A amora é uma fruta pequena, suculenta e repleta de sabor, amplamente apreciada na culinária mundial. Há diferentes tipos: o Morus nigra, conhecida como amora-preta, exibe uma coloração intensa e sabor marcante, sendo muito valorizada em receitas que buscam um toque mais robusto. Em contraste, o Morus alba, ou amora-branca, possui uma textura delicada e sabor mais suave, além de ter um papel histórico no cultivo dos bichos-da-seda.

O Morus rubra, a amora-vermelha, nativa da América do Norte, destaca-se pela doçura com leve acidez, ideal tanto para o consumo in natura quanto para compotas. Por fim, o grupo Rubus subg. Rubus abrange diversas espécies de amoras cultivadas principalmente na Europa, que apresentam um equilíbrio de sabores entre o doce e o levemente ácido, tornando-as perfeitas para geleias, sucos e sobremesas.

Abaixo, confira 7 benefícios da amora para a saúde e como usá-la!

1. Poder antioxidante

A amora é reconhecida por sua alta concentração de antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce. Essa fruta ajuda a proteger as células dos danos causados por fatores externos e poluentes ambientais. Esse benefício é fundamental para a manutenção da saúde celular e prevenção de diversas doenças.

De acordo com o estudo “The Neuroprotective Effects of Primary Functional Components Mulberry Leaf Extract in Diabetes-Induced Oxidative Stress and Inflammation“, publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, o extrato da folha da amora, por exemplo, demonstrou aumentar a atividade das enzimas antioxidantes. Estas combatem os radicais livres e protegem os neurônios contra danos causados pelo excesso de glicose no sangue, um fator comum em casos de diabetes.

2. Melhora a digestão e protege o sistema gástrico

Rica em fibras, a amora favorece o funcionamento adequado do sistema digestivo. Assim, a ingestão regular dessa fruta auxilia no trânsito intestinal e previne problemas como a prisão de ventre. As fibras também ajudam a promover a sensação de saciedade, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada.

Além disso, conforme o estudo “Gastroprotective Value of Berries: Evidences from Methanolic Extracts of Morus nigra and Rubus niveus Fruits”, publicado no Gastroenterology Research and Practice, amora-preta é uma fruta com valor gastroprotetor. Na pesquisa, os cientistas identificaram que a administração oral de extrato metanólico de frutos de Morus nigra em uma dose alta (300 mg/kg) pode proteger a mucosa gástrica contra úlcera gástrica aguda induzida por etanol acidificado em camundongos fêmeas.

3. Fortalece o sistema imunológico

A amora contém vitaminas e minerais essenciais que colaboram para o fortalecimento do sistema imunológico. Nutrientes como a vitamina C ajudam o organismo a combater infecções e a manter as defesas naturais em dia. Com o suporte desses micronutrientes, o corpo torna-se mais resistente a agentes patogênicos.

4. Contribui para a saúde do coração

Os compostos bioativos presentes na amora ajudam a promover a saúde cardiovascular. A fruta atua na redução da pressão arterial e na melhoria da circulação sanguínea. Além disso, os flavonoides e outros antioxidantes presentes podem reduzir o risco de doenças cardíacas. Essa ação benéfica colabora para a manutenção de artérias mais saudáveis e diminuição dos níveis de colesterol ruim.

A amora é um alimento benéfico para pessoas com diabetes (Imagem: Alie04 | Shutterstock)

5. Regulação dos níveis de açúcar no sangue

A amora possui baixo índice glicêmico, o que significa que ela ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Assim, seus compostos naturais podem auxiliar na prevenção de picos e quedas bruscas na glicemia. Essa característica é particularmente interessante para pessoas com diabetes ou que buscam prevenir essa condição.

Conforme o estudo “Induction of Biologically Active Flavonoids in Cell Cultures of Morus nigra and Testing their Hypoglycemic Efficacy”, publicado no Scientia Pharmaceutica, extratos de folhas de amora-preta (Morus nigra) diminuíram de forma dependente da dose as concentrações de glicose plasmática e aumentaram os níveis de insulina em até 500 mg/kg/dia em ratos diabéticos tratados com estreptozotocina (STZ).

Contudo, é importante lembrar que a amora não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

6. Ação anti-inflamatória

Os fitoquímicos presentes na amora exercem um efeito anti-inflamatório no organismo. Essa propriedade auxilia na redução de processos inflamatórios que podem estar ligados a doenças crônicas. Assim, o consumo regular da fruta pode contribuir para o alívio de desconfortos e melhorar a qualidade de vida.

Conforme o estudo “Antiinflammatory properties of Morus nigra leaves”, publicado no Phytotherapy Research, o extrato de amora-preta apresentou propriedades anti-inflamatórias potentes, atuando na redução do edema e na inibição do crescimento de tecido inflamatório em ratos.

7. Auxílio na perda de peso

Com baixo teor calórico e alto teor de fibras, a amora é uma excelente opção para quem deseja emagrecer de forma saudável. As fibras promovem sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e reduzir o consumo excessivo de alimentos. Essa característica é essencial para manter o equilíbrio energético diário sem abrir mão do sabor.

Como consumir a amora

A amora pode ser consumida de diversas maneiras, permitindo a criatividade na cozinha e a diversificação da dieta. Veja:

Consumo in natura: saboreie a amora fresca como um lanche ou sobremesa;

saboreie a amora fresca como um lanche ou sobremesa; Smoothies e vitaminas: bata a amora com outras frutas, iogurte e um pouco de mel para preparar bebidas;

bata a amora com outras frutas, iogurte e um pouco de mel para preparar bebidas; Saladas: acrescente as amoras a saladas verdes ou de frutas;

acrescente as amoras a saladas verdes ou de frutas; Sobremesas: utilize as amoras em bolos, tortas, mousses e sorvetes;

utilize as amoras em bolos, tortas, mousses e sorvetes; Geleias e compotas: cozinhe as amoras com um pouco de açúcar e especiarias para fazer geleias ou compotas caseiras;

cozinhe as amoras com um pouco de açúcar e especiarias para fazer geleias ou compotas caseiras; Molhos para pratos salgados: prepare reduções ou molhos à base de amora para acompanhar carnes;

prepare reduções ou molhos à base de amora para acompanhar carnes; Chás e infusões: adicione amoras frescas ou desidratadas em chás e infusões.

Cuidados importantes

Embora a amora ofereça diversos benefícios para a saúde, seu consumo deve ser realizado com moderação e atenção. Cada organismo reage de forma única aos alimentos, e o excesso pode, em alguns casos, levar a efeitos indesejados. É importante lembrar que, embora rica em nutrientes e antioxidantes, a fruta não é um substituto para tratamentos médicos convencionais. Em situações de condições de saúde específicas ou sintomas persistentes, é fundamental buscar a orientação de um profissional capacitado.