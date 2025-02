7 receitas de sucos verdes deliciosos para o verão

Suco de kiwi com espinafre (Imagem: ascalurmen | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Aumentar o aporte nutricional das refeições é uma tarefa constante de quem deseja manter uma dieta saudável. Uma maneira prática de fazer isso é inserindo os sucos verdes no cardápio. De modo geral, essas bebidas são compostas por frutas e vegetais ricos em vitaminas e nutrientes, que favorecem a saúde do organismo. Além disso, são fáceis de fazer e combinam perfeitamente com o verão.

A seguir, confira 7 receitas de sucos verdes deliciosos para se refrescar no verão!

Suco verde de kiwi com espinafre

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

descascados e picados 1 xícara de chá de folhas de espinafre

2 colheres de sopa de aveia em flocos

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe, se desejar. Sirva em seguida.

Suco verde de capim-cidreira

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de capim-cidreira picadas

picadas 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Suco de 1/2 limão

1 pedaço pequeno de gengibre descascado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco verde de couve com maçã e pepino

Ingredientes

2 maçãs sem sementes e picadas

2 folhas de couve picadas

Suco de 1/2 limão

1 pepino descascado e picado

descascado e picado 250 ml de água de coco gelada

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de gengibre ralado

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco verde de brócolis com cenoura e laranja

Ingredientes

4 floretes de brócolis

Suco de 1 laranja

1/2 cenoura descascada e ralada

1 l de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco verde de couve com abacaxi e chia (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

Suco verde de couve com abacaxi e chia

Ingredientes

3 folhas de couve picadas

picadas 400 ml de água de coco

3 fatias de abacaxi picadas

1 pedaço de gengibre descascado

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde de hortelã com melão

Ingredientes

1 fatia de melão sem sementes e picada

sem sementes e picada Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

1 xícara de chá de talos de erva-doce

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência lisa. Coe e sirva em seguida.

Suco verde de aipo com maçã-verde e hortelã

Ingredientes

2 talos de aipo

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 folha de couve picada

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre

300 ml de água de coco gelada

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.