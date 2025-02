O chapéu-de-couro é uma planta nativa da América do Sul, com ampla presença em áreas úmidas e alagadas (Imagem: Suryat HK | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O chapéu-de-couro (Echinodorus macrophyllus) é uma planta herbácea nativa do Brasil, encontrada principalmente em regiões alagadas e margens de rios. Suas folhas grandes, espessas e de textura coriácea são características marcantes que inspiraram seu nome popular. Tradicionalmente, é valorizada na medicina popular devido às suas propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e depurativas, sendo amplamente utilizada no preparo de chás e infusões.

A seguir, confira 5 benefícios da erva chapéu-de-couro para a saúde e como usá-la!

1. Atividade anti-inflamatória

A inflamação crônica está associada a diversas doenças, incluindo artrite, doenças cardiovasculares e condições autoimunes. O chapéu-de-couro contém flavonoides e diterpenos, compostos com propriedades anti-inflamatórias que auxiliam na regulação da resposta imunológica. Seu uso tradicional no alívio de dores musculares e articulares se justifica pelo potencial de modular a inflamação, reduzindo inchaço e desconforto.

2. Redução de inchaços e retenção de líquidos

A retenção de líquidos pode causar desconforto e inchaço, especialmente em condições inflamatórias e problemas circulatórios. A chapéu-de-couro tem sido relacionada a um agente diurético natural, auxiliando na eliminação do excesso de líquidos do organismo. Esse efeito está ligado à presença de compostos bioativos que estimulam a função renal e reduzem o acúmulo de fluidos nos tecidos.

“Antiedematogenic activity and phytochemical composition of preparations from Echinodorus grandiflorus leaves“, publicado na revista Phytomedicine, investigou os efeitos do extrato hidroetanólico da planta em modelos animais. Os resultados indicaram uma redução do inchaço em até 59,5% após 2 horas de administração, atribuída à presença de flavonoides e diterpenos. No entanto, estudos clínicos são necessários para determinar a eficácia e segurança dessa aplicação em humanos.

3. Efeito vasodilatador e controle da pressão arterial

A saúde cardiovascular está diretamente ligada à regulação da pressão arterial e à elasticidade dos vasos sanguíneos. O chapéu-de-couro tem potencial vasodilatador, ou seja, capacidade de relaxar as artérias, facilitando o fluxo sanguíneo e ajudando no controle da hipertensão arterial.

No estudo “Antihypertensive effects of crude extracts from leaves of Echinodorus grandiflorus“, publicado na Fundamental & Clinical Pharmacology, pesquisadores analisaram o efeito do extrato da planta em artérias isoladas de coelhos. Os vasos sanguíneos foram contraídos artificialmente com noradrenalina, e o extrato conseguiu reverter essa contração, promovendo a dilatação arterial.

O efeito foi semelhante ao de medicamentos anti-hipertensivos, reforçando o potencial da planta no tratamento de doenças cardiovasculares. Contudo, estudos em humanos ainda são necessários antes de qualquer recomendação clínica.

A erva chapéu-de-couro tem compostos bioativos que podem auxiliar no bem-estar (Imagem: Henry Kusnadi | Shutterstock)

4. Proteção dos rins contra danos de medicamentos tóxicos

A toxicidade renal é um efeito adverso comum de diversos medicamentos, como a ciclofosfamida, utilizada em quimioterapias. O uso de substâncias naturais com propriedades protetoras pode ajudar a minimizar esses efeitos negativos e preservar a função dos rins.

O estudo “Extrato de Echinodorus grandiflorus apresenta efeito renoprotetor em ratos com nefrotoxicidade aguda induzida pela ciclofosfamida”, publicado nos Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, avaliou os efeitos do extrato da planta em ratos com danos renais induzidos. Os resultados mostraram que o extrato reduziu significativamente as lesões nos túbulos renais, sugerindo um possível efeito protetor contra a nefrotoxicidade.

5. Prevenção da formação de placas nas artérias

A aterosclerose é caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. Algumas substâncias, por sua vez, apresentam propriedades que ajudam a reduzir esse acúmulo e promovem a saúde vascular.

Um estudo “Antiatherosclerotic Properties of Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli: From Antioxidant and Lipid-Lowering Effects to an Anti-Inflammatory Role“, publicado no Journal of Medicinal Food, analisou os efeitos da planta em coelhos alimentados com uma dieta rica em colesterol. Os resultados indicaram que o extrato reduziu significativamente a formação de placas ateroscleróticas, sugerindo um efeito protetor contra o desenvolvimento da aterosclerose. Apesar dos achados promissores, estudos clínicos ainda são necessários para confirmar sua aplicação em humanos.

Como usar a erva chapéu-de-couro

Abaixo, veja as principais formas de consumo da erva chapéu-de-couro:

Chá de chapéu-de-couro: a infusão das folhas secas é uma das formas mais comuns de uso. Basta adicionar 1 colher de sopa das folhas em 200 ml de água fervente, deixar em infusão por 10 minutos e coar antes de consumir;

a infusão das folhas secas é uma das formas mais comuns de uso. Basta adicionar 1 colher de sopa das folhas em 200 ml de água fervente, deixar em infusão por 10 minutos e coar antes de consumir; Decocção para uso externo: pode ser utilizada para compressas em casos de inflamações na pele ou dores musculares. Para isso, ferva 500 ml de água com 3 colheres de sopa da erva por 15 minutos. Após esfriar, aplique no local com um pano limpo;

pode ser utilizada para compressas em casos de inflamações na pele ou dores musculares. Para isso, ferva 500 ml de água com 3 colheres de sopa da erva por 15 minutos. Após esfriar, aplique no local com um pano limpo; Banho terapêutico: algumas pessoas utilizam a decocção das folhas na água do banho para aliviar dores musculares e melhorar a circulação. Basta adicionar cerca de 1 litro do chá concentrado na banheira ou em um balde para escalda-pés.

Apesar dos seus benefícios, a erva chapéu-de-couro não deve ser consumida sem orientação para evitar efeitos adversos. Seu uso não é recomendado para gestantes, lactantes e crianças pequenas, pois não há estudos suficientes que garantam a segurança nessas condições. Pessoas com problemas renais graves ou que fazem uso de diuréticos devem consultar um profissional antes do consumo, já que a planta pode potencializar a eliminação de líquidos e interferir no equilíbrio eletrolítico.