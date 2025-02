Saladas leves e nutritivas são uma ótima opção para o jantar, pois oferecem uma refeição equilibrada, rica em vitaminas, minerais e fibras, sem sobrecarregar a digestão antes do descanso. Com ingredientes frescos, como folhas, legumes e proteínas magras, elas ajudam a manter a saciedade, fornecem energia de qualidade e contribuem para a saúde do organismo.

A seguir, confira 7 receitas de saladas leves e nutritivas para o jantar!

Salada de rúcula com alface e frango

Ingredientes

1 maço de alface-crespa

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 peito de frango grelhado e cortado em tiras

Sal, mel, azeite, vinagre, pimenta-do-reino moída e mostarda a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface-crespa, a rúcula e o frango e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o mel, o azeite, o vinagre, o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda e misture bem. Após, despeje a mistura sobre a salada e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de alface com manga e rabanete

Ingredientes

1 maço de alface-crespa

1 maço de agrião

2 tomates sem sementes e cortados em rodelas

sem sementes e cortados em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 manga descascada e cortada em cubos

1 rabanete cortado em rodelas

1 palmito cortado em rodelas

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha todos os vegetais e a manga. Em seguida, tempere com sal, azeite e suco de limão e misture. Sirva em seguida.

Salada de atum com folhas e ovos cozidos

Ingredientes

170 g de atum sólido ao natural desfiado

2 ovos cozidos e cortados em rodelas

2 xícaras de chá de folhas de alface e rúcula

e rúcula 1 tomate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

1/2 cenoura ralada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque as folhas verdes, o tomate, a cebola-roxa e a cenoura. Acrescente o atum e disponha as rodelas de ovo por cima da salada. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva imediatamente.

Salada de alface com tomate e queijo feta (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock)

Salada de alface com tomate e queijo feta

Ingredientes

1 maço de alface-crespa

2 tomates cortados em meia-lua

1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 2 fatias de queijo feta

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface-crespa, o tomate, o pepino e a cebola-roxa e misture bem. Disponha as fatias de queijo feta sobre a salada e tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de beterraba com rabanete

Ingredientes

2 beterrabas descascadas

descascadas 4 rabanetes cortados em rodelas

200 g de frango grelhado e cortado em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, gergelim e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as beterrabas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma faca, pique-as. Após, transfira para um recipiente, adicione os rabanetes, os tomates e o frango e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Finalize salpicando com o gergelim e decore com a salsinha. Sirva em seguida.

Salada de abacate com tomate e pepino

Ingredientes

1 abacate maduro cortado em cubos

1 tomate cortado em cubos

cortado em cubos 1 pepino japonês cortado em rodelas finas

1/4 de cebola-roxa fatiada finamente

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o tomate, o pepino e a cebola-roxa. Adicione o abacate e regue imediatamente com o suco de limão para evitar que escureça. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para não amassar o abacate. Finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.

Salada mediterrânea com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 tomate cortado em cubos

1/2 pepino japonês cortado em rodelas finas

1/4 de cebola roxa fatiada finamente

1/4 de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

50g de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, o tomate, o pepino, a cebola-roxa e o pimentão. Adicione o queijo feta e misture delicadamente. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, orégano, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.