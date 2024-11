Original e ousada, moda dos rappers é referência no mundo fashion

Grifes de luxo, acessórios de prata e ouro, joias nos dentes e muita atitude. Nascida nos subúrbios latinos e negros de Nova York no final dos anos 1970, a moda no universo do rap é polêmica e tem a ousadia como essência. Mesmo com as diversas transformações pelas quais passou ao longo das décadas, o estilo autêntico permanece, com uma estética intrinsecamente ligada à cultura hip hop.

"É uma forma de expressão que combina moda, música e cultura de rua, refletindo a identidade e a atitude dos artistas de rap. É mais que uma trend de moda, é um estilo de vida", afirma Mabel De Bonis, CEO da Fashion Campus. No cenário internacional ou nacional, os rappers carregam estilos que transcendem a indústria da música, moldando tendências do mundo fashion e inspirando gerações.

Muito populares no mundo do rap, os grillz são joias dentárias feitas com metais, diamantes e outras pedras. Na foto, A$AP Rocky (foto: Pinterest)

Forma de resistência

Entre os elementos mais famosos e marcantes do visual dos rappers estão as correntes robustas. "Feitas em metais nobres e com pingentes grandes, elas são o símbolo principal dos looks desde os primórdios do rap", destaca Mabel. São itens que, ao mesmo tempo em que esbanjam status, sucesso e luxo, trazem em si uma forma de expressão pessoal autêntica.

Na visão da estilista Poliana Gomes, a tendência de ostentar na cultura hip hop surgiu da necessidade de pertencimento social, mas também representa uma fuga e resistência a um contexto marginalizado. "A cultura surgiu em bairros negros, onde o cenário era de violência, racismo, pobreza e tráfico de drogas. Então, a ostentação vem da necessidade de se sentir pertencente e de se expressar com mais liberdade", explica ela.

As correntes e acessórios brilhantes estão sempre presentes nos visuais do rapper americano Young Thug (foto: Pinterest)

Assim, outro símbolo marcante do estilo dos rappers são as grifes de luxo, amplamente usadas e promovidas por eles, unindo moda e música em uma fusão única. "Essas parcerias não apenas geram entusiasmo e demanda, mas também redefinem padrões de estilo e influência na indústria da moda", observa a CEO da Fashion Campus.

Para ilustrar, a especialista relembra a icônica colaboração entre Balenciaga e o rapper Kanye West, realizada em 2022. "A coleção mesclou o estilo urbano e vanguardista de Kanye com a sofisticação da marca de luxo. Essa junção destacou a capacidade da Balenciaga de se reinventar, e solidificou a influência de Kanye West como ícone da moda contemporânea", analisa Mabel.

Dono de sua própria marca, a Yeezy, Kanye West é um dos músicos mais influentes no universo da moda (foto: Pinterest)

Outro momento de destaque foi a colaboração de Pharrell Williams com a Chanel, que combinou o estilo urbano do artista com a elegância da grife. "Eles criaram uma coleção cápsula que mesclava o charme clássico da marca com um toque moderno e descontraído. A parceria foi um sucesso, tanto no design quanto no impacto cultural", detalha Mabel.

Mais elementos

Outro símbolo icônico da moda dos rappers é o estilo oversized. "Para os homens, camisetas, moletons e calças largas oferecem conforto e criam uma silhueta marcante", explica Mabel. "As mulheres, por outro lado, podem combinar peças oversized com itens mais ajustados, criando um contraste interessante e atraente", acrescenta.

O produtor musical e rapper Pharrell Williams passou por diversas fases e estilos pessoais (foto: Pinterest)

Peças como vestidos largos, jaquetas oversized combinadas com leggings ou shorts curtos são recorrentes, especialmente no estilo rapper clássico dos anos 1990. "Hoje, muitas mulheres adotam o estilo oversized por completo, usando bermudões jeans e camisetas largas", completa.

Nos pés, os tênis de modelos icônicos de marcas como Nike, Adidas e Jordan são uma constante. "O foco está no design, no conforto e na exclusividade, com muitos optando por edições limitadas ou personalizadas", observa Mabel. Com a popularização do estilo, grandes marcas passaram a investir em coleções exclusivas em parceria com rappers. Um exemplo é a linha Nike Air Force, que conta com colaborações de nomes como Travis Scott.

Travis Scott é adepto das correntes e das roupas oversized (foto: Pinterest)

Bonés e brincos também são acessórios essenciais nos visuais do nicho. "Para os homens, brincos de ponto de luz e argolas pequenas fecham o look. Já no caso das mulheres, são comuns os maiores e mais elaborados, como argolas grandes ou peças com pedras preciosas", explica Mabel.

No Brasil, Matuê possui um estilo típico do universo do rap (foto: Instagram: @matue)

Quanto aos bonés, especialmente os de aba reta, são indispensáveis, muitas vezes, incorporando os logotipos de luxo e detalhes em metais nobres. "Eles podem ser usados de várias maneiras: retos, para trás ou inclinados para o lado, adicionando um toque de atitude e personalidade", ensina Mabel.

O rapper americano A$AP Rocky faz mesclas de estilos e transita entre o streetwear e as peças de alfaiataria (foto: Pinterest)

Por fim, vale destacar a essência da moda como uma forma de expressão e liberdade criativa, podendo envolver a mescla desses diversos elementos com outros estilos. "A essência é a personalidade e individualidade de cada artista. Eles se sentem livres e podem se expressar por meio das roupas", indica Poliana Gomes.

Como exemplo, a estilista destaca o rapper americano A$AP Rocky. "O estilo dele tem uma característica maximalista, mesclando o streetwear e alfaiataria. A gente nunca sabe o que vai vir dele. É muito autêntico", afirma ela. E falando de Brasil, a especialista cita as gêmeas Tasha e Tracie, que mostram criatividade por meio de uma estética Y2K — inspirada nos anos 1990 e 2000 —. muito brilho e roupas oversized.

As gêmeas Trasha e Tracie unem o estilo típico do universo do rap com tendências brasileiras (foto: Pinterest)

Nova era

Assim como tudo na moda, o estilo rapper evolui, adaptando-se a novas tendências e expressões urbanas. Segundo Mabel De Bonis, CEO da Fashion Campus, esse movimento traz inovações marcantes. “Hoje, vemos rappers que exploram estéticas como o old money criativo e o kitsch”, explica.

Tyler, The Creator é uma das maiores referências no cenário da moda dos rappers atualmente (foto: Fotos: Pinterest)

Um dos nomes mais influentes nessa nova vertente é Tyler, The Creator. Conhecido por suas roupas coloridas em tons pastel, estampas animal print, peças vintage e loafers, Tyler se destaca no cenário, contrastando com o visual típico de muitos rappers. Ele criou, inclusive, sua própria marca de roupas, a Golf le Fleur, que traduz sua identidade e seu estilo únicos.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte