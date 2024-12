8 dicas para não exagerar nas Ceias de fim de ano

Quem nunca exagerou nas ceias de final de ano, comendo e bebendo mais do que deveria? Não é fácil resistir às delícias do cardápio, com tantas opções saborosas e mesa farta. Mas, apesar de ser um momento de confraternização, os excessos podem prejudicar a saúde. Muitas vezes, o que acontece é a chamada “fome social”, aquela que traz à tona memórias afetivas e gastronômicas, muito comuns nas festas de Natal e Réveillon, em que o prazer acaba falando mais alto do que os limites.

A boa notícia, é que é possível se divertir e degustar um pouquinho de tudo. Para evitar abusos, o segredo é buscar o equilíbrio entre saciar a fome e controlar a vontade de comer por impulso, diante de um menu tentador.

“Não precisa se privar, mas ter certa cautela, pois os exageros podem gerar danos ao organismo”, lembra o Prof. Dr. Durval Ribas Filho – Médico Nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (USA) e presidente da ABRAN – Associação Brasileira de Nutrologia.

Para não correr o risco das indesejáveis dores de cabeça, mal-estar no dia seguinte, enjoos, azia e até refluxo, sintomas associados ao excesso e mistura de alimentos, vale anotar as dicas do especialista:

1. Preste atenção nas tentações à mesa

Fique atento e coma em quantidade menor pratos gordurosos e ricos em carboidratos simples, como as receitas à base de farinha branca e açúcar.

2. Não exagere nos brindes comemorativos

O consumo, em excesso, de bebidas alcoólicas – se somado aos alimentos ricos em gordura e carboidratos – requerem um maior esforço do organismo para absorver toda esta energia, provocando aquela famosa ‘preguiça’. O álcool pode afetar, ainda, o bom funcionamento do fígado.

3. Evite repetir a comida

Mesmo que você seja fã de um certo prato, aquele que só aparece na ceia e é receita de família, tente se controlar. Não precisa resistir, nas coma sem exageros. E, se for diabético, a atenção deve ser redobrada por conta do risco do aumento das taxas de glicose.

4. Respeite a sensação de saciedade

Se bater aquela sensação de já estar ‘empanturrado’, sonolento e devagar é sinal de alerta que já comeu demais. Faça uma pausa.

5. Prefira refeições mais leves no dia seguinte

Equilíbrio é a palavra-chave. Se exagerou, prefira algo leve, escolhendo alimentos mais saudáveis como frutas, verduras e legumes.

A água ajuda a eliminar o inchaço causado por alimentos ricos em sódio e processados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Beba água

Beber mais água ajuda a eliminar possíveis inchaços, que são causados pela retenção de líquido, por conta de alimentos ricos em sal e processados.

7. Relaxe

Dormir bem também é recomendado para normalizar o funcionamento do organismo depois de ceias repletas de iguarias, muitas delas, bem calóricas.

8. Faça caminhada

Se o almoço foi farto, tente fazer uma caminhada com tranquilidade, se tiver disposição, pois contribui na digestão e ajuda a reduzir o desconforto do inchaço e gases. O exercício também pode ajudar a evitar picos excessivos de açúcar no sangue, reduzindo a quantidade de insulina. Essa é uma boa sugestão para diabéticos.

Por Edna Vairoletti