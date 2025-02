As saladas detox são uma excelente opção para quem busca limpar o organismo e emagrecer com saúde, pois são ricas em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais que auxiliam na eliminação de toxinas e no bom funcionamento do metabolismo. Além de ajudarem na digestão e na retenção de líquidos, esses pratos leves e nutritivos proporcionam saciedade, reduzindo o consumo excessivo de calorias.

Abaixo, confira 7 saladas detox para limpar o organismo e emagrecer!

Salada detox colorida

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 xícara de chá de repolho cortado em tiras finas

1 cenoura descascada e ralada

Suco de 1 limão

1 colher de chá de endro

1 colher de sopa de gergelim

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba, a cenoura, o repolho, o suco de limão e o azeite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe com gergelim e decore com o endro. Sirva em seguida.

Salada detox de jiló com chuchu

Ingredientes

1/2 kg de jiló descascado e cortado em pedaços grandes

1 cenoura descascada e ralada

1 chuchu descascado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

sem sementes e cortados em cubos 1 xícara de chá de cheiro-verde picado

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Água para cozinhar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o sal e o jiló e leve ao fogo médio por 15 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque um pouco de sal e o chuchu. Cubra com água e leve ao fogo médio por 10 minutos. Em seguida, escorra a água, corte o chuchu em rodelas e reserve. Em um recipiente, coloque o jiló, o chuchu, o tomate e a cenoura e misture bem. Tempere com sal, azeite e limão. Salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada detox de rúcula com pera

Ingredientes

1 maço de rúcula

2 peras descascadas e cortadas em fatias

1 xícara de chá de suco de limão?

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã

1/4 de xícara de chá de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as fatias de pera e o suco de limão e deixe de molho por 20 minutos. Em seguida, com a ajuda de uma peneira, escorra as peras e transfira para um recipiente. Adicione as folhas de rúcula. Tempere com vinagre, azeite e sal. Sirva em seguida.

Salada detox de espinafre com manga (Imagem: vanillaechoes | Shutterstock)

Salada detox de espinafre com manga

Ingredientes

1/2 maço de espinafre?

1 manga descascada e cortada em cubos

1/2 cebola descascada

1 pitada de noz-moscada

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã

1/4 de colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Cranberry desidratado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a cebola e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo e escorra. Espere a cebola esfriar e corte em tiras finas. Reserve. Lave o espinafre em água corrente e coloque em um recipiente. Adicione a cebola, a manga, o cranberry e a noz-moscada e misture bem. Tempere com azeite, vinagre e sal. Sirva em seguida.?

Salada detox de quinoa com frutas

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa

3 xícaras de chá de água

1 pepino descascado e picado

1/2 maçã cortada em fatias

1 cebola-roxa descascada e picada

6 morangos cortados em rodelas

6 framboesas

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a quinoa e leve ao fogo médio para cozinhar até secar e ficar macia. Reserve. Em um recipiente, coloque o pepino, a maçã, a cebola-roxa, os morangos e as framboesas. Misture bem e adicione a quinoa. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e vinagre. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Salada detox de couve, maçã-verde e nozes

Ingredientes

4 folhas de couve-manteiga

1 maçã-verde sem sementes e cortada em fatias finas

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, retire o talo central das folhas de couve-manteiga. Corte as folhas em tiras finas e coloque em uma tigela grande. Adicione o suco de limão e massageie por cerca de 1 minuto para deixá-la mais macia. Acrescente a maçã-verde e as nozes picadas. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva imediatamente.

Salada detox de folhas verdes e abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas verdes (alface, rúcula e espinafre)

(alface, rúcula e espinafre) 1/2 abacate cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de chia

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as folhas verdes e os cubos de abacate. Regue com o suco de limão para evitar que o abacate escureça. Acrescente a castanha-do-pará e a chia. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva imediatamente.

