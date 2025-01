Jovens transformam o estilo social com personalidade e descontração

Com a evolução da moda masculina, os jovens têm mostrado que o estilo social pode ser adaptado sem abrir mão da autenticidade. Misturando peças clássicas com elementos informais, como camisas de time, óculos estilosos e acessórios despojados, eles criam combinações que refletem sua personalidade e marcam presença em qualquer ambiente. Essa tendência, que une o casual ao social, tem ganhado força nos últimos anos e conquistado um espaço significativo nos guarda-roupas masculinos.

"Os jovens não querem mais seguir um padrão engessado. Eles buscam peças que conversem com a essência deles, sem precisar abandonar completamente o estilo social", explica Ana Luísa Barreto, stylist de moda. Segundo ela, a chave para criar um look social que mantenha a personalidade está na escolha de itens que façam contraste. "Se você vai usar uma camisa social, por exemplo, pode combiná-la com um tênis mais moderno ou até com uma calça de alfaiataria, que traz um ar descolado", sugere.

Sobreposições com o tão amado boné são bem-vindas (foto: Reprodução/Pinterest )

Já para a designer de moda Marina Costa, os acessórios desempenham papel fundamental nesse tipo de composição. "Óculos estilosos, correntes ou até bonés, dependendo da ocasião, ajudam a trazer modernidade e personalidade ao look. É uma forma de o jovem se conectar com a moda social sem parecer que está fantasiado", acredita.

Força dos detalhes

Outro elemento que tem roubado a cena são as camisas de time. Antes vistas apenas em contextos esportivos e como uma peça totalmente informal e marginalizada, elas agora aparecem combinadas a itens mais sofisticados, como blazers, e ganham destaque em produções sociais despojadas. "Nos últimos anos, percebemos uma crescente nesse estilo. Elas são usadas tanto por homens quanto por mulheres e, particularmente, acho incrível. Para mim, é mais uma forma de democratização da moda", pensa Ana.

Para ela, combinadas com calças de alfaiataria, sapatos clássicos ou acessórios marcantes, as camisas de time têm um apelo único e mostram a criatividade dos jovens. "Com os elementos certos, facilmente pode ser usada em eventos um pouco mais formais", diz.

Marina reforça que o mesmo vale para acessórios, como óculos estilosos. "Os óculos são um ótimo ponto de partida para quem quer ousar. Os modelos com armações coloridas ou geométricas estão super em alta e dão um toque contemporâneo a qualquer look", afirma.

Óculos com armações menos comuns dão um toque perfeito ao look (foto: Reprodução/Pinterest )

Versatilidade

Ao que tudo indica, a tendência de misturar o social com o informal veio para ficar. A moda masculina está cada vez mais aberta à experimentação, permitindo que os meninos expressem sua identidade sem precisar se limitar a padrões rígidos. "Peças mais justas combinam com acessórios; tênis coloridos fazem uma diferente combinação com calças de alfaiataria. O segredo está nas misturas de contrapontos", conclui Marina.

A famosa baby tee combina com jeans e tênis comuns no guarda-roupas dos jovens (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest )

Os jovens têm mostrado que o estilo casual-social vai além de um dress code para ocasiões específicas. Ele representa uma forma de expressão pessoal que se adapta a diferentes contextos, seja para uma reunião descontraída, seja para um evento formal. "Essa fusão do casual com o social reflete a liberdade que a moda atual proporciona. Não existe mais essa necessidade de separar rigorosamente o que é formal do que é informal. O importante é equilibrar as peças e sentir-se bem", destaca Marina.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte