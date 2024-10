A magia se renova: um roteiro pelos principais parques da Disney

Risadas e gritos de entusiasmo ecoam por toda a parte. Todo lugar que você olha parece ser o cenário de um conto de fadas ou de um filme de ação, daqueles que você quer repetir de novo e de novo. Até o cheiro faz querer pedir bis do que está vivendo. Tudo isso faz parte da magia do Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida (EUA).

Famílias inteiras, amigos, bebês, crianças e idosos se acumulam para não perder nenhuma atração presente nos quatro parques temáticos do local, além de dois parques aquáticos. Inaugurado em 1º de outubro de 1971, o Walt Disney World Resort tem 104 quilômetros quadrados e sustenta bem o título de lugar mais mágico do mundo.

Cada metro quadrado expõe algum personagem do mundo Disney como se fosse o seu melhor amigo, alguns deles aparecem de verdade para dar mais realidade ao sonho que é viver entre os portais dos parques.

Nos parques temáticos (saiba mais no roteiro), os visitantes podem viver um dia no mundo de Avatar ou como o chef ratinho mais famoso da Disney, o Remy, ou até mesmo conhecer as profundezas dos mares ao visitar Ariel, de A Pequena Sereia. Para os ousados, é possível fugir de um Yeti em uma montanha-russa no pico gelado do Himalaia, além de vivenciar uma aventura galática com os Guardiões da Galáxia.

A magia se espalha pelos corredores do local e não deixa ninguém sem entender por que a Disney sempre é um bom lugar para voltar. Confira a seguir o roteiro do Correio e saiba como aproveitar a magia da melhor forma.

DIA 1 - Magic Kingdom

No Magic Kingdom, o festival de fogos no tradicional e famoso castelo da Cinderela arranca suspiros (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Pegue as “orelhinhas” de Mickey ou Minnie, escolha roupas leves e um sapato confortável para conhecer o parque mais tradicional e talvez o mais conhecido do Walt Disney World, o Magic Kingdom, pimeiro dos quatro parques de Orlando, inaugurado em 1971.

Comece o dia cedo para ver o máximo das mais de 60 atrações e experiências do parque. Ao atravessar a entrada do Magic Kingdom, um mundo de magia com castelos, teatros e prédios que lembram contos de fadas se apresenta para você.

Aqui você pode conhecer o mundo mágico de A Pequena Sereia e seu reino animal, a bordo de uma concha que leva você e amigos para atravessar os lugares mais profundos dos mares de Ariel.

Ainda no âmbito aquático, é possível entrar a bordo de um barco e se aventurar nos setes mares de Pirates of the Caribbean (Piratas do Caribe), com direito a um céu estrelado, que só desbravadores marítimos conhecem, e ondas que parecem reais. Aqui o legal é ver o personagem principal, Jack Sparrow, em diferentes cenários ao longo da viagem. Fato curioso: a Disney convidou Johnny Depp, o intérprete de Jack nos cinemas, para ocupar esse posto por um dia e ninguém percebeu a diferença entre ele e o boneco criado pela companhia.

Outra atração imperdível é a Tiana’s Bayou Adventure, uma aventura aquática na qual se conhece os bastidores da história da cozinha de Nova Orleans e que termina em uma queda com direito a um banho! Além de divertido, é uma ótima pedida para os dias quentes da Flórida.

Para os que gostam de aventura radical, a Tron Lightcycle é um dos pontos altos do parque. Não à toa é uma das atrações com maior fila, que vale a pena a cada segundo. Inspirada no filme TRON: Legado, a montanha-russa, que recebe de crianças a idosos, é composta de uma motocicleta que corre em alta velocidade, cumprindo uma rota de altos e baixos e com muito frio na barriga. É daquelas de pedir bis, acredite.

No meio da tarde, não esqueça de deixar um espaço no roteiro para assistir ao Disney Festival of Fantasy Parade, um desfile com os personagens queridos, como Mickey Mouse e Minnie Mouse, Ariel, Rapunzel, Os Sete Anões e outros.

Para terminar o dia, se posicione, a partir das 19h, à frente do Castelo da Cinderela, o principal, para o espetáculo Happily Ever After, com show de fogos de artifício e projeções com personagens icônicos da Disney.

