Banho premium: muito além da limpeza, é um ritual de autocuidado

De tempos em tempos, antigos hábitos e coisas que parecem até comuns no dia a dia de algumas pessoas se tornam tendências e viralizam nas redes sociais. A moda da vez é o banho premium, super trend no TikTok. Somente na plataforma, são mais de 26 mil vídeos sobre o tema.

Já a hashtag #banhopremium teve mais de 55 mil buscas no TikTok e no Instagram. No Google Analytics, onde é possível ver os temas mais procurados, o banho premium foi pesquisado mais de 18 mil vezes entre maio e julho deste ano.

Regiane Bueno, VP de Marketing da Coty Brasil & Latam, acredita que a tendência está fazendo sucesso no Brasil pelo grande valor que os brasileiros dão para o bem-estar e o autocuidado.

"Uma prova é o fato do Brasil ser o segundo país em consumo de produtos de beleza. Só perdemos para os Estados Unidos. E de forma global, uma pesquisa feita pela McKinsey & Company em seis países mostrou que 42% das pessoas consideram o autocuidado uma das prioridades para ter mais qualidade de vida", detalha Regiane.

Certo, mas o que o tal banho premium tem de diferente de um banho normal? A novidade nada mais é que um ritual de banho relaxante incrementado com elementos que prometem estimular os sentidos e promover o descanso. E mesmo que pareça comum, um banho premium é quase um artigo de luxo para quem tem a rotina corrida e pode, enfim, parar e se concentrar apenas em si mesmo por pelo menos 20 minutos.

O banho premium começa na preparação. Primeiro, planeje o momento para um dia mais tranquilo e depois que terminar suas obrigações, assim, pode relaxar sem precisar se preocupar com o tempo ou os compromissos pendentes.

Em seguida, escolha uma playlist, pode ser qualquer estilo ou tipo de música, desde que seja o que você gosta e se sente bem ouvindo. A iluminação ideal é mais fraca e é possível usar tanto luminárias diversas, que criam padrões diferentes no teto e nas paredes, ou investir em velas, que trazem um ar aconchegante e podem ser aromatizadas.

Prepare todos os produtos que pretende usar e os deixe ao alcance. Esfoliantes capilares, corporais e faciais estão entre os mais usados, sempre seguidos de uma hidratação poderosa, com cremes e óleos.

Máscaras faciais, óleos de massagem e escalda-pés são alguns dos elementos que podem incrementar o banho, assim como aproveitar para fazer a rotina de skincare e o protocolo de hidratação, reconstrução ou nutrição dos fios.

Regiane comenta que o banho é um momento interessante para se dedicar ao autocuidado. Por ser uma tarefa cotidiana que vai acontecer de qualquer maneira, por que não aproveitar e transformá-la nesse momento de prazer?

















































Cuidados

Quem tem banheira em casa pode incluir no ritual o banho de imersão, que deixa o momento ainda mais relaxante e com cara de filme, ainda mais se acompanhado de uma taça de vinho — por que não?

Nesses casos, é importante fazer algumas ressalvas para que o que deveria ser um dia de spa não acabe trazendo ainda mais preocupações para sua rotina. A dermatologista Ana Coutinho, diretora médica dos Laboratórios Pierre Fabre do Brasil, comenta que, embora esses banhos tenham importante papel como experiência sensorial, de acomodação e repouso, nem sempre eles serão o ideal para sua pele.

Antes de tudo, é necessário atentar-se para a temperatura da água, que não pode ser muito quente para não promover a irritação da pele. Quanto mais quente a água, mais fácil ela remove a camada de proteção da derme.

Independentemente do banho premium, mas especialmente para aqueles que estão aderindo à tendência, Ana ressalta a importância de manter a pele bem cuidada no dia a dia. "Se a rotina de skincare estiver sempre em dia, naquele dia da semana que você optar pelo banho premium, sua pele vai estar com a barreira de proteção garantida e preparada para tratamentos mais intensos, como uma esfoliação", comenta.

E o cuidado é ainda mais importante para quem vai investir em banhos de imersão. Nesses casos, a dermatologista comenta que a pele fica muito tempo em contato com diversos produtos e muitos deles não são adequados para esse contato intenso, como alguns óleos aromáticos e espumas, por exemplo.

Ana também não recomenda o uso de produtos abrasivos durante banhos de imersão. Máscaras detox e geis de limpeza com carvão, por exemplo, bem como esfoliantes, são mais indicados fora do banho de banheira. Podem ser usados até mesmo em uma etapa anterior ao banho de imersão, no mesmo dia.

"A água quente ou morna facilita a permeação de substâncias na pele, então aqueles produtos podem afetar o corpo. Além disso, acaba acontecendo uma mistura dos produtos para pele, rosto, cabelo e sabemos que cada um tem uma função específica para a área que se destina", explica.

Dessa forma, nos banhos de banheira, é importante tomar um cuidado extra com os produtos escolhidos e ter certeza da integridade da pele. Os banhos longos, mesmo os de chuveiro, e com muitos produtos, também podem remover a camada lipídica da pele, facilitando a perda de ativos hidratantes, então, depois do banho, é mais do que necessário investir em uma hidratação intensa e de qualidade.

Ana comenta que se o uso de hidratantes acontece todos os dias, a pele está mais preparada para curtir esse relaxamento sem grandes prejuízos.