Maquiagem é fantasia! Aposte em glitter, pedrarias e muita cor para curtir

No carnaval, a maquiagem não é só um detalhe — ela pode ser a grande estrela do look. Para quem quer fugir das fantasias tradicionais e apostar em uma produção impactante, investir na make é o caminho certo. De pedrarias a elementos coloridos, tudo pode agregar positivamente ao visual.

Esse é o momento perfeito para ousar! Lavoisier (@lavoisier), maquiador da Eudora e de diversas famosas, como Giovanna Antonelli e Eliana, comenta que brilho, textura e preparação são essenciais. "Antes de tudo, uma pele bem hidratada e com um bom primer faz toda a diferença na fixação", recomenda.

Os produtos de pele são essenciais, já que são a base da maquiagem "É bom optar por bases e corretivos de longa duração, selar bem com pó translúcido e finalizar com uma bruma. Isso garante que a maquiagem resista à maratona do carnaval, mesmo no calor e com muito suor."

A make pode complementar seu look na folia (foto: Reprodução/Pinterest)

Tendências

Como de costume, todos os anos há uma tendência a se seguir no carnaval, e em 2025 não seria diferente. Gilvan Rochas, maquiador da Lord Perfumaria, cita algumas. "O glitter biodegradável está em alta em 2025, trazendo não apenas brilho, mas também sustentabilidade. As pedrarias e os adesivos faciais, como estrelas, também ganham destaque, sendo perfeitos para completar qualquer look", diz.

Ele explica como usar esse tipo de pedraria. "É só posicioná-las estrategicamente, como no canto externo dos olhos ou nas têmporas", ensina. "Outra tendência que retorna com força é a inspiração sereia, com makes holográficas, incluindo sombras em tons de azul-turquesa, lilás e verde-água."

Lavoisier também chama atenção para os delicados gráficos. "Ouse com traços assimétricos e tons como azul, amarelo-vibrante e um roxo profundo e intenso. Combine dois ou mais delineados para criar um efeito camada e garantir que sua maquiagem seja vista até mesmo de longe."

A atriz Deborah Secco definiu sua aposta para a folia. "A beleza vem muito de dentro, dessa energia da festa, mas uma boa make também faz toda a diferença." Ela prefere uma boa base glam, com supercobertura e fixação impecável, que não saia nem com o calor e a intensidade do carnaval. "Eu também amo um bom batom, nude e vermelho são meus preferidos, além de máscara de cílios e blush. São aqueles toques finais que fazem toda a diferença na produção", conta.

Musa do carnaval, Deborah Secco investiu em tons marcantes nesta produção (foto: Reprodução/Instagram)

Técnicas

E como criar uma maquiagem elaborada sem precisar de muitas habilidades técnicas? Lavoisier tem a resposta: "Se você não tem tanta prática, escolha um elemento-chave para destacar. Um esfumado colorido fácil de fazer, um delineado bold ou até um batom vibrante já transformam o visual. O glitter também é um ótimo aliado: basta aplicá-lo sobre um gloss incolor ou um primer e, pronto, já fica incrível!"

Aliados da folia, os glitters e pigmentos também são um bom elemento a se usar, mas se atente aos detalhes para evitar que eles borrem ou saiam rápido da pele. Gilvan sugere usar um primer específico para glitter ou pigmentos soltos antes de aplicar o produto. Isso ajudará a criar uma superfície lisa e a melhorar a adesão dos produtos. Aplique o glitter ou pigmentos soltos com cuidado, utilizando um pincel ou uma esponja para evitar excesso de produto. Depois da aplicação, fixe com um pó translúcido para evitar que o produto se desmanche ou borre.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