Dica CB: Use o Lightning Lane Passes para furar filas nos brinquedos citados aqui. Para mais informações, baixe o app My Disney Experience.

DIA 2 - Typhoon Lagoon Water Park

O Typhoon Lagoon Water Park garante diversão, refresco e boas memórias para quem quer fugir do calor de Orlando (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Passe o protetor solar, escolha a roupa de banho mais confortável e vá até o Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, um dos parques aquáticos do Walt Disney World Resorts. A dica é se refrescar primeiro na Typhoon Lagoon Surf Pool, a maior piscina de ondas da América do Norte. Lá, crianças, adultos e idosos podem sentir a emoção de pular uma onda com a segurança de estar em uma piscina.

Depois, é só se aventurar nas atrações do parque, como a Crush ‘n’ Gusher. Nela, você e um amigo — corajoso — embarcam em uma boia para duas pessoas e vivem uma verdadeira montanha-russa dentro da água. A sensação de liberdade e adrenalina é única!

Para quem quer embarcar nas atrações em família, há a Miss Adventure Falls, na qual você desce um grande toboágua em uma boia para quatro a cinco pessoas. O final? Um mergulho para refrescar.

As crianças que não têm idade ainda para as atrações podem desfrutar, com independência, do playground aquático com pequenos escorregadores, canhões de água e outras atividades.

Dica CB: Em parque aquático se anda descalço, mas com a temperatura da Flórida, é possível que haja desconfortos. Para evitar isso, as lojas do local vendem uma espécie de calçado protetor que pode molhar e ser usado nas atrações. Diversão com proteção!

DIA 3 - Disney’s Animal Kingdom Theme Park

No Disney's Animal Kingdom Theme Park, a montanha-russa que leva você em uma fuga do Yeti nos picos gelados do Himalaia promete e entrega diversão (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Maior parque temático do Walt Disney World, o Disney’s Animal Kingdom Theme Park vem no roteiro para dar um refresco na viagem e oferecer uma conexão com a natureza. Cercado de florestas e árvores imensas, o local oferece atrações interativas, peças teatrais e até uma jornada em um safari.

Ao entrar no parque, um símbolo icônico é visto: a Tree of Life (árvore da vida), com altura de 145 pés (mais de 44 metros). Observar a magnitude da atração é também uma chance de brincar com amigos e família para ver quem encontra mais animais “escondidos” nos troncos da árvore — são mais de 300 esculpidos nas partes de madeira do objeto.

A dica da reportagem é priorizar as atrações do mundo de Avatar. Somente no Animal Kingdom é possível simular o voo em um banshee — espécie de dragão no qual um Na’vi se conecta por meio de uma trança — pelo mundo de Avatar, na atração Avatar Flight of Passage. Nela, você se senta em uma máquina em frente a um simulador 3D, que durante o voo dá direito até a respingo de águas ao passear pela praia e a sentir a respiração do banshee na perna, uma verdadeira experiência Na’vi!

Cercado de árvores, o cenário do Disney’s Animal Kingdom Theme Park transporta você para dentro da natureza (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Outra experiência Avatar é a Na’vi River Journey, na qual navegamos pela floresta do mundo Avatar, com direito às criaturas do filme, às luzes especiais e às músicas da Na’vi.

Saindo de Pandora, um bom momento de voltar à realidade — ou não — é embarcar na atração Expedition Everest — Legend of the Forbidden Mountain, uma montanha-russa que anda pelos picos gelados do Himalaia e se depara com ninguém mais e ninguém menos do que o grande e perigos Yeti. A missão é escapar dele e, para isso, não serão poupados esforços, inclusive passar pelos picos altos e baixos de costas.

Moana é representada em uma estátua gigante de árvore no Disney’s Animal Kingdom Theme Park (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Depois da adrenalina, guarde um espaço do dia para vivenciar a mágica do Rei Leão ao assistir, ao vivo, ao espetáculo Festival of the Lion King. Uma explosão de cores, sons, acrobacias e bom humor encherão seus olhos.

Por fim, encerre o dia no Kilimanjaro Safaris, com um tour guiado em um jeep por meio de uma savana africana na qual animais reais, como leão, leoa, zebra, hipopótamo, e mais, circulam livremente.

O Disney’s Animal Kingdom Theme Park é o maior parque temático do Walt Disney World (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Dica CB: O fim do dia é lindo no parque, com direito a um entardecer cheio de cores de verão. Para aproveitar, procure um dos restaurantes locais e desfrute de comidas típicas de Pandora ou da África. Se der sorte, pode ver, ainda, um espetáculo de música ao vivo.

DIA 4 - Epcot

Símbolo do EPCOT, a geosfera metálica abriga um passeio pela evolução da comunicação da humanidade (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

O segundo parque temático criado pelo Walt Disney World, inaugurado em 1º de outubro de 1982, vem com uma proposta um tanto ousada, mas que foi cumprida com êxito: celebrar o mundo e fazer cada visitante se sentir em diversos países sem sair do lugar.

Para isso, o Epcot conta com um design em círculo, no qual cada “cantinho” é idealizado para mostrar um pouco da história de um país. Por exemplo, na França, há um vilarejo com a arquitetura do país representado, além de uma aventura 4D de Ratatouille — a Remy’s Ratatouille Adventure —, em que os visitantes encolhem do tamanho do famoso chef ratinho e vivem em uma cozinha parisiense.

Além do país francês, há totens da índia, da China, do Japão, do México e outros seis pavilhões que representam vários lugares do mundo. Também é possível experimentar a gastronomia típica de cada local.

No EPCOT, os visitantes podem vivenciar um momento comum entre moradores da Itália, com a representação de uma vila do país (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

O parque, no entanto, também tem atrações que colocam a adrenalina lá no alto. Uma delas é a Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, uma montanha-russa, novidade no local, que é uma verdadeira aventura intergalática, prometendo um visual de outros planetas, tudo em alta velocidade e ao som da trilha sonora do filme. Um rolê típico para ir várias vezes!

A China também é representada entre os países que formam a imersão cultural e gastronômica do Epcot (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

Outra atração que tira o pé do chão — literalmente — é a Soarin’ Around the World, uma simulação de asa-delta sobre grandes cartões-postais do mundo, até mesmo Brasil e Argentina.

Dica CB: Após aproveitar a imersão gastronômica e geográfica, finalize o dia na beira do lago e assista ao novo espetáculo noturno, o Luminous: The Symphony of Us, um show de fogos que fechará com chave de ouro a semana na Disney.

Bônus: Halloween mágico

No Halloween do Magic Kingdom, vilões de produções famosas da Disney "invadem" o parque. Na foto, Cruela, vilã de 101 Dalmátas (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

No maior visual de doçuras ou travessuras, a Disney implementou, em noites selecionadas, o Halloween mágico do Mickey, o Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Realizada no Magic Kingdom até 31 de outubro deste ano, a festa é fechada apenas para quem comprar o ingresso para ela. Quem for pode ver vilões andando pelo parque, além de desfrutar do parque em um cenário assustador, com abóboras e teias de aranha. Além disso, você pode curtir as atrações como em um dia comum do parque e encher uma sacolinha de doces diversos dados em pontos específicos! Pegue sua fantasia e aproveite!

Do Brasil para Flórida

A Azul oferece voos diretos diários para o Aeroporto de Orlando com saída de Campinas. Há também saídas de Recife (PE) e Confins (MG). Em 2024, a companhia completa 10 anos de voos para Orlando e Fort Lauderdale. A Azul e o Walt Disney World Resort Flórida também oferecem pacotes para as férias mágicas Disney com a Azul Viagens. Saiba mais em voeazul.com.br.

Onde ficar

Inaugurado em 1º de outubro de 1971, o Walt Disney World Resort tem 104 quilômetros quadrados e sustenta bem o título de lugar mais mágico do mundo (foto: Talita de Souza/CB/D.A.Press)

O Walt Disney World tem 25 hotéis resort para quem deseja maior comodidade e não perder a magia em nenhum momento da viagem. A reportagem ficou no Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, que conta com mais de 860 quartos, piscinas, centro fitness, filmes sob as estrelas, aluguel de barco e restaurantes. Tudo para relaxar ou se entreter.

Outro ponto alto de ficar em um resort da Disney é a integração deles com meios de transporte para os parques temáticos: há barcos, monorails e ônibus gratuitos para você se locomover a qualquer hora do dia.

*A repórter viajou a convite da Azul Viagens e do Walt Disney World Resort