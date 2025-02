Saiba como prevenir a gastroenterite no Carnaval

O calor intenso e as aglomerações durante o Carnaval favorecem a proliferação de bactérias que podem causar a gastroenterite (Imagem: FOTOGRIN | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Carnaval está chegando, e com ele vêm os blocos de rua, desfiles e viagens para curtir a festa e o calor. No entanto, esse cenário também traz um alerta: o aumento dos casos de gastroenterites, popularmente conhecidas como “viroses”.

De acordo com Gustavo Patury, cirurgião do aparelho digestivo da Rede D’Or, o período de Carnaval é semelhante às festas de fim de ano, quando o litoral paulista registrou surtos da doença. “Fatores como calor intenso, consumo de alimentos perecíveis e aglomerações favorecem a proliferação de microrganismos e a transmissão da doença”, explica.

Sintomas da gastroenterite

A gastroenterite é uma infecção que atinge o estômago e os intestinos, podendo ser causada por vírus, bactérias ou protozoários. “No estômago, ela provoca inflamação da mucosa, gerando queimação, náusea, estufamento e vômitos. Já nos intestinos, os sintomas podem incluir dor abdominal, cólicas, aumento dos movimentos intestinais e diarreia persistente, quando o intestino grosso perde a capacidade de absorver água e sais minerais”, detalha Gustavo Patury.

Quando procurar ajuda médica

Embora a maioria dos casos seja de origem viral, cerca de 10% das gastroenterites são causadas por bactérias, como Salmonella e Escherichia coli, ou por protozoários, como Giardia. “Os casos bacterianos ou parasitários são geralmente mais graves e exigem maior atenção médica”, alerta Gustavo Patury.

Na maioria das vezes, a gastroenterite se resolve em poucos dias com repouso, hidratação e alimentação leve. No entanto, sintomas graves, como febre alta, diarreia com sangue ou desidratação, podem indicar complicações e exigem avaliação médica.

Dicas para prevenir a gastroenterite no Carnaval

A prevenção é a melhor maneira de evitar a gastroenterite. Por isso, confira algumas dicas:

Mantenha a hidratação : beba apenas água mineral ou filtrada e evite consumir gelo de origem desconhecida;

: beba apenas água mineral ou filtrada e evite consumir gelo de origem desconhecida; Higienize as mãos : sempre que possível, lave as mãos com água e sabão. Quando não houver acesso, use álcool em gel;

: sempre que possível, lave as mãos com água e sabão. Quando não houver acesso, use álcool em gel; Evite alimentos perecíveis em blocos e festas : prefira alimentos de locais confiáveis e bem refrigerados;

: prefira de locais confiáveis e bem refrigerados; Cuidado com frutos do mar e carnes : consuma apenas em estabelecimentos que seguem boas práticas sanitárias;

: consuma apenas em estabelecimentos que seguem boas práticas sanitárias; Higienize frutas e saladas : evite consumir alimentos crus fora de casa, a menos que tenha certeza de sua limpeza ;

: evite consumir alimentos crus fora de casa, a menos que tenha certeza de sua limpeza Fique atento aos sintomas: se apresentar febre, vômito persistente, diarreia com sangue ou sinais de desidratação, procure um médico imediatamente.

Por Samara Meni