10 sucos detox e refrescantes para começar a semana

Os sucos detox são excelentes aliados da saúde porque ajudam o organismo a eliminar toxinas e melhorar o funcionamento do metabolismo. Feitos com ingredientes naturais como frutas e vegetais, eles são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, que contribuem para a hidratação do corpo, o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora da digestão. Além disso, auxiliam no combate à retenção de líquidos e promovem maior sensação de bem-estar e disposição.

A seguir, confira 10 receitas de sucos detox saborosos e fáceis de fazer!

Suco detox de beterraba com limão

Ingredientes

200 ml de água gelada

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão

10 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a água, a hortelã e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata novamente por 1 minuto. Sirva em seguida.

Suco detox de couve com laranja e maçã

Ingredientes

1 maçã sem sementes e picada

1 cenoura picada

2 laranjas descascadas, picadas e sem sementes

1 folha de couve

1 pedaço de gengibre

400 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a maçã, a cenoura, as laranjas, a couve, o gengibre e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de pêssego com pera

Ingredientes

250 ml de água gelada

1 pêssego picado

1/2 pera picada

Suco de 1 limão

Raspas de gengibre a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o pêssego, a pera e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão, as raspas de gengibre e bata por mais 1 minuto. Sirva em seguida.

Suco de melancia com morango (Imagem: Flaffy | Shutterstock)

Suco detox de melancia com morango

Ingredientes

1 xícara de chá de melancia picada e sem sementes

5 morangos

100 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de melancia, os morangos, a água de coco e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco detox de melão com limão

Ingredientes

3 fatias de melão picadas

picadas Suco de 1 limão

200 ml de água

Gengibre ralado e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata por 3 minutos. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva.

Suco detox de couve com abacaxi

Ingredientes

1 folha de couve cortada em tiras

1 rodela de abacaxi picada

picada 4 folhas de hortelã

100 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco detox de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes

2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs sem sementes e picadas

2 cenouras descascadas e picadas

700 ml de água

1 pedaço de gengibre descascado

descascado Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco detox de mamão com laranja (Imagem: Regreto | Shutterstock)

Suco detox de mamão com laranja

Ingredientes

1 fatia de mamão

Suco de 2 laranjas

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 colher de sopa de linhaça

100 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o mamão picado, o suco das laranjas, o gengibre ralado, a linhaça e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Sirva com gelo.

Suco detox de chá verde com abacaxi

Ingredientes

200 ml de chá verde (preparado e resfriado)

(preparado e resfriado) 1 fatia de abacaxi

Suco de 1/2 limão

5 folhas de hortelã

1 colher de chá de gengibre ralado

100 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o suco de limão, as folhas de hortelã, o gengibre, o chá verde e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva com gelo.

Suco detox de kiwi com couve

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

1 folha de couve sem o talo

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

1 colher de chá de chia

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o kiwi, a couve, o suco de limão e a água. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Adicione a chia e misture bem antes de servir.