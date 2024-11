Look com bota: veja o que está em alta nas botas femininas

Do frio ao calor, as botas são um sucesso em qualquer estação. Considerada uma peça coringa, ela pode ser inserida em qualquer ocasião, nos mais diferentes formatos. Há alguns anos, inclusive, deixou de ser aquele item usado somente em dias de chuva, para marcar presença tanto em ambientes de trabalho quanto nos rolês espalhados pela cidade. Além disso, tornou-se queridinha entre os famosos do universo fashion.

No mercado, estão disponíveis diferentes modelos de botas. De acordo com o estilista e diretor criativo Fernando Lackman, a indústria calçadista tem investido muito nesse produto nos últimos anos, pelo fato de que as estações estão cada vez mais confusas e a bota deixou de ser um item invernal para compor looks durante o ano todo. "A divisão está na altura dos canos e nos saltos e formato de solado. Mas todo tipo de bota está em ascensão no momento", afirma.

As botas, na avaliação do especialista, vão bem com muitos estilos. "Com o jeans básico, seja calça, bermuda, saias curtas, midis e longas. As calças mais ajustadas ao corpo combinam bem com as de canos mais altos, enquanto as peças mais curtas combinam com os canos médios e curtos. Já com as microssaias, as ankle são as que ficam mais estilosas."

O toque de estilo que uma boa bota traz a um look passeia entre o dramático e o moderno. Na correria diária, sobretudo para as mulheres, nada melhor do que usar algo prático e confortável. Sendo assim, as botas, especialmente as de zíper, ganham um olhar atencioso do público feminino, que busca um item leve, mas sem deixar de perder a criatividade e a elegância.

"Se pararmos para colocar a bota em um plano sociológico, podemos refletir sobre o poder que esse tipo de calçado oferece ao olhar. Há a impressão de imponência, versando sobre o passado em que eram sapatos utilizados em momentos de batalhas. E para além da realidade, o cinema e suas super-heroínas também despertam desejos de consumo. Esse lugar de poder é importante para as mulheres", acrescenta Fernando.

Estilos e preferências

De acordo com o produtor de moda Roberto Schiavinato, é possível mesclar as botas, dependendo do jeito e de quando serão usadas. "Por serem modelos muito diversos, temos elas mais rústicas, clássicas e as fashionistas. Como o Brasil é um país tropical e na maioria dos dias termos a possibilidade de chuva, além de deixar o look mais cool, a bota protege das temperaturas um pouco mais altas do dia", destaca o estilista.

Os looks de alfaiataria podem ser mesclados com as botas, em especial na companhia de outros itens, como tecidos finos. Além disso, o item cai bem com saias longas e jaquetas. Para o produtor de moda, o diferencial das botas é a sua capacidade de transformar a identidade visual daqueles que a usam. Do fashion ao romântico, a atenção e o charme são garantidos.

"Para aqueles que sonham em adentrar nesse universo, um bom coturno para finalizar qualquer look de básico para fashion, de preferência preto, e uma over the knee na cor camel ou bege salto médio fino. Terá zilhões de opções para brincar com esses dois calçados transitando por vários estilos", finaliza.