda.

Longa demais para uma bermuda, porém mais curta que as calças tradicionais, a capri tem um comprimento entre o joelho e a canela. Apesar de ser um dos símbolos da moda dos anos 2000, o modelo foi inventado originalmente em 1948, pela estilista alemã Sonja de Lennart.

Segundo a designer de moda Sarah Ribeiro, inspirada na estadia de Lennart na ilha italiana de Capri, a peça surgiu em contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres passaram a usar calças masculinas para substituir os homens em seus trabalhos.

“A calça capri foi o primeiro modelo destinado propriamente às mulheres e consiste na peça que estamos habituadas a ver: menos larga e masculina, com o comprimento de barra que fica ali no meio da panturrilha ou entre ela e o tornozelo, e uma fenda para a liberdade dos movimentos”, afirma Sarah.

Muito amada por atrizes de Hollywood como Audrey Hepburn, Grace Kelly e Marilyn Monroe, a peça voltou a conquistar corações. Desta vez, com mudanças sutis, sendo vista em novos tipos de tecido, cores e em comprimentos diferentes — algumas um pouco acima do tornozelo e outras mais curtas, um pouco abaixo do joelho.

Modelos um pouco mais curtos que os tradicionais também vêm ganhando destaque (foto: Fotos: Reprodução/ Pinterest)

Para o stylist e diretor de desfiles Fernando Lackman, a moda vive de resgates, e trazer à tona peças criadas no passado, adaptadas às tendências atuais, virou um fator de marketing para promover vendas. “Elas aparecem novamente mais ajustadas ao corpo e como as roupas de 2024: cheias de personalidade e tecnologia, com estampas digitais.”

Segundo ele, a calça garante conforto, acima de tudo para tempos quentes, e um look despojado para o dia e a noite, a depender das combinações. “Com camisetas oversized e tênis, o look fica moderno; já com blazer, o visual ganha um ar chique, assemelhado ao que tivemos com as bermudas bikers”, declara Fernando.

Como usar?

De acordo com a designer de moda Sarah Ribeiro, a calça capri é muito versátil e se adequa a muitas ocasiões. Para garantir elegância, ela aconselha combinar com uma sapatilha clássica e uma camisa social, adicionando acessórios pequenos para complementar o look. Para as adeptas do estilo street, blusas e camisa soltas também caem bem com a calça.

Sobretudo, a designer de moda afirma que é essencial conhecer o próprio estilo para adotar a tendência dentro do que mais combina com você. “O mais legal das tendências é o exercício de criatividade para adotá-las ao nosso estilo próprio e, para isso, você precisa saber coisas de que gosta ou não”, afirma Sarah.

“A moda caminha para uma liberdade plena de escolhas, ou seja, cada vez mais o casual é amplo e cabe qualquer tipo de roupa, escolhida a partir do estilo pessoal”, completa Fernando Lackman. Para ele, combinações com jaquetas, sapatos mocassins e até scarpins garantem um visual despojado.

Nos pés, Sarah aconselha optar por sandálias que mostram mais o colo do pé, balanceando os diversos tipos de volumes das combinações e, assim, garantindo harmonia no look. A designer afirma que combinações com sapatilha, blusas mais justas ou de botão são atemporais e cheias de estilo. “Mas também está com tudo o uso com blazers, coletes de alfaiataria, corsets e croppeds ultrafemininos, com chinelo de plataforma, de salto e, para quem ama o street style, o tênis é a escolha da vez.”

Modelos com fendas na lateral dão mais movimento (foto: Reprodução/ Pinterest)

Para ela, a calça capri é uma ótima opção para montar looks diurnos, por isso, as cores mais claras ou jeans combinadas com camisas básicas ou de modelagens conceituais podem ajudar a transitar de ambientes formais, como o trabalho, a uma tarde com as amigas.

Para Lackman, tecidos planos e recortes com técnicas de alfaiataria e malhas mais justas com lycra e mais elasticidade também estão muito em alta atualmente.

Perfeita para momentos em que o conforto e o estilo precisam andar juntos, as opções de modelos, tecidos, caimentos e combinações da calça capri são inúmeros, basta escolher aquela que mais se encaixa no dia a dia e estilo pessoal.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte