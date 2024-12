Conheça os cortes de cabelo masculinos que serão tendência em 2025

Por muito tempo, a vaidade foi associada exclusivamente às mulheres. Esse pensamento vem sendo desconstruído ao longo do tempo, graças às novas gerações, que buscam cada vez mais o autocuidado e a expressão de sua personalidade. Segundo dados levantados pelo Sebrae, em 2023, o Brasil ficava atrás apenas dos Estados Unidos no ranking do mercado de beleza masculina. Sentir-se bem, seja em um estilo, seja em um tipo de corte de cabelo, impacta diretamente na autoestima e na confiança.

Desde sempre, as celebridades são referência e fortes influenciadoras no mundo da moda e do estilo, e isso não é diferente quando se trata de cortes de cabelo masculinos. O clássico corte do artilheiro e campeão da Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno, e o famoso topete, penteado para trás, de Elvis Presley, por exemplo, marcaram gerações.

Além das preferências e do estilo pessoal, as técnicas para realizar os cortes certeiros variam de acordo com o formato do rosto e do tipo de cabelo. Para o barbeiro, visagista e proprietário da barbearia Park Sul, Gustavo Azevedo, a textura do cabelo — liso, ondulado, cacheado ou crespo — não interfere no tipo de corte. "O profissional entende que cada corte se enquadra com uma textura adequada ao formato do rosto. Temos que buscar atingir o mais próximo da proporção áurea, trazendo harmonia e equilíbrio para os três terços do rosto", afirma.

O estilo de vida tem um impacto significativo na escolha do corte de cabelo, devendo ser funcional para a rotina diária de cada pessoa, afirma Ibrahim Israel, hairstylist do salão Pelle Capelli. "Aqueles que praticam esportes ou têm compromissos profissionais frequentes, geralmente preferem cortes mais curtos e de fácil manutenção."

Ao longo de 2024, os cortes no estilo old money, flat top e buzz cut estiveram em alta. Atualmente, segundo o profissional hair visagista Leonardo Rodrigues, a tendência está voltada para estilos com cabelos longos. E quais serão os prováveis cortes de 2025?

Messy fringe

O corte caracterizado pela franja “bagunçada” é uma das apostas para 2025. Ele traz a sensação de um estilo mais despojado. Podendo ser feito em cabelos lisos, ondulados e cacheados, esse estilo se encaixa no dia a dia e em diversas ocasiões.

Corte messy fring (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

Middle part

O famoso cabelo partido ao meio, muito popular nos anos 1990, está de volta com um toque mais moderno.

Corte middle part (foto: Reprodução/Pinterest)

Mullet

Em alta durante um tempo, é uma tendência que vai continuar no próximo ano. Descolado, o corte pode ser realizado de diversas maneiras: mais discreto, mais marcado, com franjas curtas ou compridas, laterais mais raspadas ou não.

O mullet continua no radar de tendências (foto: Reprodução/Pinterest)

Buzz cut

Para aqueles que prezam pela praticidade, o buzz cut pode ser perfeito. Considerado o “mais fácil” de manter e cuidar, é popularmente conhecido como cabelo raspado.

O ator Glen Powell já experimentou o buzz cut (foto: Reprodução/Pinterest)

French crop

Um estilo clássico que costuma estar sempre em alta. O equilíbrio perfeito em formato de corte: com as laterais e a parte de trás do cabelo mais curtas e a parte de cima mais longa. A franja é o elemento-chave, sendo cortada de forma reta ou em camadas na altura da testa.

Corte french crop (foto: Reprodução/Pinterest)

Corte em camadas

Adapta-se a diferentes texturas e tipos de fio. O cabelo, por ser cortado em diferentes comprimentos, acaba criando várias camadas, trazendo a sensação de transição e movimento.

O corte em camadas é um dos queridinhos (foto: Reprodução/Pinterest)

É possível prolongar o visual de salão?

Hoje vários recursos estão disponíveis para manter a saúde do cabelo e harmonizar o visual, como o realinhamento dos fios, de acordo com Leonardo Rodrigues. “Esse é um tipo de tratamento que faz com que o caimento do cabelo melhore, proporcionando mais facilidade e praticidade para o dia a dia.”

Além desse recurso, para manter a o estilo do corte por mais tempo, são necessários alguns cuidados diários, como uma boa pomada modeladora para manter o corte alinhado e sprays e um bom gel de cabelo para realçar o corte e mantê-lo por mais tempo. Para manter o corte em dia, o ideal seria voltar ao salão ou barbearia com certa frequência, a depender do tamanho do corte e do tipo de cabelo.

Cuidados com os fios

- Use xampu e condicionador adequados para o tipo de cabelo.

- Hidrate com máscaras de cabelo com frequência, para manter a maciez e o desenvolvimento de nutrientes dos fios.

- Evite lavar o cabelo em uma temperatura muito quente.

- Evite o uso excessivo de fontes de calor, como secadores e chapinhas.

- Corte e apare os fios com certa frequência, para remover partes danificadas.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte