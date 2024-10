As cores da primavera/verão: as tendências que vão aquecer as estações

A troca de estação traz mudanças e novidades no universo da moda. Chegou o momento de renovar o guarda-roupa, aderir novos tons e deixar as cores tomarem conta dos looks. A moda primavera/verão chega com tudo, trazendo tecidos mais leves e uma paleta cheia de energia, mas também com leveza e personalidade. Além disso, elas são extremamente versáteis, podendo ser usadas tanto em ocasiões casuais quanto em eventos mais formais.

Em 2024, a primavera no Brasil começou em 22 de setembro e o verão terá início em 21 de dezembro. E se prepare, essas estações marcam o retorno dos tons pastéis, a presença de cores neutras e vivas. Há infinitas possibilidades de brincar, podendo optar por looks monocromáticos ou usar as peças coloridas de maneira isolada, combinando com tons mais básicos.

Afinal, quais são as cores que mais veremos na primavera/verão desta temporada?

Amarelo-manteiga

A cor do momento caracteriza-se como um tom leve e refrescante, que traz um toque de luminosidade aos dias ensolarados. Amarelo manteiga é a cor do momento (foto: Reprodução: Amandine Brand)

Verde-pistache

O tom revitalizante traz um toque de sofisticação e beleza para o visual. Conjunto elegante no verde pistache (foto: Reprodução: VM Fashion Store)

Azul-bebê

Transmite tranquilidade e serenidade. Azul bebê é suave e delicado (foto: Reprodução: Loja Isa Baldo)

Rosa-claro

Cor delicada e romântica, traz charme e suavidade. O tom pastel do rosa é perfeito para looks românticos (foto: Reprodução: Ave Rara)

Vermelho

Essa cor vibrante e apaixonante é atemporal e coringa. Looks vermelhos estão em alta nessa temporada (foto: Reprodução: Pinterest)

Laranja

Reincidente nos verões, traz alegria e representa bem a energia da estação. Vestido em um tom de laranja energizante (foto: Reprodução: Pinterest)

Marrom

Muito relacionado ao outono, o tom terroso está sendo reinventado para a temporada mais quente do ano. É associado à elegância e a conexão com a natureza. Tons neutros e terrosos também são tendência na primavera/verão (foto: Reprodução: Pinterest)

Como incorporar os tons do momento ao guarda-roupa

A estilista e professora de moda Laís Xavier sugere que se invista em cores que já combinam com as que você tem no armário. "Use o círculo cromático para te ajudar a fazer combinações diferentes", completa. E para quem quer aderir às tendências, ela indica: "Comece usando as cores menos vibrantes, como o verde pistache, pois ele vai combinar com branco, bege, vermelho, azul e amarelo".

De acordo com a consultora de imagem Rose Santos, é possível utilizá-las em acessórios em geral, como brinco, colar, cinto, bolsa, sapato, lenço e até mesmo na maquiagem.

E como fica o humor?

As cores das roupas podem influenciar o humor e a percepção de diversas formas, em qualquer estação do ano. "As cores quentes transmitem alegria, descontração, calor, energia, entusiasmo. São dinâmicas e estimulantes. Exemplo: vermelho, laranja e amarelo. As frias transmitem calma, esperança, tranquilidade, confiança e segurança. São cores suaves e estáticas. Exemplo: azul, violeta e verde", acrescenta Rose Santos.



*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte