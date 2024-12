Aprenda a organizar sua casa antes de viajar e evitar problemas

Organizar as roupas antes de sair evita o mofo - (crédito: Fotos: Reprodução/Freepik)

Planejar uma viagem é sempre emocionante, mas também desafiador. Passagens, hospedagem, malas e roteiros de passeios consomem boa parte da atenção. E muitas vezes, a casa que fica para trás acaba sendo negligenciada. O resultado? Despesas desnecessárias, problemas com segurança e um retorno cheio de imprevistos. Serviços como água, energia, internet e TV muitas vezes continuam ativos durante a ausência, gerando desperdício. Poucas pessoas sabem, mas algumas empresas permitem pausar esses serviços temporariamente.

Além disso, garantir que o lar esteja seguro, limpo e organizado pode transformar o retorno em algo tranquilo e agradável. Adriana Almeida, 42, professora, sabe bem disso. Ela se prepara meticulosamente para viajar com a família. “Aprendi a importância de planejar com antecedência quando voltamos de uma viagem de 10 dias e encontrei comida estragada na geladeira”, relembra.

O primeiro passo

Para evitar transtornos, a personal organizer Glaucia Zanicotti (@casaglau_), reforça a importância de planejar a organização da casa com antecedência. “Uma semana antes da viagem, é ideal revisar todas as fechaduras e chaves. Isso inclui verificar se todas as janelas fecham bem e instalar um temporizador de luz, caso possível. Deixar uma luz acesa durante dias seguidos pode sinalizar que não há ninguém em casa”, alerta.

A especialista também destaca a necessidade de uma limpeza geral. “Lave roupas, retire o lixo, lave as louças e guarde tudo no lugar. Deixar a casa em ordem antes de sair evita problemas como cheiros desagradáveis, mofo ou até mesmo pragas, como baratas e aranhas.”

A professora já adotou essas práticas como rotina. “Sempre retiro os lixos, lavo todas as roupas e arrumo as camas antes de viajar. Deixo a roupa de cama limpa e separada em um saco para evitar poeira. Assim, quando voltamos, está tudo pronto para usar”, relata a mulher que tem dois filhos.

Segurança

A segurança da casa é um ponto crucial e muitas vezes deixado de lado. Segundo Glaucia, pequenos cuidados fazem toda a diferença: “Além de trancar portas e janelas, também recomendo que todas as portas internas sejam fechadas. Isso dificulta o acesso em caso de invasão. Outra dica é virar o cadeado do portão para dentro, o que também pode atrasar qualquer tentativa de arrombamento.”

Ela ainda sugere desligar eletrodomésticos da tomada para evitar sobrecarga elétrica em caso de queda de energia. “Deixe apenas a geladeira ligada, se necessário. E, claro, desligue o gás antes de sair. Essa medida é essencial para evitar acidentes.”

É muito importante verificar todas as tomadas e torneiras de casa. Desligue os aparelhos eletrônicos da tomada e o registro geral da água (foto: Reprodução/Freepik)

Uma casa fechada por dias pode acumular poeira, mofo e até insetos. Glaucia recomenda alguns truques para manter o ambiente agradável. “Invista em sachês perfumados para gavetas e armários e use antimofo para proteger as roupas. Além disso, elimine possíveis focos de insetos, como caixas e recipientes que acumulem água.”

Ela ainda reforça a importância de preparar o retorno. “Se for deixar a geladeira ligada, aproveite para deixar uma bebida favorita gelando ou uma refeição congelada pronta. Na volta, isso será um conforto", completa. Adriana adota a ideia e vai ainda mais longe. “Sempre deixo um conjunto de roupas de cama e pijamas à parte. Assim, quando chegamos, já está tudo pronto para usarmos sem precisar procurar nada", acrescenta.

Dicas para viajantes frequentes

Quem viaja com frequência pode facilitar ainda mais a organização. “Tenha um nécessaire fixo com itens de higiene e duplicatas de carregadores ou medicamentos. Assim, ao voltar de uma viagem, é só repor o que foi usado e já deixar tudo pronto para o próxima destino”, explica Glaucia.

Tirar tudo que pode estragar da geladeira e dos armários da cozinha é uma dica valiosa (foto: Reprodução/Freepik)

Outra recomendação importante é manter malas e roupas higienizadas logo após o retorno. “Lave as roupas assim que chegar, higienize a mala e guarde sapatos em sacolas específicas para evitar odores. Isso ajuda a manter tudo em ordem para a próxima viagem", destaca.

Por fim, Glaucia reforça que uma personal organizer pode ser uma aliada. “Ajudamos a organizar armários, malas e até itens de segurança, para que as férias sejam livres de preocupações e o retorno para casa, confortável”, recomenda.