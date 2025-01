4 dicas para uma alimentação leve e refrescante no verão

O calor intenso faz o corpo suar para ajustar a temperatura, o que é um grande convite para refeições mais leves. Porém, é importante ficar atento à maior necessidade de hidratação e garantir que a alimentação continue equilibrada e nutritiva. Assim, é possível repor a água e os sais minerais eliminados com o suor.

“Ajustar a alimentação às altas temperaturas do verão não significa só tomar sorvete ou ingerir outros alimentos refrescantes. Com escolhas inteligentes, é possível aproveitar esta estação com energia e bem-estar”, destaca Fábia Resende, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Abaixo, confira algumas dicas para refeições leves e refrescantes no verão!

1. Priorize alimentos que promovem hidratação

Priorize alimentos ricos em água, como frutas (melancia, melão, laranja e abacaxi) e vegetais (pepino, alface e tomate).

Manter uma alimentação equilibrada ajuda manter a saúde do corpo em dia (Imagem: Yarkovoy | Shutterstock)

2. Inclua saladas na rotina

Prepare saladas combinando folhas verdes, frutas da estação, vegetais crus, grãos, frango, atum ou queijo minas fresco.

3. Fique atento à hidratação

Hidrate-se frequentemente com água, água saborizada, chás gelados naturais, sucos naturais sem açúcar, isotônicos sem açúcar ou água de coco natural.

4. Prepare refeições frias

Invista em refeições frias como sanduíches naturais com pão integral, poke com salada e até sopas frias, como gaspacho.

Pequenas mudanças fazem grande diferença

Adequar a alimentação aos dias mais quentes ajuda o corpo a se manter saudável. “Ao optar por alimentos leves, ricos em água e nutrientes, como frutas, legumes e saladas, você garante uma alimentação equilibrada e refrescante. Além disso, a hidratação constante com água e outras bebidas saudáveis é fundamental para evitar a desidratação. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer grandes diferenças para o nosso corpo”, conclui Fábia Resende.

Por Nicholas Pereira