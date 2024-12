"Um passo de cada vez", afirma Jaffar Bambirra, sobre futuro após novela

Aos 26 anos, Jaffar Bambirra vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. No ar como Iberê, o intrigante vilão da novela das 21h, Mania de você, escrita por João Emanuel Carneiro, o ator tem conquistado o público com uma performance cheia de nuances. Além disso, ele se prepara para estrear na série Dias perfeitos, baseada no livro de Raphael Montes, interpretando um médico psicopata. Mesmo enfrentando o luto pela perda da mãe, Nádia Bambirra, vítima de câncer aos 60 anos, poucos dias antes da estreia da novela, o jovem ator carioca tem encontrado na arte uma forma de se conectar com suas emoções e seguir adiante.

Leia também: As múltiplas camadas de Jaffar Bambirra

Para o ator, Iberê é um verdadeiro presente. "É um personagem cheio de nuances, e fico feliz de sentir o retorno do público", comemora. O sucesso do vilão, inclusive, tem gerado grande repercussão nas redes sociais, com especulações sobre a relação tão íntima que se formou entre Iberê e Mavi, vivido por Chay Suede — com direito a uma torcida robusta para um romance. "Acho muito legal que o público se engaje, crie e imagine coisas. Isso só mostra como os personagens estão vivos na história", diz Jaffar, sem revelar muito sobre o futuro amoroso de Iberê. "Aí só o João Emanuel poderá nos dizer (risos)."

A parceria com Chay Suede, iniciada nos tempos de Rebelde, na Record, tem se fortalecido em Mania de você. "A gente se dá muito bem, e isso aparece na tela. Tivemos uma relação de muita troca para criar essa conexão entre os personagens", explica Bambirra, que é formado em interpretação pela Escola de Atores Wolf Maya.

Além de Iberê, Jaffar mergulhou em um processo intenso de preparação para viver um estudante de medicina psicopata na série Dias perfeitos. "Foi bem denso, mas tive o prazer de trabalhar com artistas incríveis, como Julia Dalavia e a diretora Joana Jabace. Formamos um núcleo que potencializou o trabalho de todos", conta. O papel promete consolidar ainda mais sua posição como um dos jovens talentos versáteis da televisão brasileira. Ele também integra o elenco da série Metamorfose ambulante, sobre Raul Seixas. Ambas são do Globoplay.

A vida pela frente

Os últimos anos também trouxeram grandes desafios pessoais. Depois de protagonizar a série A vida pela frente (2023), sobre jovens lidando com o luto, e integrar o elenco de Quanto mais vida, melhor (2021), novela que tinha a morte como tema central, Jaffar enfrentou, nesta ano, sua própria perda. "O luto é muito pessoal, cada um lida de uma forma. O que eu faço é trazer memórias comigo e me conectar com o que amo. Minha mãe me ensinou que nossos amigos também são nossa família, e foi isso que me ajudou nesse momento tão difícil", revela, emocionado.

Jaffar também destaca a força que sua mãe, Nádia, transmitiu ao longo da vida. "Ela me criou sozinha, mas sempre teve amigos por perto. Durante a doença, eles estavam lá, assim como os meus amigos. Essa rede de apoio foi essencial e algo lindo de se ver."

O futuro de Jaffar Bambirra é promissor, mas ele prefere viver um dia de cada vez. "Não gosto muito de projetar as coisas. Vivo cada projeto como se fosse o maior. Espero continuar fazendo personagens que me instiguem, que comuniquem. Pretendo lançar um segundo álbum e outros projetos artísticos, mas um passo de cada vez", conclui o ator, que também é músico e namora a colega de elenco Gabz, intérprete da protagonista Viola, em Mania de você. Ele vive não apenas um momento de ascensão na carreira, mas também de aprendizado e celebração pessoal.