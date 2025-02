7 benefícios da acelga chinesa para a saúde

A acelga chinesa (Brassica rapa subsp. pekinensis), também conhecida como bok choy ou couve-chinesa, cientificamente conhecida como Brassica rapa subsp. pekinensis, é um vegetal de folhas verdes e talos crocantes. Originária da Ásia, especialmente da China, ela se destaca na culinária por sua versatilidade e sabor suave, sendo facilmente incorporada em saladas, refogados e sopas.

Além do papel gastronômico, a acelga oferece uma combinação de nutrientes essenciais que podem fazer a diferença no dia a dia de quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Por isso, a seguir, confira 7 benefícios deste vegetal e como usá-la!

1. Alta capacidade antioxidante

O estudo “Antioxidant capacities and polyphenolics of Chinese cabbage (Brassica rapa L. ssp. Pekinensis) leaves“, publicado na revista Food Chemistry, investigou as propriedades antioxidantes da acelga chinesa utilizando testes in vitro. Segundo a pesquisa, as folhas externas apresentaram a maior capacidade antioxidante. Isso, por sua vez, pode contribuir para a proteção das células contra o estresse oxidativo, ajudando na prevenção do envelhecimento precoce e doenças degenerativas. O ácido sinápico, presente em maiores quantidades nas folhas internas, é um antioxidante que, inclusive, pode ter efeitos neuroprotetores.

2. Reduz inflamações e cuida da saúde do coração

Ainda no estudo “Antioxidant capacities and polyphenolics of Chinese cabbage (Brassica rapa L. ssp. Pekinensis) leaves“, os flavonoides da acelga chinesa foram quantificados e identificados. Ela contém flavonoides como a miricetina, que possuem propriedades anti-inflamatórias e podem auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares.

3. Ajuda a proteger a saúde dos olhos

Um estudo publicado no EXCLI Journal, intitulado “Analysis of carotenoid accumulation and expression of carotenoid biosynthesis genes in different organs of chinese cabbage (Brassica rapa subsp. pekinensis)”, revelou que as folhas velhas da acelga chinesa possuem altas concentrações de luteína, que se trata de um carotenoide fundamental para a proteção da retina. Assim, o vegetal pode ajudar a prevenir doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata.

4. Fonte natural de vitamina A para pele e visão

O betacaroteno, um precursor da vitamina A, foi encontrado em altas quantidades nas folhas velhas e jovens no estudo “Analysis of carotenoid accumulation and expression of carotenoid biosynthesis genes in different organs of chinese cabbage (Brassica rapa subsp. pekinensis)”. A vitamina A é fundamental para a visão noturna, o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele. O betacaroteno é convertido em vitamina A no organismo, sendo uma fonte natural e segura desse nutriente.

A acelga chinesa tem alto teor de fibras, o que ajuda no bom funcionamento do intestino (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

5. Auxilia na regulação do trânsito intestinal

Com alto teor de fibras dietéticas, a acelga chinesa favorece o bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação e promovendo uma microbiota intestinal saudável. As fibras insolúveis aumentam o volume do bolo fecal, enquanto as solúveis ajudam na absorção de nutrientes.

6. Ajuda o sistema imunológico

Além de ser uma excelente fonte de vitamina A, essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico, a acelga chinesa também se destaca pelo seu alto teor de vitamina C. Esse nutriente desempenha um papel importante na resposta imunológica, estimulando a produção e a atividade de células de defesa, como linfócitos e fagócitos, que atuam diretamente no combate a infecções.

7. Favorece a desintoxicação do organismo

A acelga chinesa é uma excelente aliada nos processos de desintoxicação do organismo devido à presença de compostos bioativos, como os glucosinolatos. Esses compostos atuam estimulando enzimas hepáticas essenciais para o metabolismo e a eliminação de toxinas acumuladas no corpo.

O fígado, principal órgão responsável pela filtragem de substâncias nocivas, conta com essas enzimas para neutralizar e eliminar resíduos resultantes do metabolismo, poluentes ambientais e até mesmo substâncias químicas presentes em alimentos processados.

Como usar a acelga

Para aproveitar ao máximo suas propriedades, aqui estão algumas formas práticas de incluir a acelga chinesa na sua rotina alimentar:

Em saladas frescas: as folhas cruas da acelga chinesa podem ser fatiadas e combinadas com legumes, frutas cítricas e sementes;

as folhas cruas da acelga chinesa podem ser fatiadas e combinadas com legumes, frutas cítricas e sementes; Refogada com alho e azeite: um dos preparos mais tradicionais e rápidos. Basta refogar as folhas e os talos em azeite com alho dourado;

um dos preparos mais tradicionais e rápidos. Basta refogar as folhas e os talos em azeite com alho dourado; Em sopas e caldos: adicionar acelga chinesa picada no final do cozimento de sopas e caldos dá um toque nutritivo e uma textura suave;

adicionar acelga chinesa picada no final do cozimento de sopas e caldos dá um toque nutritivo e uma textura suave; No recheio de tortas e omeletes: acelga chinesa picada é uma excelente opção para incrementar tortas salgadas, quiches e omeletes;

acelga chinesa picada é uma excelente opção para incrementar tortas salgadas, quiches e omeletes; Em sucos verdes: a acelga chinesa pode ser combinada com frutas como abacaxi, maçã e limão, além de hortelã e gengibre;

a acelga chinesa pode ser combinada com como abacaxi, maçã e limão, além de hortelã e gengibre; Como substituto da massa em wraps: suas folhas largas e firmes podem substituir pães e tortilhas em wraps low carb. Basta rechear com ingredientes de sua preferência e enrolar;

suas folhas largas e firmes podem substituir pães e tortilhas em wraps low carb. Basta rechear com ingredientes de sua preferência e enrolar; Em conservas caseiras: os talos da acelga chinesa podem ser utilizados para fazer conservas, absorvendo temperos como vinagre, alho e ervas.

Cuidados importantes

Embora a acelga chinesa ofereça diversos benefícios para a saúde, seu consumo não deve substituir tratamentos médicos ou o acompanhamento profissional. Alimentos saudáveis podem contribuir para o bem-estar e a prevenção de doenças, mas não possuem o mesmo efeito que medicamentos ou terapias prescritas por especialistas. Em casos de condições específicas de saúde, é fundamental seguir as orientações médicas e utilizar a acelga chinesa como parte de uma dieta equilibrada, sem dispensar o suporte clínico adequado.