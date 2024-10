6 dicas para pedalar com segurança na chuva

Nos últimos meses do ano, é comum que as chuvas se tornem mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Apesar de refrescar as altas temperaturas, ela pode atrapalhar os planos dos ciclistas. Entretanto, como deixar de pedalar não é uma opção para todos, é importante adotar alguns cuidados para garantir que o trajeto seja feito com segurança.

Por isso, Thiago Boufelli, diretor de operações da Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade na América Latina, oferece dicas práticas sobre como se proteger adequadamente e pedalar em dias de chuva. Confira!

1. Use roupas e acessórios adequados

Invista em roupas impermeáveis, como capas de chuva e calças, para se manter seco e garantir a temperatura corporal adequada. Além disso, peças impermeáveis também conservam e protegem o traje debaixo. Bonés ou óculos ajudam a melhorar a visibilidade e protegem os olhos da chuva. Considere também luvas para proteger as mãos do frio e da umidade.

2. Verifique os equipamentos certos

Utilize uma bicicleta com bons freios e pneus apropriados para chuva, garantindo sua segurança enquanto pedala. Verifique se os refletores e luzes estão funcionando corretamente, para que as pessoas consigam te ver de longe. Caso a bike própria precise de uma revisão, é possível fazer o deslocamento com uma bicicleta compartilhada.

3. Reduza a velocidade

Em dias chuvosos, é essencial pedalar mais devagar. A redução da velocidade aumenta o controle da bicicleta e proporciona mais tempo para reagir a possíveis obstáculos, como buracos ou superfícies escorregadias.

Roupas com cores vibrantes aumentam a visibilidade para motoristas e pedestres (Imagem: Xato | Shutterstock)

4. Use visibilidade extra

Mesmo durante o dia, use luzes e roupas de cores vibrantes para aumentar sua visibilidade para motoristas de veículos motorizados e até mesmo pedestres. Considere adquirir pisca alerta traseiro ou acessórios reflexivos, como coletes ou fitas, para garantir que você se destaque em meio à chuva.

5. Instale paralamas

Os paralamas para bicicleta ajudam bastante quem tem o costume de pedalar em dias chuvosos, pois, sem esse item, a água suja que o pneu tira do chão e joga para cima (contendo terra, poeira, entre outros resíduos) acaba atingindo o ciclista e corre o risco de manchar as roupas.

6. Redobre a atenção no trajeto escolhido

Se você já teve essa experiência alguma vez, sabe que pedalar na chuva pode ser desafiador e o trajeto escolhido é um fator que pode melhorar ou piorar a experiência, pois os obstáculos urbanos são potencializados pelo tempo chuvoso. Por isso, é importante apostar em trajetos que você já conhece quando tiver previsão de chuva.

Por Bruna Zanin