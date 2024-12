Paredes interativas para crianças transformam o lar em um mundo criativo

Transformar um ambiente comum em um espaço estimulante e divertido para as crianças é o sonho de muitos pais. As paredes interativas vêm ganhando cada vez mais destaque nos projetos de decoração para espaços infantis, não apenas por sua capacidade de entreter, mas também por sua versatilidade. Além de servirem como quadros para desenhos e pinturas, essas paredes podem ser adaptadas para jogos, soluções de armazenamento e até áreas de aprendizado digital. Contudo, como garantir que um local tão dinâmico e lúdico não sobrecarregue o design de uma casa, mantendo a estética e a funcionalidade do espaço?

Placa de metal na parede e letras e números em imã são incríveis para explorar a curiosidade (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

Uma das principais preocupações ao criar paredes interativas é garantir que elas se integrem de forma harmoniosa ao restante do ambiente. Para isso, é importante escolher materiais que se encaixem no estilo da casa e que possam ser discretos quando não estão em uso. "Para manter a estética das paredes dinâmicas, é essencial priorizar a integração ao design geral da casa. Materiais como painéis magnéticos com acabamentos elegantes, revestimentos de vidro colorido ou tintas específicas para escrita podem ser aplicados em tons neutros ou harmônicos com o ambiente. Esses elementos podem se transformar em quadros decorativos ou superfícies funcionais quando não estão em uso", explica a arquiteta Rose Chaves (@rose_chaves).

Uma maneira de garantir um visual ordenado é delimitar a área interativa com molduras ou divisórias discretas, ajudando a evitar que o ambiente se torne visualmente sobrecarregado.

Além de pintar, muitas paredes interativas podem ser projetadas para outros tipos de interação, como jogos ou até soluções de armazenamento integradas, ampliando ainda mais a funcionalidade do espaço. "Há diversas possibilidades para paredes multifuncionais. Tecnologias como superfícies interativas que respondem ao toque ou permitem projeções podem ser integradas ao espaço, criando áreas para jogos educativos ou entretenimento digital", detalha a arquiteta.

Além disso, Rose afirma que soluções híbridas, como prateleiras embutidas, painéis deslizantes ou gavetas ocultas, podem combinar funcionalidade de armazenamento com um espaço interativo. A arquiteta afirma que isso oferece uma utilidade dupla: organização e diversão, sem perder o foco na otimização do ambiente. Essas opções são ideais para casas com pouco espaço, pois ajudam a manter o ambiente organizado enquanto oferecem atividades educativas e recreativas para as crianças.

Espaço estimulante

A criatividade em casa pode ser uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento infantil. Polyane Guimarães, psicopedagoga e mãe de Catarina, hoje com 9 anos, projetou um espaço em que sua filha pudesse se expressar sem limitações, transformando o simples ato de pintar em uma experiência enriquecedora para a criança. "O que me inspirou foi, de alguma forma, dar autonomia a ela. Colocar o móvel, estimular a criatividade dela, o interesse por cores, e ter organização do espaço de desenho", conta. "Decidi criar algo assim logo que ela começou a andar e a pedir para desenhar. Desde bebê, ela gostava de pegar as canetas, me via escrevendo e queria fazer igual", acrescenta.

O impacto de um ambiente personalizado vai além da estética, tocando diretamente no crescimento e aprendizado da criança, fazendo com que ela tenha um espaço próprio e adequado para se expressar. "O impacto é ela perceber que ali pode desenhar como quiser. Quando ela cresceu, resolvi levar para o meu consultório. Hoje, meus pacientes amam sentar e desenhar, principalmente os pequenos", acredita.

Polyane decidiu investir em uma parede criativa para sua filha para estimular a criatividade (foto: Arquivo pessoal )

Para equilibrar a liberdade criativa das crianças com a necessidade de manter o ambiente organizado e fácil de limpar, a arquiteta Rose Chaves sugere algumas estratégias práticas. "Opte por tintas laváveis ou painéis de vidro e acrílico que podem ser facilmente limpos com um pano úmido. Estabelecer áreas específicas para a pintura, delimitadas com molduras ou faixas visuais, também ajuda a criar limites para as crianças."

Já o uso de organizadores próximos à área interativa permite guardar rapidamente os materiais, mantendo o espaço funcional e arrumado. "Essas soluções são ideais para manter a casa limpa e garantir que a criatividade das crianças tenha espaço para se expressar sem comprometer a organização do lar."

Ao refletir sobre a importância de um ambiente que favorece o aprendizado e o desenvolvimento, Polyane afirma que esses elementos lúdicos e funcionais podem impactar positivamente o crescimento de uma criança, estimulando sua curiosidade e a criatividade dentro de casa. "É algo legal de se fazer, pois é um espaço delimitado, em que a criança desenha o que vem na sua cabeça", pensa.

A segurança também é um aspecto fundamental a ser considerado no design de paredes interativas. Como muitas delas são projetadas para a interação física das crianças, é necessário garantir que os materiais e as tecnologias utilizadas sejam seguros. Rose ressalta: "É preciso ter cuidado e optar sempre por materiais atóxicos, especialmente tintas e marcadores laváveis. As superfícies devem ser resistentes a impactos e possuir bordas arredondadas para evitar acidentes. Além disso, é importante que elementos como prateleiras ou painéis móveis sejam bem fixados, reduzindo o risco de desprendimento", observa a arquiteta.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte