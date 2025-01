7 dicas para emagrecer com saúde até o Carnaval

Com o Carnaval se aproximando, é hora de começar a se preparar para aproveitar a folia com muita energia, disposição e leveza! Se você quer eliminar aqueles quilinhos extras acumulados nas festas de fim de ano e curtir os dias de samba sem preocupações, a nutricionista clínica funcional Laíta Babio, do Espaço HI, lista algumas dicas práticas, saudáveis e fáceis de seguir. Prepare-se para entrar no ritmo com saúde e bem-estar. Confira!

1. Cuide da alimentação e pratique atividade física

Após alguns excessos nas festas de fim de ano, é possível recuperar o equilíbrio. Para isso, beba bastante água e retome a dieta proposta pelo seu nutricionista e controle o consumo de calorias. Aposte em alimentos ricos em fibras, como verduras, frutas e grãos integrais e proteínas magras, que ajudam na saciedade e no funcionamento intestinal.

Combine isso com exercícios físicos regulares, como aeróbicos e musculação, para acelerar o metabolismo (sempre com orientação de um profissional da área). Diminua o consumo dos ultraprocessados e do açúcar, priorizando alimentos mais naturais.

2. Mantenha a hidratação

A hidratação é essencial, mas pode ser complementada por outras opções além da água. Experimente chás naturais sem açúcar, água de coco ou infusões de frutas e ervas, como hortelã e limão. Inclua alimentos ricos em água na sua rotina, como melancia, pepino e abobrinha.

Dica extra: use garrafinhas com marcações para lembrar de se hidratar ao longo do dia.

3. Controle a ansiedade para comer

A ansiedade pode aumentar o desejo por açúcar, mas é possível controlar isso. Consuma alimentos ricos em triptofano, como banana, abacate e castanhas, que ajudam a produzir serotonina, o “hormônio do bem-estar”. Prefira carboidratos complexos, como aveia e batata-doce, que liberam energia de forma constante. Adote práticas relaxantes, como meditação, yoga ou uma simples caminhada.

O consumo de bebidas alcoólicas podem prejudicar o emagrecimento (Imagem: AntonioGuillem | Shutterstock)

4. Cuidado com o consumo de álcool

A cervejinha do happy hour atrapalha a dieta. O álcool é calórico e pode reduzir o metabolismo de gorduras. Modere o consumo para 1-2 doses por semana. Além disso, a cerveja tem alto teor de carboidratos. Ademais, evite petiscos fritos e salgados, que só aumentam o consumo calórico.

5. Atenção com o desejo por comer

A vontade de comer algo, sem saber exatamente o quê, pode indicar desidratação, carência nutricional ou até questões emocionais. Por isso, primeiro, beba um copo de água. Às vezes, é só sede. Inclua na dieta alimentos ricos em magnésio, ferro e zinco, que ajudam a equilibrar o organismo. Se a causa for emocional, distraia-se com algo prazeroso, como uma caminhada ou uma atividade relaxante. Mas lembre-se de procurar um profissional especializado em saúde mental para ajudá-lo.

6. Leia o rótulo da comida congelada

Ao consumir comida pronta congelada, leia os rótulos e prefira opções com ingredientes naturais, sem componentes artificiais e baixo teor de sódio. Alguns legumes e frutas podem ser boas opções. Escolher bem pode ser uma boa forma de otimizar o tempo na cozinha para quem tem uma vida corrida!

7. Alimentação para manter a energia

Para manter o ânimo durante o Carnaval, aposte em alimentos que forneçam energia a longo prazo, como carboidratos complexos (batata-doce, aveia). Incluía também boas fontes de proteínas (ovos, frango grelhado e peixes), que proporcionam mais saciedade, e frutas como banana e abacate que ajudam a evitar cãibras. Água de coco e isotônicos naturais também são ótimos para manter a hidratação e repor eletrólitos.

Cada pessoa tem suas necessidades específicas; por isso, consultar um nutricionista é essencial para personalizar as escolhas alimentares e alcançar os melhores resultados!

Por Kamila Garcia