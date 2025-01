Fim do ciclo natalino: é hora de guardar a árvore!

Colocando cada tipo de enfeite em seu saquinho ou caixa, eles têm menos chance de estragar e é muito mais fácil iniciar a decoração no Natal seguinte com tudo categorizado - (crédito: Reprodução/Pinterest)

Com o fim dos festejos de fim de ano, é chegada a hora de cair na realidade e esquecer, pelo menos por um ano, a magia do Natal. E embora muitos acabem deixando a árvore natalina de pé até quase o carnaval, existe uma data considerada a correta para desmontar a vila do Papai Noel. Amanhã, 6 de janeiro, é o Dia de Reis, que, na tradição cristã, marca a visita dos três reis magos a Jesus, na manjedoura, e é tido como o fim do ciclo natalino, sendo, tradicionalmente, a data em que as famílias desmontam a árvore e as outras decorações.

Mas, salvo para os que fazem questão de manter as tradições, quando se fala em melhor período para organizar a casa após as celebrações, o ideal e que ocorra no seu tempo. Para a personal organizer Thaís Soroa, o melhor momento é quando você estiver mais tranquilo, e o alvoroço de fim de ano tiver passado. "Separe um tempo para organizar tudo com calma e aproveitando o momento", completa Thaís.

Ela explica que, embora o Dia de Reis seja a referência mais comum, muitas pessoas gostam de manter a decoração até o fim de janeiro, e isso é uma escolha pessoal de cada família.

Começando a arrumação

A personal organizer Bárbara Volnei indica que os itens espalhados pela casa, como Papais Noéis, guirlandas, velas, presépios e outros objetos do tipo sejam os primeiros a ser retirados. "Isso facilita a visualização de tudo o que você tem e a organização correta para cada item, deixando a árvore para o final", ensina.

O ideal é separar os enfeites por tipo e tamanho, mantenha todas as bolas juntas em uma caixa, por exemplo. Os laços devem ter uma caixa para si, mas se estiverem na mesma que os outros objetos, devem ficar por cima, para que não sejam amassados.

As bolas de Natal devem ficar sozinhas em uma caixa (foto: Reprodução/Pinterest)

Enfeites de vidro ou cerâmica também precisam de cuidado especial. Podem ser embrulhados em plástico bolha ou em algum tecido. Se todos os enfeites estiverem em uma mesma caixa, o ideal é que ela tenha divisórias ou que eles sejam separados por algum tipo de papel ou pano.

O pisca-pisca também exige um cuidado extra, já que facilmente fica embolado, causando um transtorno na hora de montar a decoração no ano seguinte ou, até mesmo, ficando inutilizado. O ideal é usar algum tipo de cano, que pode ser de pvc ou outro material, para enrolar o fio.

Bárbara indica que ele não deve ser enrolado muito apertado, pois isso pode danificar o pisca-pisca. Para usar novamente, é só pegar o suporte e ir desenrolando aos poucos, conforme posiciona o fio na árvore, o que é também mais fácil do que quando o pisca-pisca está todo solto.

O ideal é enrolar o fio de pisca-pisca antes de guardá-lo (foto: Reprodução/Pinterest)

Desmontando a árvore

Na hora de desmontar a árvore em si, Thaís recomenda que primeiro sejam retirados os itens menores e mais frágeis, como as bolas e os adornos mais delicados, que podem quebrar com mais facilidade durante o processo. Em seguida, vá removendo os outros enfeites até faltar somente a árvore.

Depois de compactá-la ao máximo, é hora de proteger o grande destaque da decoração natalina. Thaís comenta que há, atualmente, sacos plásticos e capas protetoras feitas especialmente para árvores de Natal. "Existem diversos modelos e tamanhos no mercado. Atente-se para o tamanho da sua árvore e da capa protetora. Mantenha-a em um local seco e longe de objetos pesados que possam pressioná-la", sugere a personal organizer.

Caixa com divisórias é uma ótima pedida para guardar os itens (foto: Reprodução/Pinterest)

Gabi Harmoni, personal organizer, dá outra dica de ouro: papel filme reforçado, que pode ser encontrado em lojas de embalagem ou de itens para casa. Semelhante ao que usamos na cozinha, ele é mais firme e uma ótima alternativa para proteger a árvore da poeira.

"Temos muito o costume de guardar a árvore na caixa que ela vem, que é de papelão. Além de se desfazer com o tempo, o papelão chama insetos, fica com cheiro de velho e junta muita poeira. O ideal é se desfazer dessas caixas e enrolar a árvore nesse papel filme reforçado, igual enrolamos um alimento mesmo", ensina. Outra dica é guardar cada pedaço da árvore separado e em sacos diferentes, isso ajuda a proteger as folhas e evitar que elas esfarelem.

Usar papel filme para embalar a árvore é uma excelente opção (foto: Reprodução/Pinterest)

Sacos herméticos e caixas de armazenamento de plástico são escolhas interessantes e recomendadas para quem procura uma forma organizada para guardar a decoração natalina, e são grandes aliados contra a poeira, que não chega até os enfeites dessa forma. Outra dica importante das profissionais é: se quebrou, jogue fora. Principalmente o pisca-pisca, que pode causar acidentes quando está com lâmpadas quebradas ou pedaços do fio desencapados.

Preciso de espaço!

Gabi Harmoni comenta que tem o hábito de recomendar uma limpeza geral antes mesmo das festas de fim de ano. "Para começar o ano com as energias renovadas e espaço para o que vem de novo". Mas como o período costuma ser atribulado, muitas pessoas não têm tempo. Dessa forma, a retirada dos enfeites de Natal pode ser um bom momento para aproveitar e fazer essa faxina limpeza geral. "Na primeira semana, isso de começar com tudo mais limpo e leve também funciona. Guarde os enfeites e comece a reparar no que não usa mais e pode ser doado ou descartado", sugere.

Bárbara segue a mesma linha de pensamento. "Uma boa organização só será bem-feita após um bom desapego. Se você ainda não fez no final do ano, ainda dá tempo. Novos espaços surgirão e o que você não usa mais e for doado, será muito bem utilizado na casa de alguém", comenta.

A profissional menciona ainda que o espaço que acreditamos não ter, muitas vezes, está ocupado com algo que não faz mais sentido ou que não usamos. Para quem não sabe por onde começar, ela sugere alguns autoquestionamentos: "Ainda faz sentido eu guardar esse item? Ele é útil para a minha família? Há quanto tempo não o uso?"

"Comece o ano tendo na sua casa aquilo que realmente importa e faz sentido para você e sua família", aconselha Bárbara.