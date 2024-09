8 cuidados ao começar a praticar corrida

A corrida é uma das atividades físicas mais populares entre os brasileiros, conquistando adeptos em todas as regiões. Entre 2022 e 2023, o número de eventos de corridas de rua aumentou em 20%, segundo a Associação Brasileira de Corridas de Rua (ABCR), e estima-se que mais de 13 milhões de pessoas no país pratiquem essa modalidade regularmente. O esporte traz diversos benefícios à saúde e tem se tornado uma opção cada vez mais comum para quem busca uma vida mais ativa.

Tal crescimento está atrelado a acessibilidade do exercício, afinal basta um par de tênis confortáveis e muita disposição para colocar o pé na estrada — ou na esteira. Para tornar as coisas ainda melhores, os resultados costumam aparecer rápido, em forma de redução do estresse, melhora da ansiedade e do sono, além de progresso na capacidade cardiovascular.

Para os novos praticantes, é importante minimizar o risco de lesões. Nesse sentido, deve-se começar a correr de forma gradual, sem pressa, com trechos curtos e alternando entre caminhada e corrida. Confira abaixo 8 dicas do Dr. Wander Ama, ortopedista especializado em medicina esportiva da Soldiers Nutritions, que, além de médico, é um corredor ativo!

1. Escolha o calçado certo

Não se trata apenas de conforto, mas também de segurança. Escolha calçados que ofereçam suporte adequado e que proporcionem boa absorção de impacto.

2. Não se esqueça do aquecimento

O aquecimento não deve ser ignorado, pois vai preparar os músculos e aumentar a circulação sanguínea, deixando o corpo pronto para a corrida.

3. Monitore seu progresso

É uma maneira excelente de manter a motivação e ajustar os treinos conforme a necessidade. Existem diversos aplicativos de corrida que podem ajudar nisso.

Correr em diferentes terrenos ajuda no equilíbrio e mantém o treino estimulante (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

4. Corra em diferentes terrenos

Alternar entre diferentes superfícies, como trilhas, calçadas e estradas, mantém os treinos estimulantes, trabalha diferentes músculos e melhora a agilidade e o equilíbrio.

5. Hidrate-se adequadamente

Beber água antes, durante e depois da corrida é necessário para manter a performance e prevenir a desidratação, capaz de provocar fadiga e cãibras.

6. Aplique técnicas de respiração

Sincronizar a respiração com o ritmo da corrida, como inspirar por três passos e expirar por dois, pode ajudar a manter um padrão respiratório eficiente e evitar a fadiga precoce.

7. Escute seu corpo

Se sentir dor ou desconforto que não desaparece com o descanso, deve-se reduzir a intensidade da corrida ou parar a atividade para buscar orientação médica.

8. Cuide da alimentação

É preciso prestar atenção na alimentação e, se necessário e recomendado por um médico, suplementar nutrientes que ajudam a aumentar a energia e colaboram para a recuperação pós-treino. “Uma suplementação adequada é importante para quem pratica corrida, pois ajuda a melhorar os resultados”, afirma o Dr. Wander Ama.

Dessa maneira, é possível praticar corrida sem prejudicar a saúde. “Seguir uma rotina com boa nutrição e tempo de descanso é fundamental para aproveitar ao máximo os benefícios da corrida. É importante adaptar a intensidade e a frequência das corridas às necessidades e capacidades pessoais para não se machucar”, complementa o Dr. Wander Ama. Antes de começar qualquer atividade física, recomenda-se passar por uma avaliação médica.

Por Vanessa Oliveira