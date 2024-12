Veja dicas de maquiagem para começar o ano brilhando

A virada de ano é a oportunidade perfeita para apostar em looks deslumbrantes e sofisticados. Seja com um cabelo natural e volumoso, um penteado elaborado ou uma maquiagem com brilho na medida certa, o importante é sentir-se confiante e pronta para brilhar. Investir em produtos que valorizem a sua beleza natural é uma excelente maneira de se destacar nas festas. Para garantir que você esteja ainda mais radiante neste fim de ano, conversamos com os profissionais do Alexandre Viana Studio Hair, que compartilharam dicas de cabelo e maquiagem para fazer com que 2025 tenha muito brilho e estilo.

Jaqueline Passarini, maquiadora do Alexandre Viana Studio Hair, foi responsável pela maquiagem do editorial de moda da Revista do Correio. Com tantas tendências em alta, a especialista ressalta a importância de se jogar nas novas propostas. "Não tenha medo de ousar. A maquiagem clássica, com um esfumado que dê profundidade ao olhar e brilho na medida certa, é sempre uma boa escolha para arrasar. Um delineado gatinho suave, acompanhado de um toque de brilho ou glitter, pode deixar a maquiagem moderna e, ao mesmo tempo, sofisticada", complementa.

Jaqueline também compartilha outras dicas valiosas para arrasar na maquiagem de fim de ano."Use e abuse dos iluminadores! Eles ajudam a criar aquele glow saudável e radiante. Recomendo mais brilho do que cor. Uma pele bem feita e com acabamento impecável é fundamental para um look que vai brilhar durante toda a festa. Lábios nude ou vermelhos são sempre opções infalíveis", recomenda a maquiadora.

Toque de Glamour

Keila Sousa, hairstylist do Alexandre Viana Studio Hair, afirma que o básico nunca sai de moda. "É sempre importante lembrar que um cabelo natural, com um toque de babyliss para dar aquele volume e movimento, é sempre uma escolha certeira para as festas de fim de ano. A modelo do nosso editorial está com esse estilo, que é elegante e sofisticado, mas sem perder a leveza", explica Keila.

Penteados e ondas no cabelo complementam o visual (foto: Fotos: Mariana Campos)

Ela também destaca que os penteados elaborados continuam sendo uma boa pedida. "Coques, tranças e até semi-presos sofisticados são perfeitos para quem deseja um look mais arrumado, sem perder a naturalidade. A ideia é sempre valorizar o que você tem de mais bonito, seja em um cabelo solto ou preso", observa a hairstylist. O Alexandre Viana Studio Hair está localizado no ParkShopping e funcionará no último dia do ano (31/12) das 10:00 às 14:00 horas.

Dicas

Além das dicas de cabelo e maquiagem, os profissionais do Alexandre Viana Studio Hair também dão outras sugestões para garantir que o seu visual de fim de ano seja impecável:

Cuidados com a pele: Prepare sua pele antes da maquiagem, investindo em um bom hidratante e primer para garantir que a base dure mais e a maquiagem tenha um acabamento perfeito.

Cabelos bem cuidados: Invista em tratamentos de hidratação ou reconstrução capilar antes das festas. Cabelos saudáveis e brilhosos são a base para qualquer penteado ou estilo.

Acessórios: Não se esqueça de investir em acessórios como tiaras, grampos com pedrarias ou até mesmo flores naturais no cabelo, que podem transformar um look simples em algo deslumbrante.