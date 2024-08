Veja a importância da massa magra após os 50 anos

A perda de massa muscular, também chamada de sarcopenia, é um fenômeno que pode ocorrer com o passar dos anos, especialmente após os 50. No entanto, alguns fatores podem acelerar este processo, como falta de atividade física, alimentação inadequada e consumo insuficiente de água, causando dores nas articulações, lesões e outros problemas graves.

Segundo o Dr. Nemi Sabeh, médico do esporte credenciado pela Omint, a diminuição da massa magra pode levar ao aumento da glicemia no sangue. “Isso ocorre porque o músculo é o principal órgão do nosso corpo responsável pela quebra da glicose”, afirma.

Conforme o especialista, o aumento da glicemia é uma das consequências da perda de densidade muscular, mesmo que a rotina alimentar não tenha sofrido modificações. “Essa alteração no sangue pode se transformar em reserva de gordura, abrindo caminho para o sobrepeso e a obesidade. Diversas condições estão relacionadas ao aumento corporal, sendo as principais a hipertensão, o diabetes e questões musculoesqueléticas”, lista.

A mobilidade também é bastante afetada pela perda muscular, dificultando o equilíbrio e aumentando o risco de quedas. “É um conjunto de fatores. Não perdemos apenas força, mas também a capacidade de nos movimentar. Algumas ações tão naturais passam a ser realizadas com dificuldade, como sentar, levantar e deitar”, explica o Dr. Nemi Sabeh.

Fortalecer os músculos é a chave para longevidade

Em artigo publicado pela Nature, uma das revistas científicas mais respeitadas mundialmente, foi destacado que, nas últimas sete décadas, a expectativa de vida saltou de 47 para 73 anos. Embora as pessoas vivam mais, a qualidade de vida para os mais idosos ainda é precária. Por isso, o termo em inglês healthspan tem ganhado cada vez mais visibilidade por denotar a busca por saúde na longevidade.

O segredo não é apenas viver mais, mas viver com mais qualidade e saúde. Assim, hábitos saudáveis tornam-se imprescindíveis. “Sair do sedentarismo é essencial. Introduzir uma atividade física diária, como a caminhada, já pode causar uma melhora significativa nas funções do corpo. Mas o que mais vai fazer diferença para aumentar o volume de massa magra é o exercício físico que consiste em executar ações com carga repetidamente e uma alimentação adequada”, afirma o profissional.

Trabalhar o corpo e a mente é essencial para uma boa saúde (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock)

Benefícios do fortalecimento muscular para o corpo e a mente

Embora o exercício seja fundamental, a saúde mental também deve ser considerada. O estado de bem-estar é beneficiado pelo fortalecimento muscular devido aos hormônios que o exercício físico promove, como endorfina, serotonina e dopamina. “O corpo e a mente juntos resultam em uma melhoria no sono, nos hábitos e até na prevenção de doenças que afetam pessoas com idades mais avançadas”, diz o Dr. Nemi Sabeh.

Ele recomenda não apenas o treino de força, mas também a inclusão de séries de alongamento, exercícios de flexibilidade e treinamento focado no abdômen. “Para ser mais eficiente, o ideal é separar as atividades a serem realizadas de acordo com os dias, em vez de misturar tudo”, afirma.

Saindo do sedentarismo

Como tudo na vida é um processo, o especialista em esporte elenca 5 dicas para sair do sedentarismo:

Encare as tarefas domésticas: atividades como arrumar um armário e cortar a grama podem ser uma forma eficaz de se manter ativo;

atividades como arrumar um armário e cortar a grama podem ser uma forma eficaz de se manter ativo; Brinque com seus filhos: além de ser divertido, brincar com seus filhos é uma excelente maneira de exercitar a mente e o corpo ao mesmo tempo;

além de ser divertido, brincar com seus filhos é uma excelente maneira de exercitar a mente e o corpo ao mesmo tempo; Evite depender sempre do carro: tente caminhar mais, alcançando, por exemplo, sete mil passos por dia;

tente caminhar mais, alcançando, por exemplo, sete mil passos por dia; Pratique um esporte de sua preferência: escolher uma atividade que você goste ajudará a manter a regularidade e a motivação;

escolher uma atividade que você goste ajudará a manter a regularidade e a motivação; Comece com pilates ou musculação leve: inicie com intensidade baixa e vá aumentando gradualmente conforme ganha resistência e confiança.

Por Leticia Herenyi