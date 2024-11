3 vantagens da prática de tênis para a saúde

Escolher um esporte completo vai além de garantir movimento ao corpo, envolve também encontrar algo que motive e gere prazer. O tênis reúne tudo isso, sendo uma das práticas esportivas mais dinâmicas e procuradas atualmente. Afinal, além de envolvente, oferece benefícios que transformam a experiência em algo especial.

Por outro lado, com a proximidade do verão, cresce o interesse em atividades que promovem saúde e bem-estar. Nesse contexto, o tênis surge como uma alternativa eficiente para quem deseja melhorar a forma física. Nesse cenário, Paolo Sciavicco, médico e franqueado da Fast Tennis, rede de academias de tênis, lista 3 vantagens promovidas pelo esporte.

1. Condicionamento físico

Por ser um esporte que envolve movimentos rápidos e intensos, como pequenas corridas e saltos, o tênis proporciona aos praticantes aumento do condicionamento. “Os movimentos contínuos das partidas fortalecem os músculos e ajudam a desenvolver resistência cardiovascular. Por ser uma atividade que exige explosão, trabalha diretamente com os músculos das pernas, glúteos, abdômen e braços. A prática regular também fortalece o sistema circulatório e auxilia na prevenção de doenças vasculares, graças ao aumento da circulação sanguínea e fortalecimento muscular proporcionado pelo jogo”, explica o médico.

Com um grande potencial para queimar calorias, o tênis é uma escolha ideal para quem busca saúde e diversão (Imagem: Dewald Kirsten | Shutterstock)

2. Perda de peso

Por ser um exercício aeróbico de alta intensidade, é eficiente para a queima de calorias e, consequentemente, incide no controle do peso corporal. “O tênis melhora a aptidão física, melhorando a resistência e a capacidade aeróbica. Dessa forma, aliado a uma dieta balanceada, o tênis é benéfico para o controle do peso, já que possui alto gasto calórico”, afirma o profissional.

Vale ressaltar que outro fator importante é que esse esporte é dinâmico e pouco repetitivo, diferente dos aeróbicos mais conhecidos como esteira e bicicleta ergométrica. Isso faz com que os praticantes mantenham o interesse em seguir jogando e se desafiando, aumentando ainda mais as chances de atingir suas metas de condicionamento e, consequentemente, emagrecimento.

3. Saúde mental

Além dos benefícios físicos, o tênis também melhora a saúde mental e promove interações sociais. As partidas proporcionam oportunidades para socialização, fortalecendo laços sociais e contribuindo para o bem-estar. “É um esporte social que oferece oportunidades para interações positivas. A competição amigável e as parcerias em duplas incentivam o trabalho em equipe, construindo laços sociais e promovendo o bem-estar emocional”, completa o médico.

Por Jullia Nascimento